pluie modérée12°
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Trump propose que la Justice le rembourse

Trump propose que la Justice le rembourse

President Donald Trump answers questions from reporters during a Diwali celebration in the Oval Office at the White House, Tuesday, Oct. 21, 2025, in Washington. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) Donald ...
Donald Trump trouve «très étrange» de devoir se rétribuer lui-même.Keystone
Le président américain affirme que le ministère de la Justice «lui doit beaucoup d’argent», après des révélations sur une demande d’indemnisation de 230 millions de dollars pour les enquêtes menées contre lui avant sa réélection. Il évoque une «rétribution étrange» mais promet d’en faire «bon usage».
22.10.2025, 07:3722.10.2025, 07:37

Donald Trump a estimé mardi que le ministère de la Justice «lui devait probablement beaucoup d'argent», après la parution dans la presse d'un article selon lequel il chercherait à obtenir des millions de dollars de dédommagement pour des enquêtes passées.

Le New York Times affirme que les avocats du président américain réclament environ 230 millions de dollars au ministère en compensation de procédures fédérales lancées à son encontre avant son élection pour un second mandat.

«Cette décision devra passer par mon bureau. Et c'est très étrange de prendre une décision où je me rétribue moi-même»
Donald Trump à des journalistes qui l'interrogeaient à propos de ces informations, dans le Bureau ovale.

«Mais j'ai été profondément atteint», a-t-il ajouté.

Le milliardaire républicain a fait l'objet, après son premier mandat, entre 2017 et 2021, d'enquêtes fédérales pour tentatives illicites d'inverser les résultats de l'élection de 2020 remportée par Joe Biden, et pour rétention de documents classifiés. Ces enquêtes ont été abandonnées lorsqu'il a été réélu l'an dernier.

Excédé par Poutine, Trump reporte une «rencontre pour rien»

Donald Trump a estimé à ce titre que le ministère de la Justice «lui devait probablement beaucoup d'argent». «Si je reçois de l'argent de notre pays, je ferai quelque chose de bien avec, comme le donner à des associations ou à la Maison Blanche», a-t-il affirmé.

Depuis son retour à la Maison-Blanche, le républicain a lancé une série de procédures judiciaires visant des médias et d'autres organisations qu'il accuse d'être de parti pris contre lui, remportant parfois d'énormes sommes d'argent.

Il a indiqué qu'«il se pourrait» que son équipe juridique ait déposé une demande de dédommagement auprès du ministère de la Justice, mais a assuré qu'il «ne connaissait même pas les chiffres» et qu'il «n'en parlait même pas avec eux».

Trump va-t-il gracier Diddy? La rumeur enfle

Un porte-parole de l'équipe juridique du président américain n'a pas confirmé les informations du New York Times, mais a déclaré à l'AFP que ce dernier «continuait de se défendre contre toutes les chasses aux sorcières menées par les démocrates».

Interrogé par l'AFP, le ministère de la Justice a refusé de commenter ce dossier. Le numéro deux du ministère, Todd Blanche, est un ancien avocat personnel de Donald Trump. (mbr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
de Christoph Bernet
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
3
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
de Margaux Habert
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
de Antoine Menusier
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
de Sheikh Sabiha ALAM, Bangladesh
France: une stratégie à l'agonie
7
France: une stratégie à l'agonie
de Antoine Menusier
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
de Niklaus Vontobel
Thèmes
Le monde merveilleux du cervelat
1 / 12
Le monde merveilleux du cervelat

Des cervelats à l'ail et à la sauge
source: fooby
partager sur Facebookpartager sur X
Donald Trump triche-t-il au golf ?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
2
Envie de randonnée? Voici les plus beaux parcs à découvrir cet automne
3
Les CFF prennent une décision qui inquiète leur personnel
Make Nicolas Great Again
L’incarcération de l’ancien président de la République est un événement et un achèvement judiciaire qui ne va pourtant satisfaire personne à part Nicolas Sarkozy lui-même. Une fin de carrière trumpisée, un martyr déjà en gestation et un monde qui regarde la France se débattre dans une éternelle stupéfaction.
Ce qui s’est passé mardi matin, à Paris, est extraordinaire. Au sens propre. Assister en direct à l’emprisonnement d’un ancien président d’un Etat démocratique européen est un événement. Hors normes, inédit, impressionnant. Que l’on soit du camp de la colère, de la pâmoison, de l’indifférence molle ou de la farouche opposition, un ancien locataire de l’Elysée qui se retrouve derrière les barreaux de la Santé a déjà sa place dans la tumultueuse Histoire de France.
L’article