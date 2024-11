Donald Trump est plus populaire en Suisse que dans de nombreux autres pays européens. Image: keystone

Les Suisses sont plus trumpistes que leurs voisins

Un quart des Suisses pencheraient du côté de Donald Trump, selon un récent sondage regroupant tous les pays européens.

En comparaison avec d'autres pays européens, un grand nombre d'électeurs en Suisse donneraient leur voix à Donald Trump – environ un quart. C'est nettement plus qu'en Scandinavie et dans les pays voisins de la Suisse par exemple. C'est ce que révèle une enquête de l'institut de sondage Gallup.

L'enquête a été menée dans 43 pays auprès de 41 000 adultes. Lundi soir, les titres de Tamedia ont partagé les résultats.

61% des Suisses pour Kamala Harris

En Suisse, bien plus de personnes interrogées se sont prononcées en faveur de la candidate démocrate Kamala Harris: 61%. Toutefois, 25% des personnes interrogées voteraient pour le républicain Donald Trump. Dans les pays européens occidentaux, seuls le Royaume-Uni (27%) et la Grèce (33%) affichent des pourcentages plus élevés.

L'image des Etats-Unis se dégraderait

Au Danemark, par exemple, seuls 4% se prononcent en faveur de Trump. En Finlande et en Norvège, ils sont 7% chacun, aux Pays-Bas 11%, en Allemagne et en France 13% chacun, en Autriche 16% et en Italie 18%. En revanche, l'Europe de l'Est a tendance à soutenir Trump: en Serbie, en Hongrie et en Bulgarie, près de la moitié des personnes interrogées voteraient pour lui.

Gallup a également demandé si l'image des Etats-Unis dans le monde s'améliorerait ou se dégraderait avec Trump. Au total, seuls 19% des personnes interrogées pensent que la situation s'améliorerait avec Trump. Sur cette question, les Suisses se sont montrés plus critiques envers le candidat républicain: 16% ont indiqué que l'image des Etats-Unis s'améliorerait avec lui, tandis que 59% s'attendent à une détérioration. (cma/fox/sda)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci