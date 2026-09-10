Trois morts et 34 blessés dans une frappe russe en Ukraine

Le président Volodymyr Zelensky a accusé mardi Moscou d'avoir utilisé des missiles balistiques nord-coréens lors de frappes nocturnes sur la ville de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, qui ont fait au moins six morts. «La ville a été frappée par des missiles balistiques nord-coréens, des (missiles russes) Zircon et des bombes aériennes guidées», a déclaré M. Zelensky sur X, sans étayer ses accusations, dénonçant une «attaque brutale, conçue pour infliger un maximum de dégâts».Selon les autorités mardi matin, au moins neuf personnes ont été tuées au total lors d'une nouvelle nuit de bombardements russes sur l'Ukraine. A Zaporijjia, «six personnes ont été tuées et 19 ont été blessées», a écrit sur Telegram le chef de l'administration militaire régionale, Ivan Fedorov, lors de frappes ayant endommagé notamment des immeubles résidentiels et d'autres bâtiments.Ces attaques interviennent alors que Volodymyr Zelensky a affirmé lundi que la Russie se préparait à déployer davantage de soldats nord-coréens sur son territoire et avait reçu de nouveaux missiles balistiques en provenance de Pyongyang.Le week-end dernier, Zelensky avait assuré qu'une décision avait été prise concernant le déploiement de 30 000 à 50 000 Nord-Coréens sur le sol russe. Il n'a pas précisé comment il avait obtenu ces chiffres. L'Ukraine, comme ses alliés occidentaux, ont déjà accusé la Russie par le passé d'utiliser des armes de fabrication nord-coréenne. La Corée du Nord est un allié de la Russie et les relations entre les deux pays se sont renforcées depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.Le week-end dernier, Volodymyr Zelensky avait appelé la Corée du Sud à coopérer avec l'Ukraine, notamment en matière de systèmes de défense anti-aérienne. «La coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie est une question qui affecte directement notre sécurité et constitue une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU», a commenté à l'AFP une porte-parole de la diplomatie sud-coréenne. Séoul «suit de près» l'évolution de la situation. Selon un chercheur au sein du groupe de réflexion Korea Institute for National Unification, Hong Min, «la perspective de nouveaux déploiements nord-coréens est hautement plausible, étant donné la demande croissante de main-d'oeuvre de la Russie à mesure que la guerre s'éternise».