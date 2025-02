On sait pourquoi Trump a une blessure à la main droite

A noter enfin que Donald Trump n’a toujours pas publié son bulletin de santé complet, comme il l’avait promis en décembre dernier. De quoi laisser le champ libre aux rumeurs. Comme le rappelle mercredi matin NBC News, «alors que Joe Biden était le président le plus âgé en exercice, Trump était le plus âgé à avoir prêté serment».

En revanche, lundi, cette marque n’avait rien d’un petit manque de sang dans les veines, puisque les maquilleuses du milliardaire avaient pris soin de planquer une blessure un poil plus endurante. Pour certains, notamment sur la plateforme X, c’est la preuve que Donald Trump est en très mauvaise santé et qu’il nous «cache quelque chose», voire qu’il est sur le point de mourir.

L'exploitant d'Easyride perd des millions à cause des CFF et a porté plainte

Cette série Netflix est accusée de «propagande»

Dans Zero Day, Robert De Niro incarne un ancien président américain vieillissant, souffrant de troubles cognitifs, ayant abandonné la course pour un second mandat. Et une femme noire est enfin à la tête du pays. Une certaine psychose en ligne n’y voit qu’une série qui enjolive l’échec des démocrates en novembre 2024.

Le triolet de créateurs de la nouvelle série Zero Day répète inlassablement depuis quelques jours que «toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé est purement fortuite». Que les idées qui nourrissent cette fiction politico-conspirationniste «datent d’avant le début» de la présidentielle américaine.