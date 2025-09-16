Microsoft va investir 30 milliards au Royaume-Uni
«Nous investirons plus de 30 milliards de dollars sur quatre ans pour renforcer les bases que nous avons déjà posées ici, notre plus gros investissement dans le pays à ce jour», a déclaré sur X Satya Nadella, le directeur général de Microsoft.
Le gouvernement britannique, confronté à une relance économique difficile et à une crise politique – marquée notamment par le limogeage de son ambassadeur à Washington pour ses liens avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein – entend profiter de la visite du président américain mercredi et jeudi pour multiplier les annonces économiques positives.
Il avait déjà enregistré avant Microsoft un investissement de 5 milliards de livres (5,78 milliards d'euros) sur deux ans de la part de Google, notamment dans un centre de données et dans l'IA.
Investissements privés
Le Royaume-Uni est l'un des pays ayant attiré le plus d'investissements privés dans l'IA ces dernières années (mais loin derrière la Chine et surtout les États-Unis), selon le rapport Artificial Intelligence Index 2025 de l'université américaine de Stanford.
Microsoft emploie 6000 personnes au Royaume-Uni, où il compte plusieurs centres de données, des laboratoires d'IA, ainsi que des studios de jeux vidéo, a souligné Satya Nadella.
Il a par ailleurs promis d'annoncer «de nouveaux investissements dans les centres de données» aux États-Unis «plus tard cette semaine». (sda/ats/afp)