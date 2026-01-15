Macron à ses soldats: «excusez le caractère inesthétique de mon œil»
«Je vous prie d'excuser ce caractère inesthétique de mon œil», a-t-il dit sur la base aérienne d'Istres (Bouches-du-Rhône) devant un parterre de hauts gradés.
«Ce n'est que quelque chose de totalement anodin», a ajouté le chef de l'Etat, arrivé sur la base le regard dissimulé derrière de grosses lunettes d'aviateur sous un soleil généreux.
🔴 🗣 "Je vous prie d'excuser le caractère inesthétique de mon œil (...) voyez-y simplement une réference non volontaire à l'œil du tigre", plaisante Emmanuel Macron en référence à son œil légèrement abîmé. #canal16 pic.twitter.com/y9NFxzE1qT— franceinfo (@franceinfo) January 15, 2026
Un petit vaisseau de l'oeil qui a saigné, «totalement bénin» selon le médecin chef de l'Elysée, a renchéri son entourage.
Une référence à Georges Clemenceau, surnommé «le Tigre», figure de la détermination française pendant la Première Guerre mondiale? Ou à Rocky, boxeur amateur italo-américain immortalisé par l'acteur Sylvester Stallone dans L'Oeil du tigre (connu sous le nom de Rocky III)...
Le chef de l'Etat a ensuite appelé la France et ses armées à consentir «des efforts à la mesure de notre rude époque» et annoncé, face aux revendications de Donald Trump sur le Groenland, l'envoi de «moyens terrestres, aériens et maritimes» dans ce territoire autonome du Danemark.
«Pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort», a-t-il martelé. (afp)