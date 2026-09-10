Trois morts et 34 blessés dans une frappe russe en Ukraine

Des attaques russes en Ukraine ont tué au moins neuf personnes au cours de la nuit, dont six à Zaporijjia, dans le sud-est du pays, ont annoncé les autorités mardi matin. Dans la grande ville de Zaporijjia, «six personnes ont été tuées et 19 ont été blessées», a écrit sur Telegram le chef de l'administration militaire régionale, Ivan Fedorov, rehaussant le bilan auparavant de cinq morts. D'après le responsable, l'armée russe a procédé à une frappe «massive» de missiles et de bombes aériennes guidées, endommageant des immeubles d'appartements et des bâtiments non-résidentiels Précédemment, il avait partagé une image de voiture totalement détruite par les flammes et parlé d'attaques contre des infrastructures industrielles.
L'armée russe a aussi procédé à une attaque de drones et d'artillerie contre cinq districts de la région de Dnipropetrovsk (est), a rapporté le chef de l'administration militaire locale. «Trois personnes ont été tuées», dont un adolescent de 15 ans, a détaillé Oleksandre Ganja sur Telegram, faisant également état de cinq blessés.
Plus au nord, à Kiev, une série d'explosions a retenti mardi peu après 00h00 (23h00 en Suisse lundi), ont constaté des journalistes de l'AFP, après que les autorités ukrainiennes eurent averti que plusieurs missiles étaient en approche. Au moins une personne a été blessée, a fait part l'administration militaire de la capitale ukrainienne sans fournir plus de précisions.
Son maire, Vitali Klitschko, a indiqué sur les réseaux sociaux que la «ville (était) sous attaque de missiles balistiques» russes, avant que l'alerte aérienne ne soit levée. Selon cette source, les secours ont été dépêchés dans le quartier de Chevtchenko, dans le centre de la capitale, sans donner plus de précision. Les sirènes d'alerte aérienne avaient commencé à retentir peu auparavant lorsque de fortes détonations ont été entendues dans la ville, a constaté l'AFP sur place.