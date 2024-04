Cet ado et son prof «impriment des drones pour anéantir les Russes»

Cet article a été rédigé en coopération avec PR Army, une organisation non gouvernementale et à but non lucratif. Elle regroupe des professionnels de la communication, des spécialistes des relations publiques et des journalistes en Ukraine. Tous cherchent à informer sur la guerre et ses conséquences pour le pays envahi.



De sa propre initiative, PR Army écrit aux médias occidentaux et met les personnes intéressées en contact avec des experts, des autorités et des témoins oculaires ukrainiens.