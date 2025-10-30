Trump avait l'air déboussolé au Japon

On dirait Joe Biden
Donald Trump est en visite en Extrême-Orient avec une délégation de son gouvernement. Après la Malaisie, le président de 79 ans a fait sa deuxième escale au Japon mardi. Il a été accueilli en grande pompe par la Première ministre fraîchement élue, Sanae Takaichi.
Une cérémonie avait été organisée au palais Akasaka de Tokyo pour le dirigeant américain. Mais celui-ci semblait quelque peu perdu. Lors de l'inspection d'une garde d'honneur, il s'est d'abord arrêté à un endroit où il n'aurait pas dû, après quoi son hôte, Takaichi, lui a discrètement indiqué le chemin. Quelques instants plus tard, il s'est toutefois éloigné d'elle, alors qu'il aurait dû rester à ses côtés. Les vidéos de cette maladresse font désormais le buzz:
Les détracteurs de Trump ont profité de ces séquences pour se moquer de lui. Il y a quelques jours à peine, le républicain se vantait de sa grande forme physique et mentale. Sur les images de la cérémonie, il ressemble plutôt à un Joe Biden sur le déclin. On se rappelle des images du démocrate, qui le montraient confus ou désemparé. Le camp républicain avait alors remis en cause la capacité de Biden à exercer ses fonctions.
(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)