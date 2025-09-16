Microsoft va investir 30 milliards au Royaume-Uni

Le géant américain Microsoft a annoncé mardi un investissement de 30 milliards de dollars (23,6 milliards de francs) au Royaume-Uni, notamment pour construire le «plus grand supercalculateur du pays». Cela au moment où Donald Trump y entame une visite d'Etat.

«Nous investirons plus de 30 milliards de dollars sur quatre ans pour renforcer les bases que nous avons déjà posées ici, notre plus gros investissement dans le pays à ce jour», a déclaré sur X Satya Nadella, le directeur général de Microsoft.

«Cela inclut la construction du plus grand supercalculateur du Royaume-Uni»

Le gouvernement britannique, confronté à une relance économique difficile et à une crise politique – marquée notamment par le limogeage de son ambassadeur à Washington pour ses liens avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein – entend profiter de la visite du président américain mercredi et jeudi pour multiplier les annonces économiques positives.

Il avait déjà enregistré avant Microsoft un investissement de 5 milliards de livres (5,78 milliards d'euros) sur deux ans de la part de Google, notamment dans un centre de données et dans l'IA.

Investissements privés

Le Royaume-Uni est l'un des pays ayant attiré le plus d'investissements privés dans l'IA ces dernières années (mais loin derrière la Chine et surtout les États-Unis), selon le rapport Artificial Intelligence Index 2025 de l'université américaine de Stanford.

Microsoft emploie 6000 personnes au Royaume-Uni, où il compte plusieurs centres de données, des laboratoires d'IA, ainsi que des studios de jeux vidéo, a souligné Satya Nadella.

Il a par ailleurs promis d'annoncer «de nouveaux investissements dans les centres de données» aux États-Unis «plus tard cette semaine». (sda/ats/afp)