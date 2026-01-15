Brigitte Macron donne tout derrière les platines

La Première dame de France s’est improvisée DJ sur un remix du titre Forever young. Image: dr

Disneyland a bien changé

La première dame de France s’est laissée emporter par l’ambiance lors d’une journée de récolte de fonds à Disneyland Paris. Entre des déhanchements endiablés et un passage derrière les platines, Brigitte Macron a tout donné, sous le regard de Didier Deschamps.

Mercredi 14 janvier, le parc d'attractions Disneyland Paris a accueilli un événement caritatif pas comme les autres.

Dans le cadre de la campagne Pièces Jaunes, dont l'objectif est de récolter des fonds destinés notamment à financer des projets pour améliorer la vie quotidienne des enfants et des adolescents hospitalisés, Brigitte Macron, présidente de la Fondation des Hôpitaux, s’est retrouvée au cœur de l’action.

Aux côtés de Didier Deschamps, ambassadeur de l’édition 2026, la Première dame a accompagné des enfants hospitalisés invités à profiter du parc et de plusieurs animations privées. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Brigitte Macron s’est prise au jeu.



Au milieu de la piste, l’épouse de l’actuel président français a commencé par quelques pas de danse. Puis, encouragée par l’ambiance et la musique, elle s’est improvisée DJ sur un remix du titre Forever young.

Vidéo: watson

C’est furtif, mais si on regarde bien, on aperçoit donc Didier Deschamps, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France, dans cette vidéo aux côtés de la première dame. Le Français rendra son tablier après la Coupe du Monde 2026, ce qui lui laissera peut-être davantage de temps pour s’improviser DJ à son tour.



Pour l'heure, Brigitte Macron et Didier Deschamps tentent de convaincre les Français de faire des dons. L'opération de collecte se termine le 7 février prochain. (max)