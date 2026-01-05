Insultes et rumeurs contre Brigitte Macron sanctionnées par la justice
Le tribunal de Paris a condamné plusieurs auteurs de cyberharcèlement visant Brigitte Macron, accusés d’insultes, de rumeurs sexistes et de propos jugés dégradants.
Les cyberharceleurs de Brigitte Macron, accusés d'avoir diffusé ou relayé insultes et rumeurs liées à son genre et à son écart d'âge avec le président français, ont été condamnés lundi à Paris à des peines allant jusqu'à 6 mois de prison ferme, la plupart écopant de sursis.
Huit prévenus ont été condamnés à des peines de quatre à huit mois de prison avec sursis en raison d'une «volonté de nuire à la plaignante», dans des «termes malveillants, dégradants et insultants» sur sa «prétendue pedocriminalité», a détaillé le président du tribunal, Thierry Donnard.
La peine de 6 mois de prison ferme a été prononcée contre un des prévenus en raison de son absence à l'audience. (jah/afp)
