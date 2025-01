«Le déclin de la confiance dans le journalisme et la politique est très fort, ce qui, dans certains cas, se traduit chez les gens par un sentiment de colère et d'être perdus», a estimé Jimmy Wales dans son interview à Intelligencer.

Liberté d'expression: dire non à Musk et aux «faux-culs»

Gérée par la fondation à but non lucratif Wikimedia Foundation, Wikipédia est une sorte d'ovni dans le monde de la tech, aujourd'hui dominé par des mastodontes comme Google et Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp). La plateforme se veut l'un des derniers symboles de l'idéalisme des débuts d'internet , donnant la parole aux internautes du monde entier.

Sur la page d'Elon Musk, Wikipédia précise que le geste a été «perçu par un certain nombre d'observateurs comme un salut nazi» mais que le milliardaire s'en est défendu. Ce qui n'a pas empêché le principal intéressé d'attaquer le site, l'accusant de reprendre la «propagande» des médias traditionnels , l'une de ses cibles privilégiées. Il a appelé ses partisans à ne plus financer Wikipédia.

L'objectif de Wikipédia est de permettre aux rédacteurs de créer un contenu «clair et reconnaissant les différents points de vue existants» malgré «la montée des sentiments de division, de l'esprit partisan, des guerres culturelles et de tout cela», a-t-il affirmé en décembre dans une interview au média Intelligencer.

Propriétaire majoritaire de X, Elon Musk y a permis une désinformation encore plus abondante et, ses critiques l'en accusent, une mise en avant des idées de la droite radicale, à commencer par celles des partisans du président américain Donald Trump, dont il est devenu très proche.

La page Wikipédia du patron de SpaceX fait désormais mention de son salut «nazi» lors de l'investiture de Trump. Et ça n'a pas été du goût du milliardaire, qui appelle ses partisans à ne plus financer l'encyclopédie en ligne.

