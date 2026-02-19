ciel couvert
International
Economie

Nestlé: performance en recul et réorganisation de ses activités

La société veveysanne annonce une réorganisation après une année 2025 dont le bénéfice est en recul.
19.02.2026, 07:4919.02.2026, 07:49

Nestlé enregistre des recettes et une rentabilité en repli l'an dernier. Le géant veveysan de l'alimentation adapte ses perspectives au rappel massif de laits infantiles, tablant sur une croissance organique de 3 à 4% cette année, peut-on lire dans un communiqué jeudi.

Pour ce faire, la multinationale entame une importante mue en articulant son portefeuille autour de quatre domaines d'activités:

  • le café;
  • les produits pour animaux de compagnie;
  • la nutrition;
  • snacks.

Le géant veveysan indique en outre avoir trouvé des repreneurs potentiels pour sa division Waters qui devrait être déconsolidée l'an prochain.

Favoriser le «recentrage»

Cette réorganisation, portée par les marques les plus fortes, «favorisera le recentrage, la simplification et les synergies permettant d'accélérer la croissance», annonce Nestlé jeudi en marge de ses résultats annuels. Dans ce cadre, l'unité Nestlé Health Science (NHS) disparaît pour être fusionnée avec la division nutrition, entraînant le départ de sa directrice, Anna Mohl.

Des nourrissons malades à cause de la toxine dans des produits Nestlé

A elles trois, les catégories café, produits pour animaux de compagnie et nutrition représentent 70% du chiffre d'affaires. Une telle réorganisation était dans l'air, le Financial Times s'en était fait l'écho au début du mois.

Quant au sort de sa division eaux minérales Nestlé Waters, chahutée par les scandales des filtres illégaux, la multinationale annonce avoir entamé «un processus d'engagement formel avec des partenaires potentiels» au premier trimestre de cette année. L'activité devrait être déconsolidée à partir de 2027. (sda/awp/ats/svp)

