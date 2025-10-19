Trump met fin aux aides américaines à la Colombie

Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche la suspension de toutes les aides financières des États-Unis à la Colombie, reprochant à son homologue Gustavo Petro de ne pas lutter contre la production de drogue.

Le président Donald Trump. Keystone

«A COMPTER D'AUJOURD'HUI, CES PAIEMENTS OU TOUTE AUTRE FORME DE PAIEMENTS OU AIDES, NE SERONT PLUS EFFECTUES» Donald Trump

Gustavo Petro «ne fait rien pour arrêter» la production de drogue, a-t-il assuré, accusant le président colombien d'être un «baron de la drogue qui encourage fortement la production massive de stupéfiants» dans son pays.

La Colombie est le pays d'Amérique du Sud recevant le plus d'aide financière en provenance des Etats-Unis selon les données gouvernementales américaines, avec plus de 740 millions de dollars versés en 2023, dernière année dont les données complètes sont disponibles.

La moitié de ces versements sont dédiés à la lutte contre la drogue. Le reste soutient notamment des programmes humanitaires et alimentaires.

Jusqu'en septembre, Bogota était considéré comme étant l'un des 20 partenaires antidrogue des Etats-Unis, lui permettant de prétendre à d'importants versements financiers. Mais la Maison Blanche lui a révoqué ce statut, invoquant une production de cocaïne «record» et des «tentatives ratées» de négociations avec les «groupes narco-terroristes».

Crise sécuritaire

La Colombie est le premier producteur mondial de cocaïne, avec un record de 2600 tonnes en 2023, soit 53% de plus que l'année précédente, selon l'ONU.

Le chef des armées du pays a affirmé en septembre auprès de l'AFP que la Colombie continuera de lutter contre le narcotrafic même sans le soutien des Etats-Unis.

Le pays sud-américain, plongé dans une guerre civile depuis plus d'un demi-siècle entre guérillas, narcotrafiquants et forces gouvernementales, connaît sa pire crise sécuritaire de la dernière décennie, les groupes armés tirant profit des revenus de la drogue.

Petro a tenté de relancer les pourparlers de paix avec la plupart de ces groupes, six ans après l'accord historique de désarmement de l'ex-guérilla FARC. Mais la plupart ont échoué ou sont au point mort. (dal/afp)