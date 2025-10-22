Trump propose que la Justice le rembourse

Donald Trump trouve «très étrange» de devoir se rétribuer lui-même. Keystone

Le président américain affirme que le ministère de la Justice «lui doit beaucoup d’argent», après des révélations sur une demande d’indemnisation de 230 millions de dollars pour les enquêtes menées contre lui avant sa réélection. Il évoque une «rétribution étrange» mais promet d’en faire «bon usage».

Donald Trump a estimé mardi que le ministère de la Justice «lui devait probablement beaucoup d'argent», après la parution dans la presse d'un article selon lequel il chercherait à obtenir des millions de dollars de dédommagement pour des enquêtes passées.

Le New York Times affirme que les avocats du président américain réclament environ 230 millions de dollars au ministère en compensation de procédures fédérales lancées à son encontre avant son élection pour un second mandat.

«Cette décision devra passer par mon bureau. Et c'est très étrange de prendre une décision où je me rétribue moi-même» Donald Trump à des journalistes qui l'interrogeaient à propos de ces informations, dans le Bureau ovale.

«Mais j'ai été profondément atteint», a-t-il ajouté.

Le milliardaire républicain a fait l'objet, après son premier mandat, entre 2017 et 2021, d'enquêtes fédérales pour tentatives illicites d'inverser les résultats de l'élection de 2020 remportée par Joe Biden, et pour rétention de documents classifiés. Ces enquêtes ont été abandonnées lorsqu'il a été réélu l'an dernier.

Donald Trump a estimé à ce titre que le ministère de la Justice «lui devait probablement beaucoup d'argent». «Si je reçois de l'argent de notre pays, je ferai quelque chose de bien avec, comme le donner à des associations ou à la Maison Blanche», a-t-il affirmé.

Depuis son retour à la Maison-Blanche, le républicain a lancé une série de procédures judiciaires visant des médias et d'autres organisations qu'il accuse d'être de parti pris contre lui, remportant parfois d'énormes sommes d'argent.

Il a indiqué qu'«il se pourrait» que son équipe juridique ait déposé une demande de dédommagement auprès du ministère de la Justice, mais a assuré qu'il «ne connaissait même pas les chiffres» et qu'il «n'en parlait même pas avec eux».

Un porte-parole de l'équipe juridique du président américain n'a pas confirmé les informations du New York Times, mais a déclaré à l'AFP que ce dernier «continuait de se défendre contre toutes les chasses aux sorcières menées par les démocrates».

Interrogé par l'AFP, le ministère de la Justice a refusé de commenter ce dossier. Le numéro deux du ministère, Todd Blanche, est un ancien avocat personnel de Donald Trump. (mbr/ats)