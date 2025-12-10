Maroc: effondrement meurtrier de deux immeubles à Fès
Deux immeubles se sont effondrés dans un quartier de Fès, faisant au moins 19 morts et plusieurs blessés. Les secours recherchent encore d’éventuels survivants.
Dix-neuf personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi dans l'effondrement de deux immeubles contigus de quatre étages dans un quartier de Fès, grande ville du nord du Maroc, selon un bilan provisoire relayé par l'agence de presse officielle marocaine MAP.
#Fès : des morts et des blessés après l #effondrement_de_deux_immeubles pic.twitter.com/tNob3e93LR— MEDI1TV (@Medi1TV) December 10, 2025
«Seize autres ont été blessées à divers degrés de gravité», ajoute la MAP, précisant que «les opérations de recherche se poursuivaient toujours pour sauver et secourir d'autres personnes qui pourraient être ensevelies sous les décombres». D'après la même source, les faits se sont produits dans le quartier Al Moustakbal, situé dans la zone d'Al Massira. (jah/afp)
