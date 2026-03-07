Que va faire Trump quant à Cuba? Keystone

Cuba «vit ses derniers moments»?

«Cuba vit ses derniers moments», a déclaré Donald Trump samedi, prédisant un «grand changement» pour l'île communiste.

Donald Trump, qui multiplie ces derniers temps les déclarations offensives concernant Cuba, a dit samedi que l'île communiste «vivait ses derniers moments» et a prédit un «grand changement».

«Je vais m'occuper» de Cuba«, a encore dit le président américain pendant un sommet en Floride (sud-est) avec des dirigeants alliés d'Amérique latine, en évoquant aussi en termes vagues des négociations en vue d'un possible «accord».

«Eradiquer» les cartels

Donald Trump, en pleine guerre en Iran, a par ailleurs officiellement lancé samedi avec plusieurs alliés d'Amérique latine une «coalition militaire» pour «éradiquer» les cartels, si besoin à coups de missiles — parallèlement aux déclarations offensives sur Cuba.

Ainsi, douze dirigeants, pour certains adeptes enthousiastes de la rhétorique nationaliste du président américain, l'ont rejoint au Trump National Doral Golf à Miami pour ce sommet appelé «Bouclier des Amériques», dont le président argentin Javier Milei et le chef d'Etat du Salvador Nayib Bukele.

Echos avec l'Iran

Le conflit au Moyen-Orient et la stratégie du président américain en Amérique latine, a priori distincts, se font pourtant écho. Le milliardaire de 79 ans veut appliquer en Iran la même méthode qu'au Venezuela.

Après avoir capturé le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro dans une opération spectaculaire, l'administration Trump, sans promouvoir une alternance politique, a décidé de traiter avec l'ancienne vice-présidente Delcy Rodriguez, en particulier en matière pétrolière.

Donald Trump répète aussi qu'après l'offensive en Iran,il tournera ses regards vers Cuba.

«Au moment où nous accomplissons une transformation historique au Venezuela, nous sommes aussi impatients de voir le grand changement qui va bientôt se produire à Cuba»

