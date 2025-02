Donald Trump et Emmanuel Macron ont papoté, lundi, dans le Bureau ovale. image: keystone, montage: watson

Trump est-il en train de mourir? Il a la même tache que la reine

La visite d’Emmanuel Macron à la Maison-Blanche n’a laissé personne indifférent. Mais il n’y a pas eu que les tensions entre les deux présidents, la guerre en Ukraine et les rires échangés: une mystérieuse tache sur la main de Trump a attiré toute l’attention.

Lundi, le président français s’est rendu à Washington pour discuter avec son homologue américain. Sur la table, la délicate cause ukrainienne. Après avoir assisté à une visioconférence du G7 ensemble, Emmanuel Macron et Donald Trump ont convié la presse dans le Bureau ovale pour répondre à une salve de questions.

S’ils avaient l’air de bonne humeur, les deux chefs d’Etat ne sont en réalité d’accord sur pas grand-chose. Mais, comme toujours lorsqu'ils se croisent, ils rivalisent de blagues et de mimiques devant les photographes.

Ce fut également l’occasion, pour les plus observateurs, de repérer une tache mystérieuse sur la main droite de Donald Trump. C’est une photo en gros plan prise par l’agence Getty qui a fait frissonner les réseaux sociaux, dans la nuit de lundi à mardi. On y découvre une zone brunâtre, sur le dos de la main du président américain, manifestement mal dissimulée sous une large couche de fond de teint. Pour certains, ce serait au contraire une zone décolorée que le maquillage aurait tenté de ramener à la teinte de peau du milliardaire MAGA.

Objectif: faire en sorte qu’on n’y voit que du feu.

C’est raté.

Est-ce une ecchymose due à une injection en intraveineuse ou simplement un bleu résultant d’un choc? Les internautes les plus angoissés (et les plus à gauche de l’échiquier politique) sont en tous les cas en boucle sur le sujet, notamment sur la plateforme X:

«Trump a une énorme ecchymose sur le dos de sa main droite. Comment a-t-il eu ça? Est-ce dû à une perfusion? Est-il tombé? Que ne nous dit-on pas sur sa santé?» «Dexter the Dog», sur X

Ce n’est pas la première fois que le dos de la main droite de Donald Trump fait débat. Sur de nombreuses photos, le président des Etats-Unis affiche soit une tache, soit un sparadrap. Et c’est suffisant pour qu’à chaque fois, un débat soit lancé sur les réseaux sociaux. Une fois n’est pas coutume, ce sont les anti-Trump qui lancent des théories à propos de supposées cachotteries sur la santé du résident de la Maison-Blanche. (Coucou, Joe.)

Des internautes moins anxieux tiennent à rappeler que Donald Trump et Emmanuel Macron ont l’habitude de se serrer la pince comme des bonhommes shootés à la testostérone. Et il faut avouer que, lundi, les salutations d’usage n’ont pas dérogé à cette étrangeté diplomatique. En d’autres termes, le président français a-t-il broyé la main de son homologue américain, devant la Maison-Blanche?

Curieusement, cette piste avait déjà tapé dans l’œil d’une journaliste du NY Post. Dans un article portant sur sa daily routine depuis qu’il est président, et publié au début du mois de février, Miranda Devine considère que les dirigeants du monde l’apprécient tellement qu’ils le blessent systématiquement en le saluant.

«Il a serré tellement de mains que le dos de sa main droite est presque en permanence orné d'un grand pansement couleur chair pour couvrir les bleus et les égratignures des sympathisants enthousiastes» Miranda Devine, dans le NY Post

La main droite de Queenie

Trump avait fait déjà fait jaser pour d’autres taches présentes sur ses mains, en juillet dernier, à l’issue de son procès au civil à New York. A l’époque, James Carville, ancien conseiller de Bill Clinton, était persuadé que le milliardaire souffrait d’une «syphilis secondaire»: «Je pense qu'il y a de fortes chances que cet homme ait la chtouille». Alors que d’autres lui diagnostiquaient tour à tour la lèpre ou... de bêtes taches de ketchup.

Il faut dire que les mains des VIP sont constamment scrutées à la loupe. Et cette tache sur la main droite de Trump durant la rencontre avec Macron ravive des angoisses royales. Le 6 septembre 2022, la planète ignorait encore qu’elle découvrait la dernière photo en public de la reine Elizabeth II. Sur le dos de sa main droite, une large étendue violacée.

A l’époque, les spécialistes évoquaient principalement l’âge de la reine et ses désagréments, comme le purpura: «En vieillissant, notre peau et les tissus conjonctifs situés en dessous deviennent plus fragiles, de sorte que même une petite bosse peut provoquer ce type d'ecchymose», disait le Dr John Torres, expert médical principal de la chaîne NBC News.

Deux jours plus tard, Queenie n’était plus.

Donald Trump est-il en train de mourir? Calmons-nous. Cette tache sur sa main droite n’était certainement pas le dernier débat politico-médical et les observateurs ont encore quatre longues années de mandat pour épiloguer sur la santé du 47e président des Etats-Unis.