Twitter se moque de «Macron qui pense très fort à la guerre»

Image: Twitter

Macron tutoie Poutine. Macron a peur pour l'Ukraine et pour l'Europe. Macron veut mettre fin à la guerre. Du coup, Macron y pense (un peu) trop fort dans des photos officielles très intenses. Et Twitter se moque, évidemment.

Emmanuel Macron alterne entre diplomatie avec Poutine pour tenter de mettre fin à la guerre, et campagne pour sa réélection qui vient de démarrer. Et, lui qui a toujours voulu séparer l'un et l'autre, en photo, c'est plutôt réussi.

Entre le petit chiot qui veut de l'amour:

Il y a DEUX MONDES.

Et Twitter s'est (bien sûr) moqué du sérieux des photos (officielles) de Macron, torturé, dans son bureau.

(fv)