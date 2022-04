En direct

BFMTV annonce la victoire de Macron ++ Gros préparatifs à la tour Eiffel

L'élection présidentielle française donne lieu à un sentiment de déjà-vu: un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le résumé des informations les plus importantes.

Liveticker 19:26 Uhr Le partisans de Macron arrivent au Champ-de-Mars Ils attendaient depuis plus d’une demi-heure derrière les barrières, les fans de Macron on pu prendre possessions du Champs-de-Mars, au pied de la tour Eiffel. Le président en exercice, qu'il perde ou gagne, va leur adresser un discours ce soir. 19h00. Les organisateurs ouvrent enfin les portes aux militants qui poireautaient depuis de longues minutes à l’extérieur du site. Comme dans certains concerts, certains se pressent pour s’assurer d’avoir une bonne place. @libepic.twitter.com/GeSAaKzySS — Sacha Nelken (@SachaNelken) April 24, 2022 19:19 Uhr Depuis où les candidats vont-ils parler ce soir? Si Marine Le Pen l'emporte, elle a prévu de parader dans les rues de la capitale à bord de l'un de ses bus de campagne et pourrait même prendre la parole place de la Concorde, rapporte Le Parisien. Keystone Emmanuel Macron, le président-candidat, a obtenu l'accord de la mairie de Paris pour s'exprimer depuis le Champ-de-Mars. D'ailleurs, il devrait prendre la parole qu'il gagne ou qu'il perde. Keystone 19:15 Uhr L'ambassade américaine, à Paris, à peur pour ses ressortissantss Dans un message, l'ambassade des Etats-Unis à Paris met en garde contre de possibles débordements. Elle demande aux Américains de France de se méfier, voici le message traduit: «Le dernier tour des élections présidentielles françaises aura lieu ce week-end. Le dimanche 24 avril, les autorités s'attendent à des rassemblements spontanés dans les villes de France après 20 heures. Ces rassemblements pourraient potentiellement devenir violents. Veuillez prêter attention aux informations locales concernant d'éventuelles violences dans votre région et éviter les zones de manifestation.» Le message ne s'arrête pas là: «En outre, des manifestations de moindre ampleur (voir ci-dessous) sont attendues dans tout le pays, avec un risque potentiel d'émeutes/affrontements avec la police. Il a été conseillé aux employés du gouvernement américain d'éviter les lieux de manifestations.» S'ensuit une liste de lieu où ne pas se rendre. 19:02 Uhr BFMTV annonce la victoire de Macron Les médias français ne sont pas légalement autorisés à divulguer les résultats avant 20 heures. Toutefois, un tweet de BFMTV a annoncé la victoire d’Emmanuel Macron avant de supprimer rapidement. Twitter L'information n'a en revanche pas échappé à nos confrères du Soir. Le quotidien Belge a pu faire une capture d'écran du tweet en question. 19:00 Uhr La plupart des bureaux de vote ont fermé Il est 19 heures. Plus qu’une heure avant de connaître les résultats du second tour de l’élection présidentielle. La plupart des bureaux de vote ont donc fermé en France. Toutefois, ils ne seront vraiment clos qu'à 20 heures dans les grandes villes du pays comme à Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Nice ou encore Marseille. 18:52 Uhr Le camps Macron investit le pied de la tour Eiffel Grosse préparation au pied de la tour Eiffel. Le président Macron (s'il est élu) Devra prendre la parole sur le Champ-de-Mars. Dans ce tweet d'un journaliste du Figaro sur place, on constate que les militants ne sont pas encore là, mais que les journalistes font déjà le pied de grue. Énormément de journalistes ici, y compris internationaux. A l'endroit où j'étais se tiendront des militants ; un peu difficile de voir quel nombre est attendu pour l'instant.#Presidentielle2022pic.twitter.com/mUvY6645S5 — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) April 24, 2022 18:43 Uhr Emmanuel Macron serait en tête, selon un sondage Les résultats définitifs du second tour de la présidentielle française ne sont pas encore connus. Mais, selon quatre enquêtes d'opinion, relayées par LN24. La chaîne TV d'info en continu belge, pour donner ces résultats, cite "quatre instituts de sondage réputés en France". Selon ces résultats, Emmanuel Macron est crédité de 55% à 58 des voix, alors que Marine Le Pen recueillerait de 42 et 45% des votes. 18:32 Uhr Jean Lassalle s'abstient de manière théâtrale Abstentionniste.



Les explications ➡️ https://t.co/QoLouRgpa9pic.twitter.com/T24jx6vl4s — Jean Lassalle (@jeanlassalle) April 24, 2022 Jean Lassalle, candidat malheureux du premier tour, s'est abstenu de mettre son enveloppe dans l'urne. Une prestation filmée et diffusée sur son compte Twitter. 18:28 Uhr Emmanuel Macron vient d'arriver à l'Élysée Le président de la République française et candidat à sa réélection, vient de rentrer du Touquet (Pas-de-Calais) pour suivre les résultats du second tour de l'élection présidentielle depuis le Palais de l'Elysée, indique BFMTV. 18:15 Uhr Macron serre des mains au Touquet Le président-candidat, Emmanuel Macron, a voté, dimanche, à la mi-journée en compagnie de son épouse Brigitte au Touquet, dans le Pas-de-Calais (oui, comme Marine Le Pen). Le couple présidentiel y possède une résidence secondaire. Ils ont rejoint Paris plus tard dans la journée pour les résultats du second tour de l'élection présidentielle. Keystone Keystone Après avoir glissé son bulletin de vote dans l'urne, il s'est livré à un nouveau long bain de foule au milieu des habitants et des badauds, serrant des mains sous un beau soleil.

Le président-candidat doit s'exprimer devant ses partisans ce dimanche soir, à l'issue du scrutin, sur le Champ de Mars, au pied de la tour Eiffel. 18:10 Uhr Bain de foule pour Marine Le Pen La candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen a voté avant midi à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, son fief, pour le second tour de l'élection présidentielle qui l'oppose à Emmanuel Macron. La candidate est arrivée à pied au bureau de vote, prenant le temps d'un bain de foule, selon l'AFP. Keystone Elle a déposé son bulletin dans l'urne, souriante. Elle doit se rendre vers 18h30 à la soirée électorale du RN en à Paris. 18:00 Uhr 2h avant les résultats du second tour Marine Le Pen ou Emmanuel Macron? Plus que deux heures avant de connaître les résultats du second tour de l'élection présidentielle. 17:45 Uhr Le taux d'abstention le plus élevé depuis 1969 Près d'un tiers des votants n'avaient envie ni d'Emmanuel Macron, ni de Marine Le Pen. Selon les premiers sondages, le taux d'abstention est estimé à 28%. Un taux aussi élevé n'avait pas été atteint depuis 1969, rapporte "BFM TV". A l'époque, le gaulliste Georges Pompidou l'avait emporté face au démocrate-chrétien Alain Poher ; les électeurs de gauche avaient majoritairement voté blanc. 17:16 Uhr La participation s'élève à 63,23 % à 17h Le taux de participation au second tour de l'élection présidentielle ce dimanche à 17h est de 63,23 %, annonce le ministère de l'Intérieur. Un chiffre en baisse par rapport au premier tour, où il était de 65 % à la même heure. Le chiffre est également en baisse par rapport à 2017, où il était de 65,30 % au second tour à 17h. 16:46 Uhr Les Français de l'étranger semblent avoir rejeté Le Pen Alors que les Français continuent de se rendre aux urnes dimanche, certains bureaux de vote de plusieurs pays d'Amérique du Nord et du Sud ont déjà terminé le dépouillement des votes. Ceci parce que les Français vivant à l'étranger ont pu voter en partie dès samedi. Selon le quotidien belge «La Libre», ils auraient donné leur voix en grande majorité à Emmanuel Macron. Aux Etats-Unis, le président en exercice aurait ainsi obtenu 92 pour cent des voix, au Canada 86 pour cent, en Argentine 89 pour cent et au Brésil 86 pour cent.

Second tour fixé au 24 avril 2022

La France se trouve devant un choix décisif après la victoire, au premier tour de la présidentielle, d'Emmanuel Macron, le président sortant du parti En Marche! et de Marine Le Pen du Rassemblement national. Tous deux se sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle qui aura lieu le 24 avril 2022. Selon les résultats provisoires de lundi, Emmanuel Macron a obtenu 27,84 % des voix au premier tour, son adversaire la plus forte, Marine Le Pen a obtenu 23,15%. Les dix autres candidats ont été éliminés.

Les deux protagonistes vivent, en quelque sorte, une réédition de leur duel du 3 mai 2017, lorsque la politicienne d’extrême droite avait été nettement battue par la jeune star émergente de la politique.

Recommandations des candidats

Les appels à soutenir Macron ont commencé peu après les premiers sondages. Les partis verts, socialistes et Les Républicains se sont prononcés en faveur d'En Marche! afin de lutter contre Marine Le Pen. Tandis que Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième, a très clairement répété qu'il ne voulait voir aucune voix aller à l'extrême droite.

tableau: watson/pit

Si elle veut gagner, Marine Le Pen devra mobiliser les Français largement contre Macron. Elle peut compter sur des soutiens comme Eric Zemmour et d'autres voix conservatrices. Le centre gauche, qu'elle a tenté d'approcher après l'élection avec des revendications de justice sociale, n'a pas été séduit. Ce qui pourrait l'avantager dans la course à la présidentielle serait de voir monter une abstention de la part des partisans de la gauche, insatisfaits du dernier mandat d'Emmanuel Macron.