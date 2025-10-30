en partie ensoleillé13°
Donald Trump

Trump avait l'air déboussolé au Japon

Vidéo: watson

On dirait Joe Biden

Lors de sa visite au Japon, le président américain est apparu quelque peu déboussolé. Les vidéos le montrant ainsi ne sont pas sans rappeler celles de son prédécesseur, Joe Biden.
30.10.2025, 11:5930.10.2025, 11:59

Donald Trump est en visite en Extrême-Orient avec une délégation de son gouvernement. Après la Malaisie, le président de 79 ans a fait sa deuxième escale au Japon mardi. Il a été accueilli en grande pompe par la Première ministre fraîchement élue, Sanae Takaichi.

Une cérémonie avait été organisée au palais Akasaka de Tokyo pour le dirigeant américain. Mais celui-ci semblait quelque peu perdu. Lors de l'inspection d'une garde d'honneur, il s'est d'abord arrêté à un endroit où il n'aurait pas dû, après quoi son hôte, Takaichi, lui a discrètement indiqué le chemin. Quelques instants plus tard, il s'est toutefois éloigné d'elle, alors qu'il aurait dû rester à ses côtés. Les vidéos de cette maladresse font désormais le buzz:

Vidéo: watson

Les détracteurs de Trump ont profité de ces séquences pour se moquer de lui. Il y a quelques jours à peine, le républicain se vantait de sa grande forme physique et mentale. Sur les images de la cérémonie, il ressemble plutôt à un Joe Biden sur le déclin. On se rappelle des images du démocrate, qui le montraient confus ou désemparé. Le camp républicain avait alors remis en cause la capacité de Biden à exercer ses fonctions.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)

