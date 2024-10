La Bolivie détruit 21,6 tonnes de cocaïne après une saisie record

La Bolivie est le troisième producteur de cocaïne après le Pérou et la Colombie, selon l'ONU. Le pays déplore régulièrement servir de pont pour l'acheminement de la cocaïne péruvienne vers le Brésil et d'autres pays.

Jordan Bardella crie à la «censure»: voici pourquoi

Le visage de Jordan Bardella, qui sort un livre, devait s'afficher en grand dans les gares françaises. Mais ce ne sera pas possible. Pour des raisons réglementaires.

Jordan Bardella crie à la «censure». Son livre, «Ce que je cherche», imprimé à 155 000 exemplaires, ne bénéficiera pas d’une campagne publicitaire digne d’une Taylor Swift en tournée mondiale. Entre le 25 novembre et le 17 décembre, des affiches de quatre mètres sur trois devaient faire leur apparition sur les murs de nombreuses gares françaises, à Paris et dans les régions. On y aurait vu, en noir et blanc, façon studio Harcourt, le visage juvénile du président du Rassemblement national orienté de trois-quarts, le regard fixant l’horizon.