Gavin Newsom vend des genouillères pour s'humilier devant Trump

Gavin Newsom a décidé de vendre des genouillères aux partisans de Donald Trump.
Gavin Newsom s'est moqué de Donald Trump en proposant des genouillères aux soutiens de Donald Trump.Image: Watson/Keystone

Il veut aider les dirigeants européens à «s'humilier» devant Trump

Fervent opposant à Donald Trump, le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsome, a choisi l'humour pour critiquer les dirigeants européens et les partisans du républicain.
23.01.2026, 16:5823.01.2026, 16:58

Célèbre rival de Donald Trump, le démocrate Gavin Newsom était lui aussi présent au World Economic Forum (WEF) de Davos. Le gouverneur de Californie n’a pas manqué d’égratigner son président.

Gavin Newsom, Governor of California speaks during a session at the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Thursday, January 22, 2026. The meeting under the topic ...
Le gouverneur de Californie Gavin Newsom était aussi présent à Davos.Image: keystone

Il s’en est également pris très durement aux responsables politiques européens, qu’il juge beaucoup trop dociles face à Trump. «Je ne supporte plus cette complicité, cette manière dont les gens se soumettent», a-t-il déclaré à la chaîne britannique Sky News à propos des dirigeants européens. Avant d’ajouter:

«J’aurais dû apporter un tas de genouillères pour tous ces chefs d’Etat»

A propos des opposants à Trump👇

Ces pays où Trump est considéré comme un «ennemi de l'Europe»

Une communication bien rodée

Cette sortie a fait le tour des médias internationaux. Au point que le gouverneur et son équipe ont décidé de prolonger la blague. Gavin Newsom propose désormais sur son site internet des genouillères ornées d’une signature de Donald Trump.

Knieschoner Newsom Trump
Voici à quoi ressemblent les genouillères vendues par Gavin NewsomImage: store.gavinnewsom.com

«Pour tous vos besoins d’humiliation devant Trump – désormais en rouge républicain», peut-on lire dans la description du produit. Le prix: 100 dollars, soit environ 79 francs. Ou, comme le formule le texte promotionnel:

«Pour le modique prix de votre âme»

Aussi chères que la Bible

A ce tarif, les genouillères sont les articles les plus chers de la boutique de Gavin Newsom. Seule une Bible signée par le gouverneur affiche le même prix. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le merchandising vise le président américain: on y trouve aussi un débardeur floqué du slogan «Trump is not hot».

(adap. btr)

La roseraie de la Maison-Blanche, au fil des ans
1 / 18
La roseraie de la Maison-Blanche, au fil des ans

La Maison-Blanche, en 1921, sous la présidence de Warren G. Harding.
source: hulton archive / heritage images
Le président américain Donald Trump arrivé en Suisse
Video: watson
