Elon Musk et Donald Trump sont en guerre: un divorce explosif qui ravit Internet. image: ia et dr, montage: watson

«Dois-je soutenir le pédophile ou celui qui l’a fait élire?»

L’homme le plus riche du monde et l’homme le plus puissant du monde se chamaillent en public depuis 24 heures et Internet peine à suivre. Le conflit politique le plus important de notre époque est également une source inépuisable de distraction, comme si les internautes s’étaient préparés en stockant des munitions. Petit florilège (avant que les Américains se réveillent et remettent une pièce).

Plus de «International»

Oui, ça devait arriver. Tout le monde attendait ou redoutait ce moment avec la bave aux lèvres. Quand deux milliardaires instables, immatures, narcissiques et (malgré tout) puissants se déclarent la guerre, ça ne peut pas se régler autour d’une table, calmement, en adultes.

Le divorce public et explosif entre les deux égos les plus dangereux du moment fait du mal à tout le monde, sauf aux réseaux sociaux qui, évidemment, s’en délectent. Encore faut-il pouvoir suivre, car, depuis 24 heures, les blagues atterrissent sur la bande passante à une cadence et avec une créativité rarement atteintes.

Le résumé de la guerre, ici: La guerre est déclarée

Et tout est allé très vite. Il y a à peine une semaine, Donald Trump honorait le passage d’Elon Musk au sommet du pouvoir américain par une conférence de presse larmoyante, comme si tout s’était bien passé, malgré un œil au beurre noir beaucoup trop visible sur le visage du grand méchant de la tech. Jeudi, toutes les coutures ont pété et la bromance (de façade) s’est muée en règlement de compte sanglant, sous les yeux éberlués du monde entier.

Et, bien sûr, Internet a beaucoup rigolé:

«Cette rupture compliquée entre Trump et Musk est vraiment la chose la plus gay du mois des fiertés»

«Je n'ai jamais surmonté le divorce de mes parents»

«Mes deux papas milliardaires, Daddy Trump et daddy Musk, divorcent, je suis sous le choc!!! Mais qui dois-je croire sur l’affaire Epstein: le gars qu’on accuse de pédophilie ou le gars qui a aidé à faire élire un pédophile?»

«Hey Trump, je suis là si tu as besoin de conseils pour gérer cette rupture»

«Les hommes sont-ils peut-être trop émotifs pour occuper des postes de direction?»

«J'espère que Taylor Swift écrira sur la rupture du jour»