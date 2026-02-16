forte pluie
Drogue

Plus de six tonnes de cocaïne saisies au Salvador

Les images de l'opération.Image: X/Nayib Bukele

La marine salvadorienne a mis la main sur 6,6 tonnes de cocaïne lors d'une vaste opération dans le Pacifique. Valeur du butin: 165 millions de dollars.
16.02.2026, 06:2416.02.2026, 06:24

Les autorités salvadoriennes ont opéré «la plus grande saisie» de leur histoire en interceptant dans l'océan Pacifique un navire battant pavillon tanzanien qui transportait 6,6 tonnes de cocaïne, a annoncé dimanche le président Nayib Bukele.

«Notre marine nationale a procédé à la plus grande saisie de drogue de l'histoire du Salvador», a écrit M. Bukele, un allié de Donald Trump, sur le réseau social X.

La saisie a eu lieu à 380 milles marins (un peu moins de 704 kilomètres) au sud-ouest de la côte pacifique du Salvador.

165 millions de dollars

Le navire transportait 330 colis équivalant à 6,6 tonnes de cocaïne, dont «la valeur approximative est de 165 millions de dollars», a affirmé Nayib Bukele. Pour localiser la drogue, qui était «cachée dans les ballasts», des plongeurs militaires ont été mobilisés.

Selon le président salvadorien, dix trafiquants présumés se trouvaient à bord du navire: quatre Colombiens, trois Nicaraguayens, deux Panaméens et un Equatorien.

Des cartels internationaux se servent des ports d'Amérique centrale comme plaque tournante du trafic de cocaïne vers les Etats-Unis, premier consommateur mondial.

Le Mexique a indiqué mercredi que sa marine et les garde-côtes américains avaient saisi plusieurs tonnes de cocaïne lors d'une «opération coordonnée» dans l'océan Pacifique. (ats)

