Voici les pouvoirs que Trump va s'ocroyer avec son Conseil pour la paix

Trump veut refonder la paix mondiale hors du cadre onusien (et ça va coûter cher). Keystone

Trump propose un Conseil de paix international qu’il présiderait lui-même, avec des règles strictes et un ticket d’entrée dépassant le milliard de dollars.

Les Etats candidats à un siège permanent au "Conseil de paix" proposé et présidé par Donald Trump, qui s'octroie la mission de «promouvoir la stabilité» dans le monde, devront s'acquitter de «plus d'un milliard de dollars en espèces», selon la «charte» obtenue lundi par l'AFP.

Dans le préambule de cette charte envoyée aux pays invités à y siéger, on peut lire:

«Le Conseil de paix est une organisation internationale qui vise à promouvoir la stabilité, à rétablir une gouvernance fiable et légitime, et à garantir une paix durable dans les régions touchées ou menacées par des conflits.»

Le texte de huit pages critique d'emblée les «approches et institutions qui ont trop souvent échoué», dans une allusion claire aux Nations unies, et appelle à avoir «le courage» de s'en «écarter». Il souligne d'ailleurs «la nécessité d'une organisation de paix internationale plus agile et efficace».

Quel pouvoir aura Trump?

Donald Trump sera le «premier président du Conseil de paix», dont les pouvoirs prévus sont très vastes:

Il est seul habilité à «inviter» d'autres chefs d'Etat et de gouvernement à l'intégrer.

Il peut révoquer leur participation sauf en cas de «véto par une majorité des deux tiers des Etats membres».

Il a un droit de regard sur tous les votes.

«Chaque Etat membre exerce un mandat d'une durée maximale de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente charte, renouvelable par le président. Ce mandat de trois ans ne s'applique pas aux Etats membres qui versent plus d'un milliard de dollars en espèces au Conseil de paix au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur de la Charte», ajoute le projet, sans plus de précisions. (jah/ats)