Il veut aider les dirigeants européens à «s'humilier» devant Trump
Célèbre rival de Donald Trump, le démocrate Gavin Newsom était lui aussi présent au World Economic Forum (WEF) de Davos. Le gouverneur de Californie n’a pas manqué d’égratigner son président.
Il s’en est également pris très durement aux responsables politiques européens, qu’il juge beaucoup trop dociles face à Trump. «Je ne supporte plus cette complicité, cette manière dont les gens se soumettent», a-t-il déclaré à la chaîne britannique Sky News à propos des dirigeants européens. Avant d’ajouter:
Une communication bien rodée
Cette sortie a fait le tour des médias internationaux. Au point que le gouverneur et son équipe ont décidé de prolonger la blague. Gavin Newsom propose désormais sur son site internet des genouillères ornées d’une signature de Donald Trump.
«Pour tous vos besoins d’humiliation devant Trump – désormais en rouge républicain», peut-on lire dans la description du produit. Le prix: 100 dollars, soit environ 79 francs. Ou, comme le formule le texte promotionnel:
Aussi chères que la Bible
A ce tarif, les genouillères sont les articles les plus chers de la boutique de Gavin Newsom. Seule une Bible signée par le gouverneur affiche le même prix. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le merchandising vise le président américain: on y trouve aussi un débardeur floqué du slogan «Trump is not hot».
(adap. btr)