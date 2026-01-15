ciel clair
DE | FR
burger
International
Emmanuel Macron

Brigitte Macron donne tout derrière les platines

La Première dame de France s’est improvisée DJ sur un remix du titre Forever young.
La Première dame de France s’est improvisée DJ sur un remix du titre Forever young.Image: dr

Disneyland a bien changé

La première dame de France s’est laissée emporter par l’ambiance lors d’une journée de récolte de fonds à Disneyland Paris. Entre des déhanchements endiablés et un passage derrière les platines, Brigitte Macron a tout donné, sous le regard de Didier Deschamps.
15.01.2026, 17:4815.01.2026, 17:48

Mercredi 14 janvier, le parc d'attractions Disneyland Paris a accueilli un événement caritatif pas comme les autres.

Dans le cadre de la campagne Pièces Jaunes, dont l'objectif est de récolter des fonds destinés notamment à financer des projets pour améliorer la vie quotidienne des enfants et des adolescents hospitalisés, Brigitte Macron, présidente de la Fondation des Hôpitaux, s’est retrouvée au cœur de l’action.

«Sales connes»: Brigitte Macron sort du silence

Aux côtés de Didier Deschamps, ambassadeur de l’édition 2026, la Première dame a accompagné des enfants hospitalisés invités à profiter du parc et de plusieurs animations privées. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Brigitte Macron s’est prise au jeu.

Au milieu de la piste, l’épouse de l’actuel président français a commencé par quelques pas de danse. Puis, encouragée par l’ambiance et la musique, elle s’est improvisée DJ sur un remix du titre Forever young.

Vidéo: watson

C’est furtif, mais si on regarde bien, on aperçoit donc Didier Deschamps, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France, dans cette vidéo aux côtés de la première dame. Le Français rendra son tablier après la Coupe du Monde 2026, ce qui lui laissera peut-être davantage de temps pour s’improviser DJ à son tour.

Pour l'heure, Brigitte Macron et Didier Deschamps tentent de convaincre les Français de faire des dons. L'opération de collecte se termine le 7 février prochain. (max)

L'actu internationale jour et nuit
Trump attaquera-t-il le Groenland? «Les gens sont nerveux»
5
Trump attaquera-t-il le Groenland? «Les gens sont nerveux»
de Niels Anner, Copenhague
L'IA va permettre des avancées scientifiques majeures en 2026
1
L'IA va permettre des avancées scientifiques majeures en 2026
On a remonté la filière opaque des mercenaires colombiens au Soudan
On a remonté la filière opaque des mercenaires colombiens au Soudan
de Valentin DIAZ, Bogotá
Ces entreprises ont parié sur le Bitcoin et ça se retourne contre elles
Ces entreprises ont parié sur le Bitcoin et ça se retourne contre elles
de Lucie LEQUIER, Londres, Royaume-Uni
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Des bougies étincelantes provoquent un début d'incendie à Madrid
Moins de deux semaines après Crans-Montana, des bougies étincelantes ont déclenché un début d’incendie dans un restaurant de Madrid, sans faire de victimes.
Moins de deux semaines après le dramatique incendie de Crans-Montana, des bougies étincelantes, également appelées «feux de Bengale» ou «bougies fontaine», ont provoqué un début d'incendie samedi soir dans un restaurant de Madrid, sans faire de victimes, a-t-on appris mercredi auprès des propriétaires.
L’article