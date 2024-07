La Suisse permet de traiter des malades avec du LSD ou des champis

Les thérapies à base de psychédéliques sont en hausse en Suisse. Image: shutterstock

De plus en plus de personnes se font soigner avec des substances comme le LSD, la psilocybine ou la MDMA. Les thérapies sont en plein essor en Suisse – et doivent désormais être davantage réglementées.

Les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) montrent que de plus en plus de personnes se font traiter avec des substances psychédéliques comme la psilocybine (champignons), le LSD ou la MDMA. Depuis une décennie, les médecins suisses peuvent utiliser des psychédéliques sur leurs patients avec une autorisation exceptionnelle de la Confédération. Et les thérapies sont en plein essor, comme l'écrit le Tagesanzeiger.

Alors qu'en 2016, seules douze personnes avaient obtenu une dérogation, ce chiffre est passé à plus de 500 en 2023. Et pour cette année, un autre record se dessine. Rainer Krähenmann, directeur médical des services psychiatriques de Thurgovie, l'explique par les connaissances croissantes sur les effets du LSD, des champignons et autres:

«Pour certains tableaux cliniques comme la dépression et les troubles anxieux, les résultats sont clairs»

Dans le cas de Covid long, le traitement avec des psychédéliques n'a pas encore fait l'objet de recherches approfondies, mais des résultats positifs ont été obtenus dans certains cas. Pour que le Covid long puisse être traité avec des psychédéliques, il faut que l'autorisation soit basée sur des «preuves scientifiques», poursuit le Tagesanzeiger.

Une commission réunie autour de Krähenmann travaille actuellement sur des recommandations concrètes pour l'utilisation médicale des psychédéliques. En raison du boom, la commission veut définir de manière uniforme les domaines d'application, les directives éthiques et les motifs d'exclusion.

(ome)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci