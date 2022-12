Côté investigations, des téléphones et du matériel informatique saisis vendredi doivent être analysés.

L'eurodéputée française Manon Aubry (gauche radicale) a dénoncé samedi «le lobbying agressif du Qatar», et exigé un débat sur le sujet la semaine prochaine à Strasbourg, où le Parlement se réunit en session plénière.

Outre les cinq en Belgique, il y aussi eu deux interpellations en Italie, d'après les agences de presse italiennes, identifiant l'épouse et la fille de Panzeri.

L'enquête du juge belge Michel Claise vise des faits de «corruption» et de «blanchiment d'argent» en bande organisée, selon le parquet.

Un éventuel placement en détention provisoire par le juge d'instruction doit être décidé dans un délai de 48 heures après l'interpellation, soit d'ici à dimanche soir au plus tard concernant Kaili.

Les autorités qataries ont vivement démenti. Et l'Organisation internationale du travail (OIT), présente à Doha depuis 2018, a documenté de son côté cinquante accidents du travail mortels d'employés sur une année, en 2020, et 500 blessures graves. Elle a toutefois relevé le manque de données disponibles .

Un chiffre a fait couler beaucoup d'encre: celui de 6500 étrangers morts au Qatar depuis l'attribution du Mondial en 2010, avancé en février 2021 par le quotidien britannique The guardian.

En réponse, Doha a fait valoir des réformes inédites du Code de travail, saluées par des organisations syndicales, qui appellent néanmoins à une application plus rigoureuse.

Le Qatar, pays organisateur du Mondial-2022 de football, a été accusé par des ONG de négliger les conditions de travail et de vie de ses centaines de milliers de travailleurs migrants venus d'Asie et d'Afrique.

L'eurodéputée grecque Eva Kaili est une ex présentatrice télé de 44 ans devenue une figure de la sociale-démocratie dans son pays. Elle a aussi le titre de vice-président du Parlement européen comme 13 autres élus.

de Pascal Michel et Florence Vuichard / ch media

Ce responsable italien appelait en particulier à «continuer de faire pression sur les autorités et les employeurs» pour de meilleures rémunérations et davantage de mobilité dans le travail.

Les cadeaux ou avantages offerts pourraient être liés à la volonté du Qatar d'améliorer sa réputation décriée en matière de droits humains et de traitement des travailleurs étrangers.

Au cours de l'opération, la police a mis la main sur «environ 600 000 euros en liquide», ainsi que «du matériel informatique et des téléphones portables» dont les contenus seront analysés.

Le parquet fédéral n'a pas nommé le pays, mais une source judiciaire proche du dossier a confirmé à l'AFP qu'il s'agissait du Qatar, comme le révélaient les médias Le Soir et Knack.

«Il ne s'agit pas d'un incident isolé », a réagi l'organisation Transparency international. «Depuis plusieurs décennies, le Parlement a laissé se développer une culture de l'impunité (...) et une absence totale de contrôle éthique indépendant».

Ce pays du Golfe est soupçonné d'«influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen, en versant des sommes d'argent conséquentes ou en offrant des cadeaux importants», poursuit-il.

L'enquête, pilotée depuis quatre mois par un juge financier bruxellois, vise des faits de «corruption» et de «blanchiment d'argent» en bande organisée , a souligné le parquet fédéral dans un communiqué.

Le Qatar «influencerait les décisions économiques et politiques du Parlement européen, en versant des sommes d'argent conséquentes ou en offrant des cadeaux importants»

Mais la même source proche du dossier a confirmé à l'AFP qu'il s'agissait du Qatar, comme l'ont révélé dans une enquête conjointe le journal francophone Le soir et l'hebdomadaire flamand Knack.

Quatre hommes ont été arrêtés dans la matinée; le compagnon de Kaili, Francesco Giorgi, qui est assistant parlementaire, ainsi qu'un directeur d'ONG, le dirigeant syndical italien Luca Visentini et l'ancien eurodéputé Pier-Antonio Panzeri qui siégea de 2004 à 2019.

Une vice-présidente grecque et un ex-eurodéputé italien arrêtés: le Parlement européen est éclaboussé par des soupçons de corruption impliquant le Qatar et qui ont mené à une vaste opération de la police belge vendredi à Bruxelles.

Une opération anticorruption de la police belge au Parlement européen, en lien avec le Qatar, suscitait samedi de très vives réactions à Bruxelles. Des députés du Parlement européen ont été arrêtés vendredi, car ils font l'objet d'une enquête pour «corruption» et «blanchiment d'argent» en bande organisée.

Les plus lus

