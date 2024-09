Lors d'une interview à rallonge pour Fox News, l'ancien président a confié ses sentiments sur la tentative d'assassinat qu'il a vécue en juillet dernier. watson/getty

Trump pense savoir pourquoi il a survécu à la mort

L'ancien président a livré de plus amples détails sur la fusillade dont il a été victime il y a six semaines, lors de son meeting en Pennsylvanie - et notamment la manière étonnante dont son plus jeune fils, Barron, a appris la nouvelle.

Parfois, raviver de vieilles blessures a du bon. Comme s'attirer les faveurs et les larmes de quelques électeurs, par exemple. C'est peut-être la raison pour laquelle, depuis quelques jours, Donald Trump s'épanche passablement sur la tentative d'assassinat dont il a été victime, en juillet dernier, lors de son meeting à Butler, en Pennsylvanie.

L'ancien président en campagne a notamment confié ses sentiments sur le moment où Thomas Matthew Crooks, 17 ans, a ouvert le feu et a écorché son oreille droite, à l'occasion d'une interview pour sa chaîne préférée, Fox News.

Intervention divine

Lorsque le présentateur Mark Levin lui demande si ces évènements dramatiques ont renforcé sa croyance dans le Tout-Puissant, la réponse du candidat fuse. «Je pense que si vous croyez en Dieu, ce genre de trucs vous faire croire en Dieu encore plus», confirme le candidat, qui cherche de plus en plus à mobiliser sa base religieuse pour se faire réélire à la Maison-Blanche. «Et j'aime à croire que Dieu pense que je vais encore renforcer notre pays», ajoute-t-il avec toute la modestie qui le caractérise.

L'ex-président américain n'a pas non plus résisté au plaisir de préciser qu'il était en train de montrer un tableau des statistiques sur les passages à la frontière, lorsqu’il a été touché. Une anecdote qu'il a déjà rappelée à plusieurs reprises ces dernières semaines. «Si je me retournais juste un tout petit peu moins, ou un tout petit peu plus... Si je me retournais plus ou moins, c’était la fin.»

«Je pense que l’on y croit davantage quand on parle à des experts, comme mes fils qui sont des experts en tir, quand on parle à des experts, ils disent qu’il n’y a aucune chance qu’il ait pu rater sa cible à cette distance», a poursuivi le surviant. Alors pourquoi Thomas Crooks a-t-il quand même fini par manquer son coup, selon lui? Evidemment, Trump a sa théorie.

«Je pense qu'il était pressé parce que les gens commençaient à dire, vous savez, il y a un type là-haut avec une arme. Et je pense qu'il était probablement pressé» Donald Trump, sur Fox News.

En tout cas, notre homme ne garde aucune rancune contre le Secret Service, sous le feu des critiques depuis les évènements du 13 juillet. Il a même tenu à féliciter les agents qui sont intervenus pour le protéger, affirmant qu'ils avaient été «très courageux» et sauté sur lui en «quelques secondes».

Une leçon de tennis très particulière

Le septuagénaire a également révélé les circonstances dans lesquelles son fils, Barron, avait appris cette nouvelle forcément marquante. Le jeune homme de 18 ans se trouvait en fait sur un court, en pleine leçon de tennis. «C'est un bon joueur de tennis. Et quelqu'un a couru vers lui (et a dit): "Barron! Barron! Ton père a été abattu!"», explique l'ancien président, qui a encore précisé avec fierté: «Il aime son père. C'est un bon garçon, un bon élève. Et il a couru, 'Maman! Que se passe-t-il? Que se passe-t-il?'»

Quant à sa femme, la ô combien mystérieuse et volatile Melania, c'est en regardant la retransmission du rassemblement de Butler en direct à la télévision qu'elle a découvert la fusillade.

«Elle regardait en direct. Vous imaginez?» Donald Trump, sur Fox News.

«Et puis, je me suis levé et j’ai fait savoir aux gens que j’allais bien. Je me suis battu. Je me suis battu. Je me suis battu. Et ça a été un énorme succès», a fanfaronné Donald Trump.

Justement, en parlant de l'intéressée... Finirons-nous enfin par apercevoir davantage l’ancienne première dame, alors que la campagne électorale entame sa dernière ligne droite avant l'élection du 5 novembre? A en croire son mari dans une interview accordée au Daily Mail la semaine passée, lui-même n'en sait trop rien. «J'aimerais bien. Ce n'est pas la question. C'est un monde horrible pour moi. Elle fera tout ce qui est nécessaire».