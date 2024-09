Le nouveau livre de Trump à 99 dollars vaut-il le coup? On l'a a acheté

Donald Trump a publié ce mardi son nouveau recueil d'images, Save America. getty/watson

99 dollars. Le prix d'un livre de photos que le candidat républicain à la présidence vient de publier, alors que démarre la phase la plus chaude de la campagne électorale. En vaut-il le prix?

Renzo Ruf, Washington / ch media

Il a récidivé. Encore. Mardi, Donald Trump a lancé un énième produit pour monnayer son image. Après les baskets dorées et les cartes virtuelles à collectionner, voilà que le républicain revient avec un livre. Save America doit donner un aperçu «sans précédent» de l'action du «président Donald J. Trump»: le «seul» livre qui, avec un mélange «puissant» d'images et de commentaires, livre une «image claire» de la «vision d'avenir» du républicain pour son pays.

Tout un programme. En route donc pour la succursale la plus proche du libraire Barnes&Noble, qui a déjà Save America dans ses rayons le jour de sa sortie. Le personnel du magasin, situé dans un centre commercial à la périphérie de Washington, semble perplexe lorsque je demande l'ouvrage. Une longue recherche commence.

Le recueil d'images publié par Donald Trump ce mardi.

Et finalement, bingo! Barnes&Noble conserve l'ouvrage sous clé à la caisse. Impossible donc de le feuilleter en buvant un café, comme cela se pratique pourtant d'habitude ici. Il me faudra débourser la coquette somme de 99 dollars.



Une histoire à plusieurs millions

A Washington, la plupart des clients de Barnes&Noble devraient s'en remettre. Car Save America est un objet de collection. Un livre qui s'adresse aux fans les plus fidèles de Trump. 360 pages de photos de l'ex-président, sur lesquelles il prononce des discours, se tient à côté de son épouse Melania, joue au golf ou affiche cette expression si caractéristique - yeux plissés, bouche tordue.

Un grand nombre de ces clichés ont été pris par des photographes au service de la Maison-Blanche entre 2017 et 2021. Des clichés en libre accès - ce qui permet à la maison d'édition, fondée par le fils du milliardaire, de faire des économies. Et ce qui arrange aussi l'«écrivain»: avec son dernier livre, Letters to Trump, Trump a empoché pas moins de 4,5 millions de dollars. Les affaires semblent fructueuses.

Trump aurait sélectionné lui-même chacune des photos. Mais ce qui est bien plus intéressant, ce sont les commentaires que l'ex-président a rédigés pour chacune d'elles. Dans de nombreux cas, du réchauffé. Des extraits d'un discours électoral désormais bien connu. D'autres remarques s'avèrent plus étonnantes, car elles dévoilent la pensée d'un homme qui pourrait revenir à la Maison-Blanche en 2025.

Fidel Castro est-il le père de Justin Trudeau?

A côté d'une photo de Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial de Davos, le WEF, on peut par exemple lire:

«Les gens disent qu'il est très méchant et qu'il veut conquérir le monde. Je pense qu'il cherche simplement à occuper ses vieux jours» Donald Trump au sujet de Klaus Schwab, le fondateur du WEF.

Quant au chef du gouvernement hongrois, Viktor Orbán, il est selon Trump «l'un des grands leaders de ce monde». L'ex-président américain considère également toujours le président russe Vladimir Poutine comme «un homme fort».

Et on retrouve bien sûr, le premier ministre canadien Justin Trudeau sous le feu des critiques. Un communiste, selon Donald Trump, en référence à la vieille rumeur selon laquelle le dictateur cubain Fidel Castro serait en fait le père du Canadien.

Une double page du nouveau livre de Trump, qui décrit les manifestations du 6 janvier 2021 à Washington, qui se sont terminées par la prise du Capitole.

Des légendes audacieuses de ce genre, il y en a d'autres. Ainsi, Trump attribue à Mark Zuckerberg, le patron de Meta, sa défaite électorale de 2020. A propos d'une photo montrant le créateur de Facebook à la Maison-Blanche, le républicain déclare:

«Nous le surveillons de près, et s'il fait quelque chose d'illégal cette fois-ci, il passera le reste de ses jours en prison» Donald Trump, sur Mark Zuckerberg.

C'en est trop pour moi. Je vais donc ramener le livre et exiger qu'on me rembourse. Heureusement, c'est aussi possible pour les livres trop chers.

(Adaptation française: Valentine Zenker)