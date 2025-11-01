en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Trump s'en prend à nouveau à la presse

President Donald Trump speaks to the media after boarding Air Force One at Joint Base Andrews, Md., Friday, Oct. 31, 2025, enroute to Florida. AP Photo/Manuel Balce Ceneta) Donald Trump
Keystone

Trump s'en prend à nouveau à la presse

La Maison-Blanche a annoncé vendredi restreindre l'accès des journalistes à une partie de son bureau de presse afin de mieux protéger des «informations sensibles».
01.11.2025, 15:3601.11.2025, 15:36

Cette décision intervient sur fond de tensions entre les grands médias et le gouvernement américain.

Nombre des journalistes accrédités à la Maison-Blanche disposent de bureaux au sein du bâtiment. Jusqu'à présent, ils pouvaient librement se rendre dans deux espaces où travaillent les salariés du service de presse de la Maison-Blanche afin de demander des informations ou des réactions.

Trump a été crucifié

L'accès des journalistes au premier espace («upper press»), située près du bureau ovale et qui accueille le bureau de la porte-parole Karoline Leavitt et les autres responsables du service de presse, est désormais conditionné à l'obtention préalable d'un rendez-vous.

Une seconde partie («lower press»), là où travaillent les autres attachés de presse et située près de la salle de conférence de presse, est toujours librement accessible par les journalistes, précise la note de la Maison-Blanche.

«Ennemis du peuple»

Elle y précise qu'en raison d'une réorganisation interne, les membres de l'équipe de communication de la Maison-Blanche «interagissent de manière permanente avec des informations sensibles».

Cette nouvelle restriction se fait donc pour «protéger ces informations et maintenir la coordination entre les équipes du Conseil de sécurité nationale et celles de la communication», peut-on encore lire sur la note.

Trump est fier de ses toilettes

Cette annonce intervient deux semaines après que le ministère américain de la défense a imposé aux journalistes accrédités l'interdiction de solliciter ou publier certaines informations sans autorisation explicite du ministère.

Le président américain Donald Trump, qui décrivait les médias traditionnels comme des «ennemis du peuple» lors de son premier mandat (2017-2021), s'en prend régulièrement à des journalistes critiques envers son administration et a lancé plusieurs poursuites judiciaires.

ats/afp

Thèmes
Drogue: à Lausanne, la Riponne est une «zone de non-droit»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un oligarque se plaint d'avoir dû changer de niveau de vie en Suisse
2
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
3
Migros est frappée par une nouvelle pénurie
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
La seule idée de vous rendre sur le périmètre de la catastrophe nucléaire ukrainienne de 1986 vous fait flipper? Vous avez bien raison. La preuve en images.
Avant la guerre en Ukraine, des dizaines d’entreprises touristiques faisaient commerce de l'image flippante de Tchernobyl. Les images de la ville fantôme de Pripyat, une capsule temporelle restée figée dans les années 1980, ont fait le tour du monde.
L’article