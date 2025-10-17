en partie ensoleillé12°
Intelligence artificielle

Open Ai: Ces faux discours de Martin Luther King choquent

OpenAI a suspendu la création de vidéos d’intelligence artificielle représentant Martin Luther King Jr, après la plainte de sa famille face à des détournements jugés irrespectueux.
Plusieurs vidéos d'intelligence artificielle mettant en scène Martin Luther King Jr ont circulé sur les réseaux sociaux.image: x
OpenAI a suspendu la création de vidéos d’intelligence artificielle représentant Martin Luther King Jr, après la plainte de sa famille face à des détournements jugés irrespectueux. L’entreprise américaine promet désormais de mieux encadrer l’usage des figures historiques dans ses outils comme Sora, où circulent déjà des vidéos d’autres personnalités réanimées par l’IA.
17.10.2025, 17:4317.10.2025, 17:43

OpenAI a dit avoir bloqué la génération de vidéos IA (intelligence artificielle) de la figure américaine des droits civiques Martin Luther King Jr à la demande de sa famille, après que les proches d'autres célébrités ont également dénoncé des dérives. Des vidéos de «MLK» générées par IA étaient néanmoins toujours visibles vendredi, a constaté un journaliste de l'AFP.

«Des utilisateurs ont généré des présentations irrespectueuses de l'image du Dr King»
OpenAI dans un message posté dans la nuit de jeudi à vendredi sur le réseau social X

«A la demande» des proches du pasteur assassiné en 1968, «OpenAI a donc suspendu» la possibilité de produire des vidéos le mettant en scène «et renforce les garde-fous concernant les personnalités historiques», a expliqué la start-up californienne.

Un exemple de vidéo détournée de MLK Junior.
Un exemple de vidéo détournée de MLK Junior.capture d'écran: x

Plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent Martin Luther King Jr en train de prononcer son fameux discours de 1963 «I Have a Dream», en lui faisant dire d'autres mots. «Je fais le rêve que Sora soit moins strict quant aux violations de son règlement sur les contenus et nous laisse faire ce que nous voulons», dit ainsi la version IA de «MLK» dans une séquence créée avec le nouveau logiciel vidéo d'OpenAI, Sora 2.

OpenAI va dévoiler l'un de ses secrets

Cette vidéo était toujours en ligne sur Sora vendredi. D'autres le montrait, dans la même situation, en train de rapper différents textes. Sollicité à ce sujet par l'AFP, OpenAI n'a pas donné suite dans l'immédiat.

Parallèlement à Sora 2, OpenAI a lancé, fin septembre, l'application Sora, présentée comme un réseau social sur lequel il n'est possible que de publier des contenus générés par IA. L'appli dispose d'une fonctionnalité appelée «Cameo», qui permet d'insérer l'image d'une personne dans n'importe quelle vidéo, pour peu qu'elle ait donné son consentement préalable. L'idée est d'encourager les interactions entre utilisateurs, souvent sur un mode humoristique.

Beaucoup d'utilisateurs ont inclus dans leur contenu des personnages publics décédés. Vendredi, apparaissaient, pêle-mêle, une vidéo de la reine Elizabeth II ou d'Albert Einstein en train de rapper, ainsi qu'un passage réinterprété par l'IA d'une conférence de presse de John Fitzgerald Kennedy ou d'Abraham Lincoln participant à un talk-show télévisé.

Nvidia va investir une somme astronomique dans OpenAI
«Dépeindre des figures historiques présente un grand intérêt pour la liberté d'expression, mais OpenAI considère que ces personnalités publiques et leurs familles devraient contrôler la façon dont leur image est utilisée»
OpenAI

OpenAI a ainsi expliqué que les ayant-droits de ces personnalités «(pouvaient) demander que leur image ne soit pas utilisée pour des cameos sur Sora». (mbr/ats)

