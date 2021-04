International

H&M licencie un millier de personnes en Espagne



Image: shutterstock

En Espagne, le géant suédois du prêt-à-porter H&M s'apprête à licencier plus d'un millier d'employés, en raison de la pandémie.

Plus d'un millier d'Espagnols travaillant chez H&M, et qui se trouvaient déjà au chômage partiel en raison de la pandémie, sont sur le point de se faire licencier. Le syndicat espagnol Commissions ouvrières juge cette décision injustifiée et disproportionnée.

«Nous venons d'informer les représentants des salariés du lancement d'un plan de licenciements qui affectera, plus de 1000 personnes et la fermeture de 30 magasins.»

H&M a vu son bénéfice net annuel divisé par dix en 2020, sous l'effet de la pandémie. Cette année, le géant suédois a décidé de fermer 350 de ses 5 000 magasins dans le monde.

Malgré la baisse du chiffre d'affaires global, l'entreprise a vu ses ventes en ligne bondir en 2020 (+40% sur un an). Elles ont représenté près d'un tiers des ventes du groupe l'an dernier. (ats)