Assaut du Capitole: L'ex-chef de cabinet de Trump refuse de parler

La commission d'enquête sur l'attaque du 6 janvier pensait obtenir le premier témoignage d'un proche de l'ancien président américain, mais ce ne sera finalement pas le cas.

Mark Meadows, l'ancien chef de cabinet de Donald Trump, ne coopérera finalement pas avec la commission parlementaire censée faire la lumière sur l'assaut du Capitole, contrairement à ce qu'il s'était engagé à faire, selon une lettre de son avocat mardi soir.

«L'ancien chef de cabinet de Donald Trump, le plus proche conseiller du président, a accepté de fournir des milliers de pages de documents aux enquêteurs et était prêt à témoigner. Mais, cette commission n'a aucune intention de respecter le droit de l'exécutif à garder certaines informations secrètes, ce qui rend cette audition intenable.» George Terwilliger, l'avocat de Mark Meadows

Mark Meadows va publier un livre sur Donald Trump

Mark Meadows était censé être le premier des proches de Donald Trump à accepter de témoigner devant cette commission dite du «6 janvier», date à laquelle des milliers de partisans de l'ancien président ont envahi le siège du Congrès américain pour tenter d'empêcher les élus de certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle.

D'ordinaire très discret, cet homme de 62 ans est sorti de l'ombre la semaine dernière en annonçant à quelques jours d'écart sa coopération avec les enquêteurs et la sortie prochaine d'un livre sur les derniers mois du milliardaire républicain à la Maison Blanche.

En refusant finalement de témoigner auprès de cette commission, le dernier chef de cabinet de Donald Trump risque potentiellement une inculpation. Son avocat n'a pas immédiatement répondu aux sollicitations de l'AFP.

Un autre proche conseillé déjà inculpé

Un autre allié du milliardaire républicain, Steve Bannon, a déjà été inculpé pour ce même motif et encourt la prison. Son procès débutera le 18 juillet 👇.

La commission, qui enquête sur le rôle de l'ancien président et ses conseillers dans cette attaque, a déjà interrogé plus d'une centaine de personnes et multiplie les assignations à comparaître dans l'entourage de Donald Trump.

Les partisans de l'ex-président américain s'évertuent à minimiser ces événements, qualifiant l'enquête parlementaire du 6 janvier de «chasse aux sorcières», une des expressions préférées de Donald Trump.

Le traitement offert aux personnes emprisonnées depuis l'assaut du Capitole serait pire que celui réservé «aux terroristes à Guantanamo», selon l'élue trumpiste Marjorie Taylor Greene lors d'une conférence de presse mardi. (ats/jch)