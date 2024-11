Qui l'eût cru? «MAGA» est l'un des termes qui a été fortement recherché sur Pornhub le soir de l'élection. Image: watson

Voici ce que les Américains ont maté sur Pornhub durant les élections

Saviez-vous qu'il y a un lien de cause à effet entre un événement historique et la consommation de pornographie? C'est ce que démontre le site Pornhub, qui a vu sa fréquentation exploser lors des élections américaines.

Plus de «International»

Le 5 novembre dernier, les Etats-Unis votaient pour leur nouveau président. De cette guerre de couleurs entre les Etats rouges et bleus, c'est le républicain Donald Trump qui en est sorti vainqueur. Qui dit élection, dit forcément statistiques, et on a pu en voir tout un tas à ce sujet, allant de l'âge des participants en passant par leur genre et leur appartenance ethnique.

Mais il y a une statistique qui a bien risqué de passer entre les gouttes (heureusement que nous avons pu les récupérer pour vous): Pornhub s'est penché sur les recherches opérées par les utilisateurs, la nuit des élections. Fait intéressant, la plateforme pour adultes a relevé des différences très marquées chez ses utilisateurs selon les Etats.

En résumé: les élections ont inspiré les fantasmes de chaque région de façon très diverse.

Première constatation intéressante: les données compilées par Pornhub et partagées par le New York Post affichent une augmentation du trafic de 9% en moyenne dans le pays le jour de l'élection. Un pic de trafic 15% supérieur à la moyenne a été enregistré mercredi 6 novembre au matin, entre 7h et 8h. Un résultat qui amuse la plateforme, analysant cette information comme «une session vite faite, avant que le chaos de la journée ne s'installe».



«Pourcentage de variation du trafic le 5 novembre par rapport à un jour moyen.» source: pornhub.com/insights

En second lieu, il semblerait que l'adoubement de Trump ait eu des vertus aphrodisiaques auprès d'une grosse poignée d'Américains. Quelque quinze minutes après le discours du futur président, la courbe s'est envolée de façon magistrale.



Pour ceux qui sont très curieux, voici une carte des Etats-Unis, avec les recherches les plus populaires par Etat le soir de l'élection.

Image: Pornhub

Au Nevada, on a surtout recherché «sexe du matin». C'est davantage le «sexe en voiture» qui fait rêver dans le Wyoming, ou encore les «personnes transgenres» dans l'Etat de Washington. C'est un très franc «Suck my balls» dans le Michigan, tandis qu'en Louisiane, c'est le terme «Goth» qui a été plébiscité. La Géorgie a une grosse obsession avec les «panties». Que dire du Dakota du Nord, qui a une recherche très spécifique (on vous laisse trouver la réponse par vous-même).

Mais ce qui retient notre attention, c'est un Etat, qui est resté politique jusqu'au bout des ongles...et de la nuit.

La Floride, considérée comme un état pivot, a voté à 56,1% en faveur de Donald Trump. Et visiblement les Floridiens avaient quelques fantasmes à assouvir, notamment sur les casquettes rouges, puisque le terme MAGA – acronyme pour «Make America Greate Again» – a été le terme le plus référencé dans les recherches sur Pornhub.

Si vous ne connaissez pas tous les termes qui s'affichent sur la carte, on vous laisse faire vos propres recherches. Evitez juste de le faire avec votre smartphone dans le train ou avec l'ordinateur du travail.