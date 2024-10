Une mannequin accuse Trump de l'avoir agressée via Jeffrey Epstein

Le quotidien britannique The Guardian a relayé mercredi les accusations de Stacy Williams, une mannequin que Donald Trump aurait agressée sexuellement dans les années 90 après l'avoir rencontrée par l'intermédiaire du milliardaire décédé, Jeffrey Epstein.

Selon la mannequin, citée par le Guardian, l'agression présumée aurait eu lieu en 1993, à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Stacey Williams, qui travaillait à l'époque comme mannequin professionnel, a déclaré avoir rencontré Trump pour la première fois en 1992 lors d'une fête de Noël après lui avoir été présenté par Jeffrey Epstein. Les attouchements présumés ont eu lieu quelques mois plus tard, selon elle.

Stacy Williams, en 1996, trois ans après les faits présumés. Image: Hulton Archive

Agée aujourd'hui de 56 ans, l'Américaine a raconté au Guardian que Donald Trump l'aurait alors attirée vers elle, avant de mettre ses mains «partout sur ses seins», ainsi que sur sa taille et ses fesses. Elle confie alors s'être figée parce qu'elle était «profondément troublée», et affirme qu'elle a alors cru voir Donald Trump sourire à Jeffrey Epstein - dans une espèce de jeu «tordu», décrit-elle.

Le financier, aux puissants réseaux économiques et politiques aux Etats-Unis et à l'étranger, a lui-même été accusé d'avoir agressé sexuellement et violé des jeunes filles. Son suicide par pendaison en prison à New York en août 2019 a éteint l'action publique à son encontre.

Photographiés lors d'événements sociaux dans les années 90 et au début des années 2000, Trump et Epstein se connaissaient depuis des décennies. Il n'existe aucune preuve indiquant que l'ancien président était au courant ou impliqué dans les méconduites du financier.

Dans un communiqué mercredi soir, une attachée de presse de l'équipe de campagne de Donald Trump a nié ces allégations: «Ces accusations (...) sont totalement fausses. Il est évident que cette fausse histoire a été inventée par l'équipe de campagne de Harris.» (mbr avec ats)