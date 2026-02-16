Les images de l'opération. Image: X/Nayib Bukele

Plus de six tonnes de cocaïne saisies au Salvador

La marine salvadorienne a mis la main sur 6,6 tonnes de cocaïne lors d'une vaste opération dans le Pacifique. Valeur du butin: 165 millions de dollars.

Les autorités salvadoriennes ont opéré «la plus grande saisie» de leur histoire en interceptant dans l'océan Pacifique un navire battant pavillon tanzanien qui transportait 6,6 tonnes de cocaïne, a annoncé dimanche le président Nayib Bukele.

«Notre marine nationale a procédé à la plus grande saisie de drogue de l'histoire du Salvador», a écrit M. Bukele, un allié de Donald Trump, sur le réseau social X.

La saisie a eu lieu à 380 milles marins (un peu moins de 704 kilomètres) au sud-ouest de la côte pacifique du Salvador.

165 millions de dollars

Le navire transportait 330 colis équivalant à 6,6 tonnes de cocaïne, dont «la valeur approximative est de 165 millions de dollars», a affirmé Nayib Bukele. Pour localiser la drogue, qui était «cachée dans les ballasts», des plongeurs militaires ont été mobilisés.

Selon le président salvadorien, dix trafiquants présumés se trouvaient à bord du navire: quatre Colombiens, trois Nicaraguayens, deux Panaméens et un Equatorien.

Des cartels internationaux se servent des ports d'Amérique centrale comme plaque tournante du trafic de cocaïne vers les Etats-Unis, premier consommateur mondial.

Le Mexique a indiqué mercredi que sa marine et les garde-côtes américains avaient saisi plusieurs tonnes de cocaïne lors d'une «opération coordonnée» dans l'océan Pacifique. (ats)