Keystone

Macron convoque un nouveau conseil de défense mercredi

L'Elysée a annoncé que le président de la République a convoqué un Conseil de défense mercredi 8 avril à 8h30 pour traiter de la «situation en Iran et au Moyen-Orient».

Plus de «International»

Le président français Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense et de sécurité nationale mercredi sur la «situation en Iran et au Moyen-Orient», a annoncé l'Elysée mardi soir.

Ce nouveau conseil de défense réunissant les ministres et responsables chargés des questions de sécurité se tiendra à 8h30.

Au 39e jour de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par une attaque conjointe israélo-américaine contre l'Iran, des ponts, des voies ferrées et une autoroute ont été pris pour cibles dans ce pays.

Et Donald Trump a donné jusqu'à 20h00, heure de Washington (minuit GMT), à l'Iran pour débloquer la navigation dans le détroit d'Ormuz, crucial pour l'approvisionnement pétrolier de la planète, menaçant si ce n'était pas le cas d'éradiquer "une civilisation entière".

Des propos qui ont pu être interprétés comme une porte ouverte à une utilisation de l'arme nucléaire par les Etats-Unis, une éventualité que la Maison Blanche a démenti.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, «très préoccupé» par les déclarations du président américain, a déclaré:

«Aucun objectif militaire ne justifie la destruction massive des infrastructures d'une société ni d'infliger de manière délibérée de telles souffrances aux populations civiles»

Donald Trump est «seul» à savoir «ce qu'il va faire» en Iran, a déclaré dans le même temps sa porte-parole Karoline Leavitt, alors que des adversaires politiques du président interprètent ses propos émaillés de contradictions comme la preuve qu'il présenterait des signes de démence.

L'Iran s'est dit de son côté «prêt à tous les scénarios».

Téhéran, qui menace d'actions qui priveront les Etats-Unis et leurs alliés de pétrole et de gaz «pendant des années», continue de frapper quotidiennement les pays du Golfe accusés d'aider Washington. Dans l'est de l'Arabie saoudite, le complexe pétrochimique géant de Jubail a été touché. (afp/svp)