Cette image n'existe pas. Alain Berset n'est pas allé à Mar-a-Lago cette semaine. En revanche, le nouveau chatbot d'Elon Musk veut nous le faire croire. image: grok 2

Elon Musk a dégainé une arme redoutable pour vous manipuler

Non, Alain Berset n’a pas rendu visite à Donald Trump dans son manoir de Mar-Lago. Mais la nouvelle IA du patron de X a été conçue pour que vous tombiez dans le panneau. Si vous avez cliqué sur cet article, c'est que Grok-2, qui vient de sortir, est un outil très dangereux.

Jeudi, comme vous peut-être, je me suis fait avoir comme un bleu. Alors que je gâchais mon temps libre en faisant dérouler le flux de la plateforme X, j’ai soudain éclaté de rire. «Mathilde Panot et Louis Boyard officialisent leur relation sur Instagram», que je lis entre deux publicités. Pardon? Les deux stars incontrôlables de la France seraient en couple? Lol.

J’y ai cru quelques secondes, juste le temps de me réjouir des réactions hystériques de leurs détracteurs. Il faut dire que cette information gorgée de joie malveillante a été parfaitement orchestrée. Sur la publication, le logo du journal Libé, le sceau de l’«exclusivité» pour mieux berner le chaland et une photo des tourtereaux présumés totally in love.

Evidemment (hélas?), tout est faux.

Le compte en question est en réalité une version parodique du célèbre quotidien français de gauche, baptisé Libérafion, et la photographie a été générée à l’aide de l’intelligence artificielle. En d’autres termes, c’est une blague. Plutôt bien achalandée, avouons-le.

Si «Libérafion» s’est amusé à unir les deux bruyants élus, c’est parce qu’il en a désormais les moyens. Depuis quelques jours, l’IA développée par Elon Musk a été propagée à grande échelle sur X, dans une version toute neuve. Grok-2, c'est son petit nom, est capable de générer des images de la plupart des personnalités publiques, en une poignée de secondes. Avec un réalisme bluffant, tant qu’on ne zoome pas sur les visages.

Pour rire, on a nous aussi testé la bécane.

«Hey Grok, peux-tu me générer une image de Marine Le Pen et Donald Trump, heureux, main dans la main et habillés aux couleurs du drapeau américain, sur une plage de Miami?»

La machine s’est exécutée sans délai:

Depuis le 9 décembre, X est ainsi inondé de mises en scène absurdes. Autrefois privilégiée par les pro-Trump pour imaginer Joe Biden ou Kamala Harris dans des situations compromettantes, l'intelligence artificielle d’Elon Musk a effectué un atterrissage remarqué en France. Inutile de vous dire que c'est très vite devenu la foire aux monstres. Puisque l’internaute est un éternel enfant mal éduqué, on n’a pas vraiment eu droit à des images de Florent Pagny mangeant une glace au sommet du Mont-Blanc.

Tout outil technologique qui débarque est d'abord une nouvelle arme à fantasmes politiques, poussant l’être humain à n’imaginer que des scénarios controversés. Un défouloir, diraient certains. En vrac? Bachar al-Assad et Mélenchon, Macron et Hitler, Jean-Marie Le Pen et Sandrine Rousseau.

glok-2

Si le déploiement de Grok-2 fait saliver les internautes, c'est d'abord parce qu'il est totalement débridé. Ou presque. Hormis la nudité, on peut lui demander de générer la lune, tellement l'outil fait un doigt d'honneur à la loi. La concurrence, de Midjourney à ChatGPT, empêche l'utilisateur de jouer avec les personnalités publiques et possède suffisamment de morale pour ne pas sombrer dans l'abjecte. Par conséquent, Grok-2 est sans surprise à l'image de son géniteur: la liberté, au mépris de tout le reste, et la propagation d'information qui n'existe pas.

Le pire est ailleurs

Que faut-il penser de cette nouvelle arme permettant de réunir François Hollande et Kim Jung-un autour d'une partie de Monopoly? L'outil, déjà, n'est pas parfait. Bluffant au premier abord, il suffit de s'attarder sur l'image plus d'une seconde pour réaliser qu'il y a un problème. Vous allez me dire que les internautes attentifs sont rares et vous aurez raison.

Concernant les personnalités de premier plan, même si se faire épingler dans une situation gênante n'est jamais très agréable (Taylor Swift en a fait l'expérience plus tôt cette année), la magie du fake VIP ne tiendra jamais sur la longueur. Hélas, c'est déjà largement suffisant pour perturber l'esprit des citoyens les plus crédules ou les moins à l'aise avec la technologie, et une image d'Alain Berset qui rend visite à Donald Trump à Mar-a-Lago aurait déjà de quoi créer une belle confusion.



Mais, comme toujours avec l'intelligence artificielle, il faut s'éloigner des projecteurs et des stars pour qu'elle devienne encore plus malveillante. Et c'est là que les qualités de Grok-2 font froid dans le dos. Un exemple? Des réfugiés syriens manifestent dans les rues de Paris.

glok-2

Vrai ou Faux? Faux, évidemment. Mais une fois accompagnée d'un texte bien senti, pondu par un provocateur très populaire sur les réseaux sociaux, cette image sera autrement moins facilement démasquée que le Cervin qui culmine au beau milieu du Canada.

Elon Musk, fidèle à lui-même, préférera toujours foncer tête baissée et payer d'éventuelles amendes plus tard. Bien que Grok-2, propulsé par sa société xAI, se classe parmi les cinq meilleurs chatbot au monde, selon le Financial Times, il souffre d'un retard colossal face aux géants américains de l'intelligence artificielle, d'Open AI à Gemini, de Google.

En proposant un outil performant et quasi gratuit (10 requêtes toutes les deux heures), le nouveau meilleur ami de Donald Trump, qui vient de dépasser les 400 milliards, offre un immense coup de pub, probablement illégal, mais non négligeable, à son nouveau joujou.

On n'est pas sorti de l'auberge.