Elon Musk va racheter TikTok? Une «pure fiction»

Outre les voitures électriques et les fusées, Elon Musk a cofondé d'autres entreprises, dont xAI, la plus récente, spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) générative, qui nécessite des montagnes de données fraîches: les réseaux sociaux sont idéals pour alimenter les modèles d'IA.

L'homme le plus riche du monde l'a ensuite rebaptisée X et s'en est largement servi pour soutenir Donald Trump, en plus de ses larges contributions financières au républicain.

Elon Musk, fondateur de Tesla et de SpaceX, avait créé la surprise en affichant sa volonté de racheter Twitter début 2022. Après des mois de rebondissements et d'attaques sur la plateforme, il avait fini par l'acquérir pour 44 milliards de dollars.

L'affaire est montée jusqu'à la Cour suprême américaine, qui a entendu les arguments des deux parties vendredi: Washington dit vouloir prévenir les risques d'espionnage et de manipulation par Pékin, tandis que le réseau social et des associations accusent la loi d'étouffer la liberté d'expression .

«Selon un scénario envisagé par le gouvernement chinois, X (...) prendrait le contrôle du TikTok américain et gérerait les deux entreprises ensemble», avait précisé Bloomberg, évaluant la valeur des opérations de TikTok aux Etats-Unis entre 40 et 50 milliards de dollars. L'article notait cependant que les délibérations étaient «préliminaires».

L'investiture de Trump va réserver quelques surprises

Un imam, l'US Navy ou encore un groupe de pop iconique: on en sait plus sur la journée d'inauguration du 47e président des Etats-Unis, la semaine prochaine à Washington.

A seulement quelques petits jours de voir Donald Trump rempiler pour un second mandat présidentiel, on en sait plus sur le programme de son investiture. Le calendrier, dévoilé en partie ce lundi par l'Associated Press, s'étale sur quatre jours et comprend diverses fêtes officielles, rassemblements, bals, feu d’artifice et autres événements VIP sur le parcours de golf du futur président à l’extérieur de Washington. Mais c'est lors de la journée de 20 janvier que tout devrait se jouer.