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Trois morts et 34 blessés dans une frappe russe en Ukraine

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Au moins trois morts et 34 blessés dans une frappe russe en Ukraine

Suivez en direct les dernières infos sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine et ses implications en Suisse ainsi que dans le monde.
10.09.2026, 12:1510.09.2026, 18:42
Team watson
Team watson
  • En février 2022, Vladimir Poutine déclenche sa guerre contre l'Ukraine. La Russie contrôle environ 20% du territoire ukrainien.
  • Les villes ukrainiennes subissent de nombreuses frappes et Kiev riposte en frappant les installations pétrolières.
  • La ligne de front bouge peu, mais les combats restent très durs avec de lourdes pertes de chaque côté.
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18:32
Au moins trois morts et 34 blessés dans une frappe russe en Ukraine
«Les Russes ont frappé un centre commercial situé dans le centre-ville de Pavlograd. En plein jour, à un moment où les rues étaient bondées», a déclaré sur Telegram le ministre de l'Intérieur ukrainien Ivan Vygivsky.

Le parquet ukrainien et le gouverneur régional Oleksandre Ganja ont fait état d'un bilan provisoire de trois morts et 34 blessés, précisant que des commerces et des véhicules ont été endommagés.
12:14
La Russe Kamila Valieva se voit retirer le statut d'athlète neutre
La patineuse russe Kamila Valieva, qui a repris la compétition cette année après une longue suspension pour dopage, a perdu son statut d'athlète neutre. Elle ne pourra donc pas participer aux compétitions internationales, a annoncé jeudi la Fédération internationale de patinage (ISU).

Exclus depuis 2022 des compétitions internationales à la suite du début du conflit en Ukraine, les patineurs russes et bélarusses ont été autorisés à participer à celles de la saison 2026/2027 à condition de concourir sous bannière neutre.

Afin de bénéficier de ce statut neutre, les athlètes doivent remplir trois critères: ne pas être membre de l'armée ou des services de sécurité de la Russie ou du Bélarus, ne pas avoir pris part à la guerre menée en Ukraine depuis 2022, et ne jamais avoir soutenu publiquement l'invasion russe de l'Ukraine et la guerre.
12:13
Russie: arrestation d'un agent de sécurité de l'ambassade britannique pour un complot présumé
Les services de sécurité russes (FSB) ont annoncé jeudi avoir arrêté un Russe soupçonné de préparer des «actes des sabotage et de terrorisme» contre des diplomates britanniques à Moscou pour le compte de Kiev afin d'imputer ensuite ces attaques à la Russie.

Ce homme, né en Russie en 1981, est présenté comme un agent de sécurité de l'ambassade britannique à Moscou par le FSB, qui affirme qu'il a été recruté par un blogueur ukrainien pour le compte des services de renseignement de Kiev.

Le FSB l'accuse d'avoir recueilli des informations sur les employés de la représentation diplomatique britannique, notamment leurs données personnelles et leurs déplacements, ainsi que sur le système de sécurité de l'ambassade et les événements organisés dans son enceinte.
20:08
L'avion de Zelensky en route vers la Norvège visé par un drone
L'avion transportant le président ukrainien Volodymyr Zelensky de Moldavie vers Oslo, où il a assisté mercredi aux funérailles du roi Harald de Norvège, a failli être percuté par un drone, a déclaré dans la soirée le Premier ministre norvégien. Cette version a toutefois été nuancée par Kiev.

«Son avion a failli être percuté par un drone pendant le décollage en Moldavie. Voilà la réalité dans laquelle il vit», a affirmé Jonas Gahr Store à la télévision publique norvégienne NRK. Il n'a fourni aucun autre détail sur cet incident.

Une source au sein de la présidence ukrainienne a nuancé cette version auprès de l'AFP. «Il s'agissait d'une alerte en Moldavie, lorsqu'un (drone) russe a pénétré dans l'espace aérien de la Moldavie et de la Roumanie», a-t-il expliqué. Cette source a qualifié d'«exagérée» l'affirmation selon laquelle M. Zelensky courait le moindre risque dans cette situation.

Le président ukrainien est arrivé mardi soir à Oslo, où il s'est entretenu avec M. Store ainsi qu'avec le ministre des finances Jens Stoltenberg et le ministre des affaires étrangères Espen Barth Eide au sujet de l'aide militaire, notamment du soutien à la défense antiaérienne, et civile, apportée par la Norvège à son pays.
12:34
Le tribunal de l'UE rejette un nouveau recours d'un oligarque russe
Le tribunal de l'Union européenne a annoncé mercredi avoir rejeté un nouveau recours de l'oligarque russe Roman Abramovitch contre les sanctions prises à son encontre à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022. Il est le principal actionnaire d'Evraz, l'un des principaux groupes russes dans le domaine de la sidérurgie et des mines.

Le tribunal de l'UE avait déjà rejeté d'autres recours de cet oligarque, ancien propriétaire du club de football britannique de Chelsea, en décembre 2023 et septembre 2025. Les 27 avaient ensuite prorogé leurs sanctions en adoptant de nouveaux textes, à nouveau contestés par M. Abramovitch devant la justice européenne.

Le tribunal a toutefois annoncé mercredi avoir une nouvelle fois rejeté cette demande.


Roman Abramovitch.
9:37
Russie: 596 drones ukrainiens abattus dans la nuit, quatre morts
La Russie a annoncé mercredi avoir abattu dans la nuit 596 drones ukrainiens au-dessus d'une dizaine de ses régions et de la Crimée annexée. Ces attaques ont fait quatre morts, dont un enfant, selon les autorités.

Cette annonce intervient au lendemain d'un nouvel entretien téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump sur les moyens de régler le conflit en Ukraine.

Les attaques ont notamment visé Novorossiïsk, ville portuaire sur la mer Noire, dans la région de Krasnodar (sud), où «quatre personnes, dont un enfant, ont été tuées» et 29 autres blessées, a indiqué le gouverneur régional, Véniamine Kondratiev.
8:25
Moscou a intercepté 596 drones ukrainiens pendant la nuit, quatre morts
La Russie a annoncé mercredi avoir abattu dans la nuit 596 drones ukrainiens, au lendemain d'un nouvel entretien téléphonique entre les présidents russe et américain sur les moyens de régler le conflit en Ukraine.

Ces attaques rapportées par le ministère russe de la Défense ont notamment fait quatre morts à Novorossiïsk, dans la région russe de Krasnodar (sud), a indiqué le gouverneur régional Véniamine Kondratiev dans un communiqué sur Telegram.
7:08
Deux morts dans une frappe russe à la frontière moldave
Une attaque de drones russes sur un poste frontière entre l'Ukraine et la Moldavie a fait deux morts et trois blessés, a annoncé mercredi le gouverneur de la région d'Odessa en Ukraine, Oleg Kiper.

«Au cours de la nuit, des drones ennemis ont attaqué le poste-frontière routier de Starokozache à la frontière de la Moldavie», a-t-il indiqué sur Telegram. Selon un premier bilan, «deux personnes ont été tuées et trois blessées», a-t-il ajouté.

Le poste-frontière a été endommagé et son activité a été suspendue, a poursuivi le gouverneur, confirmant une première information du Service des gardes-frontières ukrainiens.

Les autorités moldaves ont été informées de cette fermeture due à l'attaque, ont indiqué ces deux sources.

Le poste frontière de Starokozache est situé à la pointe sud-est de la frontière ukraino-moldave, à environ 70 kilomètres de la ville ukrainienne d'Odessa et à 130 kilomètres de Chisinau, la capitale moldave.
17:03
La Roumanie annonce avoir déjoué une opération russe de sabotage
Les autorités roumaines ont annoncé mardi l'arrestation d'un citoyen russe. Il est accusé d'avoir collecté entre février et juillet des informations stratégiques destinées à des opérations de sabotage dans ce pays membre de l'UE et de l'Otan.

Le service de renseignement roumain a indiqué avoir, «en coopération avec des partenaires nationaux et internationaux, déjoué» cette opération «coordonnée par la Russie» d'après un mode opératoire déjà observé ailleurs en Europe, selon un communiqué.

L'homme âgé de 40 ans est soupçonné d'avoir photographié et filmé du matériel sur plusieurs bases militaires utilisées par les alliés de la Roumanie, notamment dans la capitale Bucarest. Il a documenté les mouvements de personnel et d'équipement de combat, dont «des avions-cargos ukrainiens Antonov».
16:35
L'Allemagne va envoyer des missiles Patriot à l'Ukraine
Le ministre allemand de la Défense a promis mardi d'envoyer des missiles pour le système de défense antiaérienne Patriot provenant du stock de la Bundeswehr à l'Ukraine, qui en a «urgemment besoin» pour contrer les frappes russes.

«J'appelle tous les membres du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine (UDCG) à examiner leurs propres stocks et à effectuer des livraisons similaires», a déclaré Boris Pistorius à l'issue d'une rencontre virtuelle, dédiée à l'aide militaire et aux besoins de l'armée ukrainienne, de cette organisation rassemblant une cinquantaine de pays. Il n'a cependant pas précisé le nombre de systèmes concernés ni évoqué de calendrier.
«Les stocks sont secrets»: Poutine a trouvé une faille
«Les stocks sont secrets»: Poutine a trouvé une faille
Berlin emboîte ainsi le pas de Londres, qui a annoncé mardi débloquer 100 millions de livres en intercepteurs, munitions de gros calibre et drones pour Kiev. Face à l'intensification par Moscou des frappes de missiles balistiques sur la capitale, l'Ukraine alerte sans cesse sur son besoin urgent de missiles et de systèmes de missiles Patriot, fabriqués aux Etats-Unis. Mais ce pays économise ses stocks en raison de la guerre contre l'Iran et a drastiquement réduit les livraisons à Kiev.
14:41
La Russie reprend ses frappes sur Kiev après trois jours de trêve
La Russie a repris dans la nuit de lundi à mardi ses attaques aériennes sur Kiev, faisant au moins deux morts et sept blessés, après une suspension de trois jours à l'occasion d'une visite inédite d'émissaires américains.

De fortes explosions ont été entendues tôt mardi dans la capitale ukrainienne par des journalistes de l'AFP, qui ont vu des panaches de fumée ainsi que les lueurs d'un incendie. L'alerte aérienne aux missiles, déclenchée dans la nuit avec ordre à la population de gagner les abris, a été levée au petit matin. L'armée de la Pologne voisine avait également mis ses forces aériennes en alerte.
La Russie a changé sa stratégie pour épuiser les défenses de Kiev
La Russie a changé sa stratégie pour épuiser les défenses de Kiev
Selon un bilan provisoire de l'administration militaire locale, au moins deux personnes ont été tuées et sept blessées. Des bâtiments ont été touchés dans plusieurs districts de la ville et de sa banlieue, selon les autorités.
14:33
La Hongrie expulse 10 employés de la représentation russe pour «activités inacceptables»
Le nouveau pouvoir pro-européen en Hongrie a annoncé mardi l'expulsion de dix membres de la représentation diplomatique russe en raison d'«activités inacceptables», une première depuis 2018 dans ce pays qui affichait auparavant ses positions prorusses sous la houlette du nationaliste Viktor Orban.

«Dix collaborateurs de la représentation russe ont mené en Hongrie des activités qui, au regard de la Convention de Vienne, ne sont pas acceptables de la part de diplomates», a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Anita Orban (c'est elle 👇).



«La partie hongroise a donc enjoint les personnes concernées à quitter le territoire de la Hongrie», a-t-elle ajouté. La ministre n'a pas précisé la nature des activités reprochées aux personnes concernées.
13:08
Zelensky table sur des discussions Ukraine-Russie-USA en septembre
Volodymyr Zelensky a dit mardi tabler sur des discussions entre l'Ukraine, la Russie et les Etats-Unis en septembre, après la visite à Moscou et Kiev des émissaires de Donald Trump pour relancer des négociations diplomatiques suspendues depuis des mois. Il a affirmé:

«Nous allons tous nous employer à préparer et à faciliter la tenue d'une réunion trilatérale entre l'Ukraine, la Russie et les Etats-Unis. Si toutes les parties y consentent, nous aimerions également qu'elle ait lieu cet automne, peut-être dès le mois de septembre. Le plus tôt sera le mieux»

Le président ukrainien a par ailleurs déclaré espérer rencontrer Donald Trump après le 20 septembre pour discuter de livraisons d'intercepteurs américains contre les missiles balistiques russes, après une nouvelle nuit de frappes sur Kiev.

13:06
La Hongrie expulse dix employés de la représentation russe
Le nouveau pouvoir pro-européen en Hongrie a annoncé mardi l'expulsion de dix membres de la représentation diplomatique russe en raison de leurs «activités inacceptables».

«Dix collaborateurs de la représentation russe ont mené en Hongrie des activités qui, au regard de la Convention de Vienne, ne sont pas acceptables de la part de diplomates», a déclaré la ministre des Affaires étrangères Anita Orban.

«La partie hongroise a donc enjoint les personnes concernées à quitter le territoire de la Hongrie», a-t-elle ajouté. La ministre n'a pas précisé la nature des activités reprochées aux personnes concernées. La Russie a rapidement réagi en promettant une riposte «sévère et douloureuse».

Il s'agit de la première expulsion de diplomates russes officiellement annoncée par Budapest depuis 2018. Le média VSquare avait toutefois affirmé en mai, en citant plusieurs sources gouvernementales anonymes, qu'un diplomate russe soupçonné d'espionnage et son épouse avaient été discrètement expulsés quelques jours plus tôt.
6:07
Des frappes russes font deux morts à Kiev
Des frappes russes sur Kiev ont fait au moins deux morts et sept blessés dans la nuit de lundi à mardi, ont annoncé les autorités militaires locales à l'expiration d'une trève de trois jours.

Ce bilan, établi à 03H30 GMT, est susceptible de s'alourdir. Moscou avait suspendu ses attaques sur la capitale ukrainienne durant trois jours à l'occasion d'une tournée inédite d'émissaires du président américain Donald Trump.
6:00
La Russie reprend ses frappes sur Kiev après trois jours de trêve
De fortes explosions ont été entendues tôt mardi à Kiev, ont constaté des journalistes de l'AFP, alors qu'a expiré dans la nuit une suspension de trois jours des frappes russes sur la capitale ukrainienne.

L'administration militaire de la capitale a fait état d'une attaque de missiles et invité les habitants à gagner les abris, soulignant que «la défense aérienne est activée». Selon les autorités, des bâtiments ont été touchés à Kiev même ainsi que dans les districts de Boryspil et Fastiv, en banlieue. Un journaliste de l'AFP a vu des panaches de fumée ainsi que les lueurs d'un incendie.

Cette attaque russe est la première visant Kiev depuis trois nuits, après l'expiration d'une trève réciproque annoncée par Moscou et Kiev le temps d'une visite des émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner dans ces deux villes.

L'agence d'Etat russe Tass a également confirmé que «le moratoire de trois jours sur les frappes contre Kiev, instauré à l'occasion de la visite de négociateurs américains en Ukraine, a pris fin».

Plusieurs blogs spécialisés ukrainiens avaient jugé probable une attaque russe massive de missiles de différents types sur Kiev à l'expiration de la trêve, faisant notamment état du redéploiement de bombardiers à cette fin par l'armée russe.
17:27
Ukraine: «Progrès substantiels» vers des discussions tripartites
L'émissaire américain Steve Witkoff, envoyé par Donald Trump à Moscou et Kiev, a fait état lundi de «progrès substantiels» lors de cette visite, vers une reprise des négociations pour un règlement du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

«Des progrès substantiels ont été faits, y compris des évolutions en vue de l'organisation de pourparlers tripartites supplémentaires», a écrit sur X Witkoff, qui a effectué cette visite avec Jared Kushner, gendre de Donald Trump, en référence à de futures discussions américano-russo-ukrainiennes.

«Le président Trump travaille dur pour arrêter la tuerie et oeuvrer à une paix durable», a-t-il ajouté. Steve Witkoff et Jared Kushner ont rencontré le président russe Vladimir Poutine à Moscou samedi, puis se sont rendus pour la toute première fois dimanche à Kiev, où ils se sont entretenus avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

L'objectif était de reprendre des efforts diplomatiques sous médiation américaine, visant à mettre fin au conflit déclenché par l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.
17:23
La Russie ferme le consulat allemand à Saint-Pétersbourg
La Russie a annoncé lundi la fermeture du consulat allemand à Saint-Pétersbourg. Il s'agit de la dernière mesure en date en réaction à la décision de Berlin de fermer le consulat russe à Bonn et le centre culturel russe de Berlin après la découverte d'un drone chargé d'explosifs à l'aéroport de Leipzig.

«La partie russe retire son consentement au fonctionnement du consulat général d'Allemagne à Saint-Pétersbourg, qui devra cesser ses activités au plus tard le 18 septembre», a indiqué la diplomatie russe dans un communiqué.

Ses employés devront avoir quitté le territoire au plus tard à cette date, a-t-elle précisé. Moscou avait déjà annoncé la semaine dernière la fermeture prochaine des centres culturels allemands sur tout son territoire et convoqué le chargé d'affaires allemand, en dénonçant les «agissements et déclarations antirusses des autorités allemandes».

Le ministère russe des Affaires étrangères a précisé lundi que les employés de l'Institut Goethe devront avoir quitté la Russie au plus tard le 13 septembre.
16:43
Ukraine: «nouvelle disponibilité russe à négocier»
Les négociateurs américains ont fait état lors de leurs échanges dimanche à Kiev avec des représentants européens d'une «nouvelle disponibilité russe à négocier», a annoncé lundi l'Elysée.

«Les Américains nous ont dit qu'il y avait une nouvelle disponibilité russe à négocier après les élections à la Douma (chambre basse du parlement russe, du 18 au 20 septembre, ndlr) et que dans ce contexte, il fallait se préparer à un nouveau départ pour la négociation», a indiqué la présidence française lors d'un brief téléphonique avec des journalistes.

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner ont rendu compte dimanche auprès du président ukrainien Volodymyr Zelensky et, dans une séquence séparée, de représentants du E3 (Allemagne, France, Royaume-Uni) de leur entretien la veille avec le maître du Kremlin Vladimir Poutine. (ats/afp)
16:35
Kiev prépare «les prochaines étapes» diplomatiques
Le président ukrainien a indiqué lundi préparer la suite des négociations après la visite des envoyés de Donald Trump à Moscou et Kiev pour tenter de relancer le processus diplomatique visant à mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine.

«Nous coordonnons nos prochaines étapes. Nous préparons les prochaines réunions et communications. Les propositions de l'Ukraine sont constructives et le seront toujours», a déclaré Volodymyr Zelensky sur Facebook.

Il a précisé s'être réuni avec l'équipe de négociation ukrainienne «à la suite de nos discussions avec les envoyés du président américain à Kiev».

Steve Witkoff et Jared Kushner, les émissaires de M. Trump, ont rencontré Vladimir Poutine à Moscou samedi puis se sont rendus à Kiev pour la toute première fois dimanche, pour une reprise des efforts diplomatiques sous médiation américaine visant à mettre fin au conflit déclenché par l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.
13:36
Le Kremlin n'exclut pas une reprise des négociations
Le Kremlin a indiqué lundi «ne pas exclure» une reprise des pourparlers entre Moscou, Kiev et Washington pour trouver une issue à la guerre en Ukraine, après une visite des émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner.

«Nous n'excluons pas non plus la reprise du format tripartite, mais il est encore trop tôt pour parler du lieu et des dates précises», a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Il a estimé que «toute tentative (...) constitue un pas vers la paix» et remercié les négociateurs américains.

Steve Witkoff et Jared Kushner se sont rendus à Moscou samedi où ils rencontré le président Vladimir Poutine, puis pour la première fois à Kiev dimanche où ils se sont entretenus avec Volodymyr Zelensky.

Selon un haut responsable de la présidence ukrainienne à l'AFP, les émissaires de Donald Trump ont présenté de nouvelles propositions «plus efficaces» pour mettre fin à la guerre. Cette source n'a pas précisé quelles étaient ces propositions.
12:39
Ukraine: le procureur se défend après des accusations de corruption
Le procureur général d'Ukraine, Rouslan Kravtchenko, a rejeté des accusations de corruption après des perquisitions menées le week-end dernier dans son administration dans le cadre d'une affaire impliquant le secteur lucratif des centres d'appels frauduleux.

L'agence anticorruption ukrainienne (NABU) et le parquet spécialisé dans ces affaires (SAP) avaient annoncé samedi avoir mis au jour un réseau de blanchiment d'argent «dirigé par un responsable du bureau du procureur général» et mené des perquisitions dans cette administration.

Selon les enquêteurs, ce réseau recevait de l'argent pour protéger des centres d'appels frauduleux organisant des escroqueries par téléphone, et «légalisait des fortunes se chiffrant en millions».
12:39
Incendie d'un poste électrique à Berlin après une vague de sabotage
Un poste électrique a été légèrement endommagé par un incendie à Berlin tôt lundi matin, a indiqué la police, qui enquête pour savoir s'il s'agit d'une énième tentative de sabotage du réseau électrique allemand.

Selon les autorités, le feu s'est déclaré dans le centre-ville de la capitale, où un chantier ainsi qu'une «partie du poste électrique» ont été endommagés, a indiqué la police de Berlin sur son canal Whatsapp.

L'alimentation électrique n'est pas perturbée, a ajouté la police, qui mène désormais une enquête, avec l'aide de l'exploitant du réseau, afin de déterminer s'il s'agit d'un acte criminel ou d'un défaut technique.
21:29
Les émissaires US ont présenté des propositions «plus efficaces»
Les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff ont présenté à Kiev de nouvelles propositions, «plus efficaces», visant à mettre fin à la guerre avec la Russie, et le président Volodymyr Zelensky est en réunion avec eux deux, a déclaré dimanche à l'AFP un haut responsable de la présidence ukrainienne.

«Ce n'est plus comme avant. Cette fois-ci, c'est plus efficace», a déclaré ce responsable à l'AFP, ajoutant : «Ils sont toujours en pourparlers... Ils sont désormais à trois».
18:50
Zelensky: la question territoriale ne peut être «résolue» que lors de rencontres entre présidents
Ukraine: la question territoriale ne peut être «résolue» que lors de rencontres entre présidents, dit Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a soutenu dimanche que la question territoriale -- centrale dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie -- ne pouvait être réglée que lors de rencontres entre chefs d'Etat.

«Je veux m'en tenir à ma position qui est que des questions aussi complexes (sur les territoires, NDLR) ne peuvent être résolues qu'au niveau des dirigeants», a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse après ses premiers pourparlers à Kiev avec les émissaires de Donald Trump.

Zelensky appelle de longue date à une rencontre avec son homologue Vladimir Poutine pour régler la question des territoires, ce à quoi le Kremlin se refuse.
18:48
Kiev et Moscou doivent faire des «compromis» pour que la guerre se termine, dit Witkoff
Kiev et Moscou doivent faire des «compromis» pour que la guerre se termine, dit Witkoff

L'émissaire américain Steve Witkoff a appelé dimanche Moscou et Kiev à faire des «compromis» pour trouver une issue à la guerre qui les oppose depuis l'invasion russe du pays en 2022.

«Il faudra que les deux parties fassent des compromis et réduisent les divergences, et nous pensons disposer des éléments nécessaires pour y parvenir», a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse après ses premières discussions à Kiev. «C'est très difficile, mais nous sommes déterminés, nous nous en soucions et nous espérons que tout cela aboutira à une résolution diplomatique», a-t-il ajouté.
17:32
Les pourparlers avec Kiev ont été «significatifs», se poursuivront
Les premières discussions à Kiev avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont été «très significatives», a déclaré dimanche Steve Witkoff, l'un des deux émissaires américains, porteurs selon Donald Trump d'une proposition destinée à mettre fin au conflit avec la Russie.

«Nous espérons poursuivre cela aussi longtemps qu'il le faudra», a poursuivi M. Witkoff. «Espérons que ce voyage aura permis de dégager de nouvelles pistes pour avancer. Je pense que nous avons beaucoup appris de ce voyage», a déclaré pour sa part Jared Kushner, selon un journaliste de l'AFP.

Une session de pourparlers impliquant les deux envoyés américains, la délégation ukrainienne et des responsables européens pour la sécurité nationale est désormais en cours.
14:55
Pourparlers à Kiev: des conseillers européens présents
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué dimanche que des conseillers européens pour les questions de sécurité nationale participent également aux pourparlers organisés dans le cadre de la visite des émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner.

«Nous prévoyons une session de nos entretiens (avec les Américains, NDLR) suivie d'une autre session avec des conseillers européens pour la sécurité nationale», a déclaré M. Zelensky à la presse, peu avant sa rencontre à Kiev avec MM. Witkoff et Kushner.
13:57
Etats-Unis: Witkoff et Kushner sont arrivés à Kiev
Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés dimanche à Kiev après avoir rencontré la veille Vladimir Poutine à Moscou. Ils sont porteurs, selon Donald Trump, d'une proposition destinée à mettre fin au conflit avec la Russie.

Il s'agit de la première visite en Ukraine de Witkoff, un homme d'affaires proche de Trump, et Kushner, le gendre du président américain, depuis le début de leur travail de médiateurs.

Depuis son retour à la Maison Blanche début 2025, Donald Trump a amorcé plusieurs cycles de discussions pour trouver une issue à la guerre déclenchée par l'invasion russe de 2022, la plus meurtrière en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais ces tentatives n'ont jusqu'à présent mené à aucune avancée tangible.

Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés en train à la gare centrale de Kiev, selon un photographe de l'AFP. Ils avaient atterri aux premières heures de dimanche à Rzeszow, en Pologne, près de la frontière ukrainienne, selon le site spécialisé FlightRadar24.

«L'Ukraine a toujours fait preuve d'une attitude constructive et continuera de le faire. Nous souhaitons hâter la fin de la guerre. La paix est nécessaire. Des garanties de sécurité sont nécessaires», a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur ses réseaux sociaux, peu avant leur arrivée.

«Nos propositions sont prêtes. Il est important de travailler de manière coordonnée, approfondie et réaliste», a-t-il poursuivi.
13:17
Les émissaires américains sont arrivés à Kiev
Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés dimanche à Kiev où ils doivent s'entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky après des pourparlers la veille à Moscou avec son homologue russe Vladimir Poutine.

Les deux hommes sont arrivés en train à la gare centrale de Kiev en provenance de Pologne, a constaté un photographe de l'AFP. Il s'agit de leur première visite en Ukraine depuis le début de leur travail de méditation visant à trouver une issue diplomatique à la guerre.
13:17
Ukraine: les émissaires de Trump attendus à Kiev après Moscou
Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont attendus dimanche en Ukraine avec une proposition de Donald Trump visant à mettre fin au conflit avec la Russie. Leur visite intervient au lendemain d'une rencontre de trois heures avec Vladimir Poutine à Moscou.

Il s'agit de la première visite à Kiev de M. Witkoff, un homme d'affaires proche de M. Trump, et M. Kushner, le gendre du président américain, depuis le début de leur travail de médiateurs dans ce conflit.

Depuis son retour à la Maison Blanche début 2025, Donald Trump a amorcé plusieurs cycles de discussions pour trouver une issue à la guerre déclenchée par l'invasion russe de 2022, la plus meurtrière en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais ces tentatives n'ont jusqu'à présent mené à aucune avancée tangible.

Iaroslav, 29 ans, un habitant de Kiev, estime que la visite attendue des deux Américains n'est qu'une des «multiples mesures diplomatiques» déjà entreprises, et il reste sceptique.

«Pour l'instant, ça ne soulève aucun espoir, il y a déjà eu tellement trop de négociations» sans que le paix n'advienne, affirme-t-il à l'AFP, sans donner son nom de famille.

A l'occasion de ces nouveaux pourparlers, Vladimir Poutine a décrété une cessation des frappes sur Kiev pour trois jours, de samedi jusqu'à lundi inclus. Volodymyr Zelensky a lui annoncé un arrêt des attaques visant Moscou pendant la même période.
7:30
Ukraine: les émissaires de Trump ont parlé de «plans substantiels»
La Maison-Blanche a affirmé samedi que les émissaires du président a américain Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, avaient discuté de «plans substantiels» pour l'Ukraine avec le président russe Vladimir Poutine lors de leur visite à Moscou.

Les deux émissaires «ont discuté de plans substantiels pour les prochaines étapes, qui seront annoncés dans les semaines à venir, et se réjouissent de tenir demain en Ukraine des réunions tout aussi productives», a déclaré un responsable de la Maison-Blanche dans un communiqué à l'AFP.

Vladimir Poutine s'est entretenu jusque tard dans la soirée avec les deux émissaires. Les discussions se sont achevées au Kremlin après environ trois heures, ont rapporté samedi les médias d'État russes.
7:29
Une situation «pas simple», dit Poutine aux émissaires américains
«Les représentants américains se sont minutieusement préparés pour ce déplacement. Ils ont non seulement réitéré leur intérêt habituel pour une fin rapide des hostilités, mais ils ont également présenté un certain nombre d'idées sur les voies possibles menant à un règlement», a déclaré le conseiller du Kremlin Youri Ouchakov.

«La conversation a été constructive, extrêmement franche et empreinte de confiance», a-t-il ajouté, précisant que la partie russe «s'est dit confiante dans la réalisation des objectifs fixés».
7:28
Ukraine: Washington a présenté plusieurs idées pour finir la guerre
Le président russe Vladimir Poutine a eu des entretiens «extrêmement francs» avec les émissaires américains sur les moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine, a déclaré samedi le Kremlin. Les Américains ont proposé «un certain nombre d'idées».

«Les représentants américains se sont minutieusement préparés pour ce déplacement. Ils ont non seulement réitéré leur intérêt habituel pour une fin rapide des hostilités, mais ils ont également présenté un certain nombre d'idées sur les voies possibles menant à un règlement», a déclaré le conseiller du Kremlin Youri Ouchakov.

«La conversation a été constructive, extrêmement franche et empreinte de confiance», a-t-il ajouté, précisant que la partie russe «s'est dit confiante dans la réalisation des objectifs fixés».
7:28
Une situation «pas simple», dit Poutine aux émissaires américains
Le président russe Vladimir Poutine a rencontré samedi les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, porteurs selon Donald Trump d'une proposition destinée à mettre fin au conflit en Ukraine. Ces derniers doivent se rendre dimanche à Kiev.

Vladimir Poutine s'est entretenu jusque tard dans la soirée avec les deux émissaires. Les discussions se sont achevées au Kremlin après environ trois heures, ont rapporté samedi les médias d'État russes.

«La situation n'est bien sûr pas simple», a déclaré le président aux deux envoyés dans une vaste salle du Kremlin, selon des images diffusées par la télévision russe.
21:23
Vladimir Poutine rencontre les émissaires américains à Moscou
Vladimir Poutine a rencontré samedi les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner. Ceux-ci sont porteurs, selon Donald Trump, d'une proposition destinée à mettre fin au conflit en Ukraine.

Ils doivent ensuite pour la première fois se rendre à Kiev en tant que médiateurs.

«Chers collègues, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à Moscou. La situation n'est bien sûr pas simple», a déclaré le président aux deux envoyés dans une vaste salle du Kremlin, selon des images diffusées par la télévision russe.

«Mais avant d'aborder ce sujet, je tiens à demander à chacun de transmettre ses meilleurs voeux et ses remerciements au président américain, M. Trump», a ajouté M. Poutine.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les aéroports de Kiev ont été la cible de frappes russes, a de son côté dénoncé le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky qui y a vu la volonté de la Russie de perturber le voyage dans son pays de MM. Witkoff et Kushner.

Et les bombardements russes en Ukraine samedi ont fait au moins sept morts, deux dans le district de Boutcha, près de la capitale, et cinq dans la région de Dnipro, dans le centre, selon les autorités ukrainiennes.
14:33
Poutine ordonne l'arrêt des frappes sur Kiev pendant 3 jours
Le président russe Vladimir Poutine a ordonné une cessation des frappes sur Kiev pendant trois jours à l'occasion de la visite attendue des émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff dans la capitale ukrainienne, a annoncé samedi le Kremlin.

«Le président russe et commandant en chef suprême (Vladimir) Poutine a donné l'ordre de ne pas frapper Kiev pendant trois jours à compter de minuit aujourd'hui», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par l'agence TASS. Cette décision est liée «à la préparation et à la tenue de contacts» avec la délégation américaine attendue à Kiev.
13:25
Ukraine: les émissaires de Trump à Moscou pour des négociations
Les émissaires de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, sont arrivés samedi à Moscou. Ils sont porteurs selon le président américain d'une proposition pour mettre fin à la guerre en Ukraine, dont l'issue semble toujours aussi lointaine.

Pour la première fois depuis le début de leur travail de médiateur dans ce conflit, Kushner et Witkoff doivent ensuite se rendre à Kiev. Mais les deux aéroports de la capitale ukrainienne ont été frappés par des bombardements russes dans la nuit de vendredi à samedi, selon le président Volodymyr Zelensky qui y a vu la volonté du Kremlin de perturber leur visite.

Avant cela, ils sont arrivés peu avant 13h00 (12h00 suisses) à l'aéroport moscovite de Vnoukovo, où ils ont été accueillis par l'émissaire russe pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, ont rapporté les agences de presse TASS et Ria Novosti.

Depuis son retour à la Maison Blanche début 2025, Trump a amorcé plusieurs cycles de pourparlers pour tenter de trouver une issue au conflit, le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième guerre mondiale, mais ces tentatives n'ont jusqu'à présent mené à aucune avancée tangible.
13:24
Les émissaires de Trump sont arrivés à Moscou
Les émissaires de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, sont arrivés samedi à l'aéroport Vnoukovo de Moscou, ont rapporté les agences de presse russes TASS et Ria Novosti, porteurs selon le président américain d'une proposition pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Leur avion a atteri à 12h52 (11h52 suisses), selon l'agence Ria Novosti. Après ces pourparlers à Moscou, les deux hommes doivent se rendre à Kiev, ce qui serait une première depuis le début de leur travail de médiateur dans ce conflit.
7:34
Quatre morts dans une attaque russe dans le centre-est de l'Ukraine
Au moins quatre personnes ont été tuées et cinq blessées dans une attaque russe contre la ville de Kamianske, dans le centre-est de l'Ukraine, selon l'administration militaire régionale samedi.

«Trois des blessés sont à l'hôpital. Parmi eux se trouve une femme de 30 ans qui est en soins intensifs», a écrit sur le réseau social Telegram le chef de l'administration de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.

Les émissaires américains, Jared Kushner et Steve Witkoff, sont attendus à Moscou et à Kiev ce week-end, porteurs, selon le président américain Donald Trump, d'une proposition pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

«Nous les avons envoyés pour voir si nous pouvions faire avancer les choses et il y a une bonne chance pour que nous y parvenions», a affirmé Trump.

Selon le média Axios, Witkoff et Kushner se rendent d'abord samedi à Moscou pour des entretiens avec le président russe Vladimir Poutine, puis dimanche à Kiev pour parler avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Donald Trump n'a pas précisé si la proposition dont ils sont porteurs impliquait une cession de territoire de la part de l'Ukraine, comme il l'avait laissé entendre auparavant, mais il a déclaré: «Nous avons une idée pour la paix».
22:37
Un drone russe frappe les services de sécurité ukrainiens
Le siège des services de sécurité ukrainiens (SBU) a été touché vendredi par une frappe de drone russe en plein centre de Kiev. Cette attaque spectaculaire visait, selon le président Volodymyr Zelensky, le bureau du chef de ce puissant organisme. «Le drone visait directement le bureau du chef du service de sécurité» Oleksandre Poklad, a affirmé le président ukrainien, précisant s'être entretenu avec ce dernier et l'avoir chargé d'«apporter une réponse appropriée et tangible» à cette attaque. Ce dernier n'était pas dans son bureau au moment de l'attaque.


Une image du bâtiment frappé.

Volodymyr Zelensky a ensuite diffusé sur la messagerie Telegram deux photos le montrant en train de discuter avec le chef du SBU. «Les zones à cibler ont été identifiées. Le moment sera choisi de manière à garantir une issue favorable», a-t-il écrit. Quinze personnes ont été blessées, a indiqué l'administration militaire de la capitale, sans préciser si elles se trouvaient dans le bâtiment visé.

Cette frappe survient deux jours avant la toute première visite en Ukraine de Steve Witkoff et Jared Kushner, les émissaires du président Donald Trump qui a indiqué vendredi que les deux hommes se rendaient à Moscou et Kiev avec une proposition pour «mettre fin à la guerre». Ils sont d'abord attendus à Moscou samedi, puis à Kiev dimanche, a indiqué de son côté le président ukrainien qui a proposé à la Russie un arrêt des frappes aériennes pendant ces visites.
22:30
Un entrepôt de l'OMS frappé par les Russes
Un entrepôt de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a été détruit par une attaque aérienne russe dans la région de Kiev. L'étendue des dégâts n'est pas encore connue, a affirmé vendredi à la presse à Genève un porte-parole. «En raison de la fumée et des questions de sécurité», «l'accès reste restreint», a-t-il expliqué. Le site stockait de l'assistance humanitaire pour les personnes proches de la ligne de front ou dans les territoires difficiles à atteindre. Aucun membre du personnel de l'OMS n'a été affecté.

L'évaluation est encore en cours et des voies alternatives pour récupérer le matériel sont discutées, a ajouté le porte-parole qui ne peut dire si l'entrepôt a été ciblé directement ou par erreur. Les organisations relaient aux parties au conflit quelle est la situation de leurs différents sites pour que celles-ci évitent d'attaquer cette assistance humanitaire. Depuis juillet, cette attaque jeudi matin est la troisième contre un entrepôt de l'OMS. Et la 20e contre un site qui rassemble de l'aide humanitaire depuis début janvier, selon l'ONU.
13:36
Zelensky recadre des services de renseignement rivaux
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé des sanctions et une enquête après une fusillade cette semaine entre des membres des services de sécurité (SBU) et du renseignement militaire (GUR) à Kiev. Cet incident aux circonstances floues a exposé au grand jour leur rivalité.

«Deux individus impliqués dans la fusillade ont été officiellement désignés comme suspects (réd: dans une enquête): il s'agit d'un agent du SBU et d'un agent du GUR», a indiqué Zelensky dans son allocution quotidienne jeudi soir. «Toutes les autres circonstances de l'incident font également l'objet d'une enquête», a-t-il ajouté. «Il est important que la vérité soit établie et que de telles situations ne se reproduisent plus jamais». Zelensky a annoncé, sans plus de détails, que des chefs adjoints des deux agences seraient «limogés». «Les deux entités doivent rendre des comptes», a-t-il affirmé.



Le militaire du GUR, Serguiï Ivanov, a été interpellé après la fusillade puis libéré et placé sous contrôle judiciaire lors d'une audience à Kiev. Il est accusé d'avoir «tenté de porter atteinte à la vie d'un agent des forces de l'ordre», un crime passible d'une peine allant jusqu'à quinze ans d'emprisonnement en Ukraine. L'agent du SBU, Nazar Verkhola, a lui également été libéré et placé sous contrôle judiciaire lors d'une audience distincte. Pour sa part, il est accusé «d'abus de pouvoir» avec «l'utilisation d'une arme» et encourt jusqu'à huit ans de prison.
13:34
Trump veut que l'Europe rembourse les aides américaines à l'Ukraine
Donald Trump a affirmé qu'il allait demander aux Européens de rembourser les aides à l'Ukraine fournies par les Etats-Unis sous la présidence de son prédécesseur démocrate Joe Biden, dans un message sur son réseau Truth Social jeudi. «Des centaines de milliards de dollars ont été donnés à l'Ukraine et l'Otan, gratuitement, que l'Europe aurait payés - si on le lui avait seulement demandé, mais nous lui demanderons cet argent, même avec un peu de retard», a écrit le président républicain.



Donald Trump réclame depuis longtemps, avant même son retour à la Maison Blanche, que les Européens assument davantage le coût du soutien occidental à l'Ukraine dans sa guerre avec la Russie. L'évocation explicite d'un remboursement apparaît en revanche inédite. Le dirigeant américain n'a pas spécifié de quels pays il entendait exiger un tel remboursement, si Washington en concrétise la demande.

Donald Trump a évoqué la question du coût de l'aide à l'Ukraine dans un message principalement axé sur les stocks d'armements américains, récusant de nouveau les informations de presse qui font état d'une pénurie liée à la guerre en Iran.
9:33
Des drones russes frappent une usine Coca-Cola
Selon Reuters et le Kyiv Independent, l’armée russe a endommagé une usine d’embouteillage de Coca-Cola à Brovary, près de Kiev, lors d’une attaque de drones. L’entreprise a indiqué qu’aucun employé de l’usine n’avait été blessé.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a immédiatement réagi. «Coca-Cola est à leurs yeux un tel ennemi qu’ils y ont mis le feu avec leurs drones Shahed», a-t-il déclaré dans une allocution vidéo nocturne, relayée par Reuters. Et d’ajouter: «C’est une attaque contre les Etats-Unis.»

Au total, au moins 13 personnes ont été blessées, dont une fillette de 12 ans, lors des attaques menées dans la nuit de jeudi à vendredi dans la région de Kiev, selon les autorités ukrainiennes.
10:13
La Russie annonce la fermeture prochaine de l'Institut Goethe sur son territoire
La Russie a annoncé jeudi la fermeture prochaine de l'Institut Goethe sur son territoire, en représailles d'une mesure similaire prise par l'Allemagne à l'encontre du centre culturel russe de Berlin.

«Les Allemands ont ici des branches de l'Institut Goethe. A Moscou, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg. Bien-sûr, elles seront fermées», a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, cité par les agences de presse russes. Berlin a annoncé mardi la fermeture du centre culturel russe, après avoir accusé Moscou d'avoir envoyé un drone chargé d'explosifs début août à l'aéroport de Leipzig.

6:14
La Norvège saisit un navire russe à la demande de l'Ukraine
Les autorités norvégiennes ont saisi le navire de croisière russe «Professor Molchanov» au Svalbard, dans l'Arctique, à la demande du groupe énergétique public ukrainien Naftogaz, a annoncé mercredi ce dernier. Cette mesure vise à faire appliquer une décision d'arbitrage condamnant la Russie à verser quelque 4,22 milliards de dollars à Naftogaz pour la saisie illégale d'actifs au moment de l'annexion de la Crimée en 2014.

«C'est une nouvelle étape importante vers le rétablissement de la justice face à la saisie illégale par la Russie des actifs de Naftogaz en Crimée», s'est félicité dans un communiqué le directeur général intérimaire de Naftogaz, Sergii Fedorenko. «Nous continuerons à rechercher des actifs russes à travers le monde jusqu'au paiement intégral des indemnités accordées à Naftogaz et aux autres sociétés du groupe Naftogaz», a-t-il ajouté.

16:03
La Finlande enquête sur un drone aérien échoué sur son littoral
Les autorités finlandaises ont déclaré mercredi qu'elles enquêtaient sur une «possible violation territoriale». Une déclaration faite après qu'un drone aérien a été retrouvé échoué sur son littoral, dans le sud du pays.

Le drone a été découvert mardi sur le rivage d'une île de l'archipel de Porvoo, dans le golfe de Finlande, à moins de deux heures de route à l'est d'Helsinki, la capitale.

«Les gardes-frontières finlandais et la police enquêtent sur l'incident», a déclaré le ministre de la défense, Antti Hakkanen, dans un communiqué.
16:03
L'Allemagne enquête sur de nouveaux sabotages
Les autorités allemandes ont indiqué mercredi enquêter sur deux attaques contre des postes électriques survenues mardi, derniers actes de sabotage présumés visant les infrastructures critiques du pays.

La police a ouvert une enquête antiterroriste sur le premier incident, au cours duquel des explosifs artisanaux ont été tirés tôt mardi sur un site à Jänschwalde (est, près de la frontière polonaise), qui distribue l'électricité provenant d'une centrale au charbon.

Lors du deuxième incident, à Bergheim, dans l'ouest du pays, des auteurs inconnus ont délibérément provoqué un court-circuit dans un poste électrique de l'opérateur Amprion, en s'en prenant à des câbles aériens.
9:41
Drone de Leipzig: l'UE évoque un acte de «terrorisme soutenu par un État»
L'incident impliquant un drone chargé d'explosifs début août à l'aéroport allemand de Leipzig et que l'Allemagne attribue à la Russie présente «les caractéristiques d'un acte de terrorisme soutenu par un Etat», a estimé la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas mercredi.

L'UE a annoncé la convocation du chargé d'affaires russe à Bruxelles pour protester.
9:40
Drone de Leipzig: la France a convoqué le chargé d'affaires russe à Paris
La France a convoqué le chargé d'affaires russe à Paris pour «protester très vivement» contre «l'attaque hybride» imputée à la Russie avec un drone chargé d'explosifs début août à l'aéroport allemand de Leipzig, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot mercredi.

Le gouvernement français proposera de nouvelles sanctions européennes à l'encontre de navires de la flotte fantôme, ces bateaux utilisés par la Russie sous de faux pavillons pour transporter de l'énergie et d'autres marchandises, a-t-il averti.
5:52
Les sanctions allemandes sont une erreur, dit Poutine
Les mesures des autorités allemandes contre la Russie annoncées mardi après que Berlin a formellement accusé Moscou d'avoir envoyé un drone chargé d'explosifs au début août à l'aéroport de Leipzig sont «une nouvelle erreur», a affirmé le président russe Vladimir Poutine.

«Je pense que c'est une nouvelle erreur grossière. Et, à mon avis, elle va clairement à l'encontre des intérêts du peuple allemand», a affirmé Poutine, interrogé sur le sujet lors d'une conférence de presse retransmise par l'agence russe Tass. La réaction des autorités allemandes est, selon le président russe, liée aux «campagnes électorales à venir».
5:52
Poutine qualifie de «terroriste» l'avertissement de Zelensky
Poutine qualifie de «terroriste» l'avertissement de ZelenskyLe président russe Vladimir Poutine a déclaré mardi qu'on «ne [négociait] pas avec les terroristes» après l'avertissement de son homologue ukrainien sur la sécurité de l'espace aérien russe, où pénètrent des drones ukrainiens.

«Ils nous demandent de reprendre les négociations. Ils demandent des rencontres en personne, mais on ne négocie pas avec les terroristes», a déclaré Poutine, interrogé lors d'une conférence de presse retransmise par l'agence de presse russe Tass sur les déclarations de Volodymyr Zelensky, qui a mis en garde l'aviation civile sur les risques encourus dans l'espace aérien russe, tout en soulignant qu'elle n'était pas visée. «Si cela a été dit à haute voix, c'est tout simplement une déclaration de terrorisme d'Etat,», a affirmé Poutine.

22:32
Zelensky avertit: le ciel russe n'est plus sûr
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde contre le danger d'emprunter l'espace aérien russe, prévenant les compagnies aériennes qu'«il y aura des drones (ukrainiens) dans le ciel russe (...) tant que la guerre continuera».

«Aujourd'hui, nous avertissons toutes les compagnies aériennes qui utilisent l'espace aérien russe, tous les assureurs et tous ceux qui desservent encore les principaux aéroports russes: l'espace aérien russe devient extrêmement dangereux», a déclaré M. Zelensky, dans son allocution quotidienne.

Il a précisé que si elle n'était pas visée «en soi», l'aviation civile n'avait «pas sa place dans un ciel infesté de drones».
17:09
L'UE dénonce l'invitation du ministre russe par les Etats-Unis
L'Union européenne (UE) a fait savoir mardi qu'elle jugeait inappropriée la présence d'un ministre russe au G20 organisé par les Etats-Unis, alors que Moscou bombarde sans relâche l'Ukraine. «Ce n'est pas le moment de normaliser la Russie ou la présence de la Russie à ce genre de réunions», a déclaré le commissaire européen à l'Economie, Valdis Dombrovskis, depuis le sommet des ministres des Finances qui se tient à Asheville (Caroline du Nord, sud des Etats-Unis).



Au moins 12 personnes ont été tuées mardi à Kiev et dans sa région lors de nouvelles frappes nocturnes massives russes. «J'ai personnellement toujours eu du mal à discuter de sujets sensibles avec les représentants de régimes qui mènent une guerre et tuent quotidiennement des civils», a ajouté Dombrovskis.
17:08
La Russie souhaite coopérer avec la Chine sur l'IA
Les présidents russe et chinois ont discuté lundi de la coopération économique bilatérale. Vladimir Poutine a souligné auprès de Xi Jinping les opportunités que présentent les innovations numériques et l'intelligence artificielle, lors d'une rencontre au Kirghizstan.

La coopération entre Moscou et Pékin «se développe avec succès dans tous les domaines, y compris dans l'économie», a déclaré Poutine. «De nouvelles possibilités pour le développement économique de nos pays s'ouvrent aussi grâce aux innovations numériques, notamment les technologies de l'intelligence artificielle», a également affirmé le président russe. Il a rappelé la création à l'initiative de la Chine de l'Organisation de coopération mondiale sur l'intelligence artificielle (WAICO), que soutient Moscou, annoncée en juillet.



Xi Jinping a de son côté affirmé que «grâce aux efforts des deux parties, la fondation du développement des liens entre la Chine et la Russie sera plus solide».
14:30
Le président iranien rencontre Poutine en marge d'un sommet
Le président iranien Massoud Pezeshkian s'est entretenu mardi avec son homologue russe Vladimir Poutine, a annoncé Téhéran. Il s'agir de la première rencontre entre les deux dirigeants depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

«Les deux parties ont fait un point sur l'état actuel des relations bilatérales et discuté des moyens de renforcer et d'élargir leur coopération dans divers domaines», selon un communiqué de la présidence iranienne, accompagné de photos des deux hommes se serrant la main en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) au Kirghizstan.

12:34
Au moins 12 morts dans des frappes russes sur Kiev et sa région
Au moins 12 personnes ont été tuées mardi à Kiev et dans sa région lors de nouvelles frappes nocturnes massives russes. Le président Volodymyr Zelensky a appelé ses partenaires à lui fournir davantage de capacités de défense antibalistique. Dans la nuit, des journalistes de l'AFP avaient entendu une dizaine de fortes explosions et vu des éclairs dans le ciel de la capitale, après une alerte aux missiles balistiques émise par l'armée.

«Au total, 12 personnes ont été tuées, dont un ressortissant indien, et des dizaines d'autres ont été blessées lors de cette attaque», a indiqué Zelensky. Selon lui, «un nombre important de drones à réaction et de missiles balistiques ont été utilisés lors de l'attaque». «Je suis reconnaissant envers toutes celles et tous ceux qui aident l'Ukraine à obtenir des capacités antibalistiques», a poursuivi le dirigeant ukrainien, jugeant «très important que ces livraisons augmentent cet automne».

7:46
Sept morts dans une frappe russe contre un dépôt ferroviaire à Kiev
Sept personnes ont été tuées dans une frappe de missiles balistiques russes contre un dépôt ferroviaire de Kiev dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé le chef des chemins de fer ukrainiens, Oleksandr Pertsovskyi.

«La frappe balistique a coûté la vie à sept personnes, dont six étaient nos employés. Un collègue est à l'hôpital, blessé», a écrit Pertsovskyi sur Facebook, faisant également état d'«importants dégâts».
6:09
Une attaque russe «massive» fait 9 morts à Kiev et dans sa région
Une attaque «massive» de missiles balistiques et de drones russes a tué au moins neuf personnes à Kiev et dans sa région, ont fait savoir mardi matin les autorités ukrainiennes. Sept personnes ont notamment péri dans un dépôt ferroviaire de la capitale.
«La frappe balistique a coûté la vie à sept personnes, dont six étaient nos employés. Un collègue est à l'hôpital, blessé», a écrit le chef des chemins de fer ukrainiens Oleksandr Pertsovskyi sur Facebook, faisant également état d'«importants dégâts».

Plus tôt dans la nuit, des journalistes de l'AFP avaient entendu une dizaine de fortes explosions consécutives et vu des éclairs dans le ciel de la capitale ukrainienne, après une alerte aux missiles balistiques émise par l'armée.

L'administration militaire de Kiev, qui entoure la capitale, a fait état d'un total de huit morts et sept blessés, dont trois enfants, au cours de la nuit. L'armée russe a mené «une attaque massive de missiles et drones de combat» et ciblé «délibérément des installations civiles et des bâtiments résidentiels», a indiqué son chef Tymour Tkatchenko.

De son côté, le ministère russe de la Défense a annoncé avoir mené dans la nuit «une frappe massive avec des armes de haute précision à longue portée et des véhicules aériens de combat sans pilote».

Selon le ministère, les forces russes ont bombardé «des entreprises du complexe militaro-industriel ainsi que du secteur du combustible et de l'énergie dans la ville de Kiev et la région de Kiev, impliquées dans la production de systèmes de missiles, de systèmes sans pilote et de leurs composants, ainsi que dans l'approvisionnement en carburant des Forces armées de l'Ukraine».
6:54
Frappe sur un dépôt de munitions en Ukraine: 38 morts, la zone «contaminée»
Le bilan de la frappe russe sur un dépôt de munition près de Kiev est monté à 38 morts, a indiqué dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui évoque une "importante contamination" de la zone. La Russie avait frappé à l'aide d'un drone dans la nuit de vendredi à samedi cet entrepôt de l'armée ukrainienne dans la ville de Myla, en banlieue de Kiev, qui renfermait des munitions, drones et explosifs. Cette attaque avait provoqué une énorme explosion, un incendie et des détonations secondaires qui ont projeté des flammes aux alentours.

«Le travail se poursuit sans relâche dans la localité de Myla», où les secours ont «réussi à éteindre la plupart des incendies» et des démineurs travaillent sur le site, a indiqué Zelensky sur Telegram. Selon lui, «l'ampleur de la contamination dans la zone est importante».

Le président a fait état d'un bilan actualisé de 38 morts, 20 blessés et quatre portés disparus.
10:14
Ukraine: la Russie va massivement cibler le secteur énergétique
La Russie a annoncé dimanche préparer des «frappes massives» contre des «installations du secteur énergétique» de l'Ukraine. Depuis plusieurs mois, Moscou a nettement intensifié ses attaques contre des infrastructures stratégiques.

«Les forces armées russes ont entamé la préparation de frappes massives contre les installations du secteur énergétique de l'Ukraine en réponse aux attaques continues du régime de Kiev contre les infrastructures civiles et le complexe pétrolier et énergétique de la Russie», a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram.
7:34
Russie: incendie dans une raffinerie après une attaque de drone
Un incendie s'est déclaré dans une raffinerie du nord-ouest de la Russie après le crash d'un drone à proximité, ont indiqué les autorités dimanche, au moment où Kiev intensifie sa campagne d'attaques contre des sites énergétiques russes.

«Un drone a été signalé comme s'étant écrasé près de la raffinerie de pétrole dans le district de Kirichi. Un incendie s'est déclaré et les services de secours sont sur place», a écrit sur Telegram le gouverneur régional, Alexandre Drozdenko, sans préciser si quelqu'un avait été blessé.

Il a ajouté que 42 drones avaient été abattus au-dessus de la région de Leningrad, où se trouve Saint-Pétersbourg et qui abrite d'importantes infrastructures portuaires sur la Baltique, tandis que les opérations de défense aérienne se poursuivaient.
14:25
Le dépôt frappé par la Russie contenait des explosifs
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé samedi que l'entrepôt frappé par un drone russe près de Kiev au cours de la nuit contenait des munitions, drones et explosifs utilisés par l'armée, sa destruction ayant causé la mort d'au moins 37 personnes.

«Le premier impact a visé un lieu où étaient stockées des munitions qui n'auraient absolument pas dû s'y trouver, un dépôt des forces de défense», a déclaré M. Zelensky sur Telegram, évoquant des «détonations à grande échelle d'obus, de mines, d'autres munitions et de drones» après cette attaque russe.
13:30
Une frappe russe près de Kiev: le bilan grimpe à 37 morts
Au moins 37 personnes ont été tuées dans une frappe de drone russe au cours de la nuit sur un entrepôt près de Kiev, qui a provoqué une énorme explosion et des détonations secondaires, selon un nouveau bilan du gouverneur régional communiqué samedi.

«Malheureusement, le nombre de victimes dans le district de Boutcha s'élève désormais à 37», a indiqué sur Telegram Timour Tkatchenko, qui avait précédemment fait état dans la matinée de 27 morts.

Dans la nuit, les autorités avaient indiqué que l'entrepôt contenait des explosifs. L'attaque a entraîné l'évacuation de plus de 200 personnes.

La Russie et l'Ukraine font monter en puissance depuis plusieurs mois leurs frappes à longue portée, visant de plus en plus souvent des infrastructures civiles telles que des entrepôts logistiques et des sites pétroliers et portuaires.
11:13
Une frappe russe près de Kiev fait au moins 27 morts
Au moins 27 personnes sont mortes après qu'un drone russe a frappé un entrepôt près de Kiev tard vendredi, provoquant un vaste incendie et des explosions, ont indiqué les autorités.

«Malheureusement, à ce stade, 27 personnes sont mortes. Et ce chiffre pourrait ne pas être définitif», a déclaré samedi le chef de l'administration militaire régionale, Timour Tkatchenko.

Dans la nuit, les autorités avaient indiqué que l'entrepôt contenait des explosifs. L'attaque a entraîné l'évacuation de plus de 200 personnes.

La Russie et l'Ukraine font monter en puissance depuis plusieurs mois leurs frappes à longue portée, visant de plus en plus souvent des infrastructures civiles telles que des entrepôts logistiques et des sites pétroliers et portuaires.
7:45
Ukraine: frappe russe sur un entrepôt d'explosifs
Une frappe de drone russe a provoqué un important incendie accompagné d'explosions vendredi soir dans un entrepôt contenant des explosifs en périphérie de Kiev, entraînant l'évacuation de plus de 200 personnes, ont indiqué les autorités.

Le parquet a ouvert une enquête pour «négligence» concernant les conditions de stockage après cette attaque survenue peu après 20H00 (19H00 Heure suisse) dans le village de Myla, dans le district de Boutcha.

Selon le chef de l'administration militaire régionale Timour Tkatchenko, un incendie s'est déclaré et a été «accompagné d'explosions».

«Plus de 200 personnes, dont des enfants, ont déjà été évacuées des lieux», a-t-il précisé dans la nuit sur Telegram, faisant état de six blessés.

Le parquet a précisé que son enquête se pencherait notamment sur «la légalité (...) du stockage d'explosifs» sur place, ainsi que la détention par l'entreprise concernée, non nommée, des autorisations nécessaires.
8:33
Un raid aérien russe de plusieurs heures secoue Kiev
La Russie a attaqué Kiev jeudi pendant de nombreuses heures à l'aide de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones. Des explosions et des tirs de défense antiaérienne ont été entendus du petit matin jusqu'en soirée, selon le Kyiv Independent. Au moins quatre personnes ont été blessées. Des débris ont notamment endommagé deux écoles, un complexe sportif et un immeuble d'habitation.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, sept missiles balistiques, un missile Onyx, trois missiles de croisière Banderol ainsi que 222 drones ont été interceptés à travers le pays. Des explosions ont également été signalées à Odessa et à Zaporijia.
22:44
Les habitants de Kherson appelés à quitter la ville
Les autorités de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ont appelé jeudi les habitants à évacuer face au danger des frappes russes qui s'intensifient. Elles redoutent que la ville ne se retrouve sans électricité ni chauffage pour une période prolongée.

Le gouverneur régional Oleksandre Prokoudine fait état d'une «situation sécuritaire extrêmement difficile» à Kherson, ville qui comptait environ 280 000 habitants avant la guerre. Selon lui, la Russie a intensifié ses frappes sur la région, notamment avec des drones à réaction et des bombes aériennes guidées.

«Actuellement, il n'existe aucun moyen de détruire ces types de drones, ni les bombes aériennes guidées, dans aucune région de notre pays», a-t-il révélé.
20:25
Trump: Poutine «ne va pas attaquer un territoire de l'Otan»
Donald Trump a assuré que le président russe Vladimir Poutine «n'allait pas attaquer un territoire de l'Otan». Il s'est exprimé jeudi pendant un échange avec la presse à la Maison Blanche.

Ces commentaires arrivent après que le Kremlin a qualifié jeudi d'«histoires alarmistes» les informations parues dans la presse américaine, selon lesquelles le directeur de la CIA s'est rendu à Moscou cette semaine pour dissuader la Russie d'attaquer l'Otan. Moscou les a jugées dénuées de tout lien «avec la réalité».

Donald Trump avait affirmé mercredi que la visite du patron de la CIA n'était pas liée à des menaces russes contre l'Otan, tout en laissant entendre qu'elle avait un lien avec l'Ukraine.
13:09
Visite du chef de la CIA: Moscou rejette les «histoires alarmistes»
Le Kremlin a qualifié jeudi d'«histoires alarmistes» les informations de médias américains affirmant que le déplacement inhabituel du directeur de la CIA à Moscou cette semaine avait pour but de mettre en garde la Russie contre toute attaque visant l'Otan. «De nombreuses histoires alarmistes sont actuellement publiées. Bien entendu, cela n'a rien à voir avec la réalité et n'a rien à voir avec les intentions de la Russie», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, affirmant que Moscou était confrontée à une «agressivité» des pays européens.

Il a ajouté que la Russie poursuivait son «opération militaire spéciale», formule du pouvoir pour qualifier l'offensive à grande échelle lancée contre l'Ukraine en février 2022. «La Russie aurait préféré atteindre ses objectifs par des moyens pacifiques, mais faute de pouvoir le faire, elle poursuit son opération militaire spéciale. Et ce, afin de garantir sa sécurité et ses intérêts», a-t-il déclaré à des journalistes. Les négociations sous médiation américaine pour mettre fin au conflit sont dans l'impasse.

12:29
Le chef d'état-major russe s'est rendu sur le front ukrainien
Le chef d'état-major russe Valéri Guérassimov s'est rendu auprès de troupes combattant sur le front ukrainien. Il s'est félicité de leurs «succès» dans la région orientale de Donetsk, a indiqué jeudi le ministère russe de la Défense.

La veille, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé avoir rendu visite à ses soldats déployés à l'intersection des fronts Est et Sud.

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Le ministère russe de la Défense a affirmé que Valéri Guérassimov s'est rendu dans un «poste de commandement» du groupement Sud de l'armée russe, déployé principalement dans la région de Donetsk située dans l'est de l'Ukraine. Ni la date, ni le lieu de cette visite n'ont été précisés.
12:28
Ukraine: attaque de drones en plein jour près de Kiev
Une attaque de drones russes s'est produite en plein jour jeudi en périphérie de Kiev, ont indiqué les autorités locales. Elle a fait au moins un blessé et a endommagé des infrastructures.

Ces attaques en pleine journée sont de moins en moins rares, la Russie et l'Ukraine ayant intensifié leurs frappes de longue portée pour viser notamment des sites énergétiques, entrepôts et infrastructures portuaires.

Selon l'administration militaire de Kiev, un homme a été blessé dans un district de la capitale.
20:44
Neuf morts dans une frappe ukrainienne sur un bus
Une frappe ukrainienne sur un bus qui circulait dans la région orientale de Lougansk occupée par la Russie a fait neuf morts. C'est ce qu'ont déclaré mercredi les autorités locales installées par Moscou.

«En conséquence d'une attaque horrible, huit personnes sont mortes sur place» et une femme de 20 ans est décédée de ses blessures à l'hôpital, a déclaré sur la messagerie russe Max le gouverneur régional installé par Moscou Léonid Passetchnik.

La mère de la jeune femme et une autre femme de 18 ans ont également été blessées, a-t-il indiqué, qualifiant l'attaque de «crime de guerre».

Il a précisé que le bus transportait 15 passagers et voyageait sur la route entre les villes de Lyssytchansk et Stakhanov située plus au sud.
14:48
La Russie dit avoir récupéré dix prisonniers de guerre remis par l'Ukraine
Dix prisonniers de guerre russes sont revenus de captivité dans le cadre d'un échange avec l'Ukraine, a annoncé mercredi la commissaire russe aux droits humains, Ianna Lantratova.

E«n réponse au retour des prisonniers de guerre ukrainiens le 24 août, la partie ukrainienne a remis à la Russie dix de nos combattants», a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.
14:46
Zelensky annonce avoir rendu visite aux troupes sur le front
La Confédération va soutenir davantage la protection des forêts et l'agriculture, deux secteurs particulièrement touchés par la sécheresse et la canicule. Le Conseil fédéral a débloqué mercredi respectivement 17,5 et 54 millions de francs à cet effet.

La Suisse n'a jamais enregistré aussi peu de précipitations jusqu'à la mi-août que cet été, indique le gouvernement dans un communiqué. Il est nécessaire d'allouer rapidement davantage de moyens pour aider les forêts à s'adapter aux changements climatiques et épauler les exploitations agricoles.



Dans le détail, le Conseil fédéral demande au Parlement d'augmenter le crédit «Forêts» de 17,5 millions pour 2027. Dès 2028, il devra en outre être possible de solliciter chaque année des moyens additionnels d'un montant équivalent.

Concernant l'aide aux exploitations paysannes, elle sera augmentée de manière unique de 54 millions cette année. Ces prêts sont sans intérêt. Par ailleurs, la Confédération va examiner d'autres mesures d'ici octobre.
11:54
Le directeur de la CIA n'a pas rencontré Poutine à Moscou
Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, s'est rendu mardi à Moscou pour échanger «entre services secrets». Il n'a pas rencontré le président Vladimir Poutine, a affirmé mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

«Il y a eu des contacts entre les services secrets, mais aucune rencontre avec le président russe n'a eu lieu», a déclaré M. Peskov aux journalistes, dont l'AFP, qualifiant ces contacts de «positifs» tout en refusant de commenter sur quels dossiers les discussions avaient porté.

10:11
Deux morts dans un crash de drone en Russie, un entrepôt de Wildberries en feu
Deux personnes ont été tuées par la chute d'un drone sur une maison dans le sud-ouest de la Russie, tandis qu'une attaque de drones ukrainiens contre un entrepôt du géant russe du commerce en ligne Wildberries a provoqué un incendie, ont annoncé les autorités russes mercredi. Wildberries, la plus importante enseigne de commerce en ligne en Russie, est régulièrement ciblée par Kiev qui affirme que l'entreprise fournit des composants à l'armée russe.

Dans la nuit de mardi à mercredi, «à la suite de frappes de drones ukrainiens, un incendie s'est déclaré» dans un centre logistique de Wildberries à Kotovsk, dans la région de Tambov, à environ 500 km au sud-est de Moscou, a affirmé sur Telegram Evguéni Pervychov, le gouverneur régional. «La superficie du feu dépasse les 100 000 m2», a-t-il poursuivi, précisant qu'un employé souffrait d'une commotion cérébrale.

Des vidéos postées sur les réseaux sociaux donnent à voir l'ampleur de l'incendie avec des flammes et des panaches de fumée s'élevant dans le ciel.
16:13
Une enquête sur Poutine récompensée par un nouveau prix littéraire
Le Tsar en personne, enquête de deux journalistes russes exilés sur Vladimir Poutine, a été récompensé mardi par le nouveau prix littéraire «Strasbourg», remis par le Crédit mutuel.

Le livre, qui sortira le 17 septembre aux éditions Les Arènes, est le fruit de plus de 20 ans d'enquête des journalistes Roman Badanine et Mikhaïl Roubine sur le président russe. Il a obtenu le tout nouveau «Prix Strasbourg Crédit Mutuel».

Ses 800 pages «se lisent comme un roman d'espionnage», ont salué les membres du jury. «C'est le fruit de plusieurs centaines d'interviews de témoins qui ont parfois disparu dans des circonstances tragiques».
16:13
A Moscou, l'émissaire du Vatican plaide en faveur de négociations
Le chef de la diplomatie du Vatican, Paul Richard Gallagher, a appelé mardi la Russie et l'Ukraine à des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine, à l'occasion d'une rare rencontre avec son homologue russe à Moscou.

Cette visite d'un haut responsable du Saint-Siège en Russie est la première depuis novembre 2021, soit avant le déclenchement de l'offensive russe contre l'Ukraine en février 2022.

Elle est fondée sur la tradition diplomatique du Vatican de neutralité active et de refus de rompre le contact avec les parties au conflit, même si les relations avec Moscou se sont nettement dégradées.
6:27
Une personne tuée et plus de trente blessées dans la région de Dnipro
Une moins une personne a été tuée dans une attaque russe en Ukraine. Plus de trente personnes ont aussi été blessées, selon les autorités ukrainiennes.

Une personne a été tuée dans la ville industrielle de Pavlohrad, selon le gouverneur militaire de la région de Dnipro. Plusieurs véhicules ont été incendiés et des fenêtres de bâtiments ont été endommagées. Le gouverneur n'a pas précisé l'armement utilisé par l'armée russe dans cette attaque.

Par ailleurs, vingt personnes ont été blessées dans une attaque de drones russes séparée dans la ville de Chernhiv, selon les autorités locales. Une habitation a aussi été endommagée. Dans la ville de Mena, dans cette même région, douze personnes ont aussi été blessées dans une attaque de drones, selon la police locale.
22:38
«Nous avons besoin de plus d'argent», dit Zelensky aux Européens
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi aux dirigeants européens, qui s'étaient déplacés à Kiev, que son pays avait besoin de «beaucoup plus d'argent» pour accroître sa production de drones et maintenir la parité militaire avec la Russie.

La Russie et l'Ukraine sont engagées depuis plusieurs mois dans une nette escalade des frappes à longue portée, visant des sites civils tels que des entrepôts logistiques et sites pétroliers et portuaires. Ces attaques font un nombre croissant de victimes civiles chaque semaine.

S'exprimant dans la soirée devant les dirigeants européens soutenant l'Ukraine, venus à Kiev à l'occasion du jour de l'indépendance du pays, M. Zelensky a dit vouloir «augmenter la production» de drones et missiles pour «mener davantage d'attaques» en Russie.
14:23
Kiev affirme avoir récupéré dix prisonniers de guerre
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi le retour en Ukraine de dix militaires jusqu'ici portés disparus. Les échanges de prisonniers de guerre constituent l'un des derniers domaines de coopération avec la Russie.

«Aujourd'hui, dans le cadre d'une étape particulière de l'échange, nous ramenons dix de nos soldats via le Bélarus», a écrit le président sur les réseaux sociaux, le jour du 35e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de l'Ukraine.



Ces militaires, qui combattaient sur le front est, «étaient tous considérés comme portés disparus», a-t-il ajouté. «Et il est très important que nous ayons réussi à les ramener». Volodymyr Zelensky a promis de «tout faire» pour libérer les prisonniers de guerre restant aux mains de la Russie.
14:23
Le chef de la diplomatie du Vatican en visite à Moscou
Le chef de la diplomatie du Saint-Siège entame lundi une visite en Russie, destinée à maintenir le dialogue avec Moscou dans un contexte international particulièrement tendu. C'est une première depuis le déclenchement du conflit en Ukraine.

Selon les informations confirmées par le Saint-Siège et le ministère russe des Affaires étrangères, Mgr Paul Richard Gallagher (lui 👇), secrétaire pour les Relations avec les Etats, s'entretiendra mardi avec son homologue russe Sergueï Lavrov.



Le programme de sa visite, prévue jusqu'au 28 août, inclut également des rencontres avec des représentants du patriarcat de Moscou ainsi qu'avec la petite communauté catholique locale.
12:53
Le premier ministre britannique promet de continuer à aider l'Ukraine
Le nouveau premier ministre britannique Andy Burnham, en visite à Kiev lundi, a promis de continuer à soutenir l'Ukraine en dépit des «scandaleuses menaces russes» contre le Royaume-Uni.

«Malgré les scandaleuses menaces russes contre mon pays, nous continuerons à soutenir la défense de l'Ukraine. Je sais que vous avez besoin de davantage d'aide pour protéger votre ciel et vos civils», a-t-il dit lors d'un discours avant une réunion des partenaires occidentaux de Kiev.

12:52
Le Kremlin accuse Londres d'empêcher toute avancée vers la paix en Ukraine
Le Kremlin a accusé lundi le Royaume-Uni d'empêcher tout progrès vers un règlement pacifique du conflit en Ukraine, Londres ayant annoncé son intention de fournir à Kiev les informations nécessaires à la production de missiles de longue portée Scalp.

Le Royaume-Uni« jette de l'huile sur le feu de façon méthodique et régulière» et cherche à «empêcher le moindre progrès du processus de paix», a réagi le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov lors de son briefing quotidien. Londres «participe à cette guerre» aux côtés de l'Ukraine, a-t-il estimé. Il a prévenu que l'armée russe cherchait à localiser les sites où sont produits ces missiles et prendrait «les mesures nécessaires pour les détruire».

5:49
Le premier ministre britannique à Kiev avec de bonnes nouvelles
Le nouveau premier ministre britannique Andy Burnham se rend lundi à Kiev pour son premier déplacement international depuis sa prise de fonction à la fin juillet, a annoncé Downing Street. L'Ukraine fête lundi le 35e anniversaire de son indépendance. Le dirigeant travailliste «doit annoncer que le gouvernement a donné son accord pour que l'entreprise de défense MBDA partage des informations classifiées sur les composants britanniques du missile à longue portée Scalp», précise le communiqué.

Ce missile de croisière est la version française du Storm Shadow britannique, tous deux reposant sur une technique franco-britannique partagée. Cette décision «permettra aux Français et aux Ukrainiens de faire progresser l'assemblage de ce missile en Ukraine», détaille Downing Street.



À Kiev, Andy Burnham retrouvera le président du Conseil européen, António Costa. Il coprésidera avec la France et l'Allemagne sa première réunion de la coalition des volontaires, qui rassemble les pays soutenant Kiev. Plusieurs autres dirigeants, dont le président français Emmanuel Macron, devraient participer à distance à ces discussions qui interviennent sur fond d'intensification de la guerre, quatre ans et demi après son déclenchement, le 24 février 2022.
5:48
Deux enfants russes tués par une frappe de drones ukrainiens
Une attaque de drones ukrainiens a tué deux enfants dans le sud de la Russie au cours de la nuit de dimanche à lundi, a indiqué le gouverneur régional. Des débris de drones sont tombés sur un centre d'accueil pour enfants à Krasnodar. Le gouverneur Veniamin Kondratiev a précisé sur le réseau social Telegram que sept autres enfants et deux adultes avaient été blessés et qu'un incendie s'était déclaré dans un entrepôt. L'Ukraine vise les infrastructures logistiques russes ces dernières semaines.

La plateforme de commerce en ligne Ozon a confirmé une attaque sur un de ses entrepôts à Krasnodar. Il n'y a aucune victime au sein du personnel, qui a été rapidement évacué, mais un important incendie s'est déclaré, a-t-elle précisé sur le réseau social Telegram.



C'est le troisième jour d'affilée que cette plateforme est visée, après l'annonce d'une campagne élargie contre les infrastructures logistiques russes. Kiev vise depuis des mois les entrepôts de Wildberries, la plus grande entreprise de commerce en ligne du pays, affirmant qu'elle fournit des composants à l'armée russe.
15:51
Moscou confirme le départ de son ambassadeur à Londres
L'ambassade de Russie à Londres a confirmé dimanche «la fin de la mission diplomatique» de son ambassadeur dans le pays. Elle fait porter au gouvernement britannique la responsabilité de la «détérioration» des relations bilatérales, tombées selon elle à un «niveau historiquement bas».

Le journal The Sunday Times a révélé dans son édition de dimanche que la Russie avait procédé au retrait de son ambassadeur au Royaume-Uni Andreï Keline le 21 juillet dernier.

Toujours selon le quotidien, la mission diplomatique russe serait depuis sous la direction d'un chargé d'affaires et aucun successeur n'aurait été désigné à ce stade. Un porte-parole de l'ambassade cité dans l'article accuse le Royaume-Uni d'avoir choisi «le chemin de la confrontation» avec la Russie, sur fond de soutien britannique à l'Ukraine.
14:39
Après les entrepôts de Wildberries, Kiev vise le géant russe Ozon
L'Ukraine a frappé dimanche un entrepôt appartenant au géant du commerce en ligne russe Ozon, pour la deuxième journée d'affilée. Kiev a averti qu'elle voulait élargir ses attaques contre les infrastructures logistiques russes.

Un incendie s'est déclaré et plus de 300 employés ont été évacués d'un centre de logistique d'Ozon, numéro 2 de l'e-commerce en Russie, dans la région centrale d'Orenbourg, à la suite d'une frappe de drone ukrainien, selon un communiqué dimanche de l'entreprise.

«Après que les unités ukrainiennes ont touché les 15 plus grands hubs logistiques de Wildberries, c'est maintenant le tour d'Ozon», a déclaré samedi le ministère ukrainien de la Défense sur Telegram. Wildberries et Ozon sont souvent comparées à Amazon pour leur mainmise sur le secteur en Russie. Kiev vise depuis des mois les entrepôts de Wildberries, la plus grande entreprise de commerce en ligne du pays, affirmant qu'elle fournit des composants à l'armée russe.
14:21
L'Ukraine, et la Russie, développent des alternatives à Starlink
L’Ukraine et la Russie cherchent à développer une alternative à Starlink, le réseau satellitaire utilisé sur le champ de bataille. Volodymyr Zelensky affirme que Kiev travaille sur cette solution pour réduire sa dépendance à l’accès au réseau, dont Elon Musk peut contrôler l’utilisation.

«Les Russes construisent un équivalent de Starlink avec les Chinois. Et ils pensent qu'ils auront terminé ce projet d'ici à décembre 2026», a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant des journalistes, dont l'AFP, dans des propos rendus publics dimanche. L'accès au réseau Starlink a été supprimé pour les Russes en Ukraine sur décision du patron de SpaceX, Elon Musk, l'année dernière, contribuant selon les experts au succès de contre-attaques ukrainiennes localisées.

«Nous n'allons pas nous contenter d'attendre que les Chinois et les Russes lancent leur propre équivalent de Starlink», a affirmé Zelensky, précisant que Kiev «est en train de mettre en place un projet similaire avec un pays européen». «Bien sûr, nous allons travailler avec Starlink, mais nous travaillons aussi sur un autre projet européen. Nous avons commencé à le tester», a-t-il poursuivi.
10:44
«Un tsunami qui fracturerait l'Ukraine»
Volodymyr Zelensky a estimé que des élections en temps de guerre constitueraient un danger pour le pays. Il a répondu à l'appel controversé de son ex-ministre de la Défense à ouvrir la voie à la tenue d'un scrutin.

«Je pense que dans une guerre comme celle-ci, des élections en tant que telles sont un risque énorme», a affirmé le dirigeant. Il a parlé d'un «tsunami qui fracturerait l'Ukraine».
17:56
Treize morts en Ukraine et en Russie dans de nouvelles frappes
Des frappes russes sur l'Ukraine ont fait sept morts entre vendredi soir et samedi. Des attaques ukrainiennes ont fait six morts en Russie et en territoires occupés. Paris a promis des livraisons d'intercepteurs à Kiev pour contrer les missiles balistiques russes.

La Russie mais aussi l'Ukraine ont intensifié leurs attaques ces dernières semaines, au prix d'un nombre croissant de victimes civiles, alors que les efforts diplomatiques pour mettre fin à plus de quatre ans de conflit sont au point mort.

Ces dernières frappes ont été menées tandis que les secours continuent de fouiller les décombres d'un centre commercial de Kryvyï Rig dans le centre de l'Ukraine, où 16 personnes ont été tuées dans une frappe de drones russes vendredi.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé samedi «l'envoi d'intercepteurs» pour «donner à l'Ukraine tous les moyens nécessaires pour défendre son ciel», Kiev manquant cruellement de munitions pour ses systèmes intercepteurs pour contrer les missiles à trajectoire balistique russes.
14:38
Macron promet de nouveaux missiles à l'Ukraine
Emmanuel Macron a exprimé samedi son «horreur» et son «émotion» après les dernières frappes russes qui ont touché un centre commercial, annonçant l'envoi de nouveaux missiles intercepteurs pour «donner à l'Ukraine tous les moyens nécessaires pour défendre son ciel».

«Il est essentiel que tous les pays qui ont des moyens en leur possession se joignent aussi à cet effort» de soutien, a insisté sur X le président français, qui s'est entretenu samedi avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que l'Ukraine souffre d'une pénurie d'intercepteurs face aux salves de missiles balistiques russes tirés chaque jour sur le pays.

Dans ce contexte, la coalition des volontaires pour l'Ukraine, qui rassemble les pays soutenant Kiev, se réunira lundi à la mi-journée, et sera coprésidée par Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et, pour la première fois, par le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham.
Le rapport de force a changé dans la guerre des drones en Ukraine
Le rapport de force a changé dans la guerre des drones en Ukraine
18:38
Les Russes frappent un centre commercial: 19 morts et plus de 130 blessés
Une frappe russe en pleine journée vendredi sur un centre commercial de Kryvyï Rig, dans le centre de l'Ukraine, a fait de très nombreux morts et blessés. «Une frappe absolument cynique et ignoble a été menée par les Russes contre un centre commercial ordinaire de Kryvyï Rig», a commenté le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur X. Oleksandre Ganja, le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk où se trouve cette ville. Selon lui, «21 blessés sont dans un état grave, dont un enfant». Des magasins à l'intérieur du centre commercial touché sont en feu, avait-il plus tôt fait savoir sur Telegram.


Volodymyr Zelensky.

La Russie a attaqué «le plus grand complexe commercial de la ville» avec des drones, a expliqué le chef de l'administration militaire municipale de Kryvyï Rig, Oleksandre Vilkoul. «Les drones d'attaques ont frappé en deux vagues - une demi heure après la première frappe et l'incendie, il y a eu une seconde frappe ayant visé les services de secours», a affirmé le président Zelensky. «De telles attaques ne sont rien de moins que des actes terroristes. Et le monde doit réagir en conséquence - avec une réelle pression sur l'agresseur», a-t-il ajouté.



Sur une photo diffusée par le parquet général ukrainien, on peut voir l'intérieur ravagé et en feu d'un bâtiment. Une vidéo, dont l'authenticité n'a pas été confirmée par l'AFP, montre un drone s'écrasant en plein jour sur le toit d'un bâtiment d'où s'échappe déjà de la fumée.
15:22
La Finlande convoque l'ambassadeur russe
Le ministère finlandais des Affaires étrangères a annoncé vendredi avoir convoqué l'ambassadeur de Russie en raison de la violation suspectée de l'espace aérien finlandais par un avion russe la veille.

Un avion de reconnaissance russe de type IL-20 s'est introduit dans l'espace aérien finlandais jeudi après-midi, dans l'ouest du golfe de la Finlande pendant environ trois minutes, selon les gardes-frontières du pays nordique, qui mènent l'enquête sur cet incident.

«Le ministère des Affaires étrangères a convoqué aujourd'hui l'ambassadeur de Russie et lui a demandé des explications concernant la violation présumée de l'espace aérien», a-t-il indiqué sur X.
6:41
La Finlande soupçonne un avion russe d'avoir violé son espace aérien
La Finlande soupçonne un avion russe d'avoir violé l'espace aérien du pays jeudi après-midi dans l'ouest du golfe de Finlande, a indiqué le ministère finlandais de la Défense. «Toute violation présumée de l'espace aérien est prise au sérieux. Une enquête est en cours», a dit le ministre de la Défense du pays Antti Häkkänen, cité dans un communiqué.



Les garde-frontières finlandais mènent l'enquête sur cet incident, selon le ministère. D'autres épisodes similaires ont déjà eu lieu dans ce pays nordique, qui partage une frontière de 1340 kilomètres avec la Russie.
6:40
Un Russo-Australien inculpé pour ingérence étrangère
La police australienne a annoncé vendredi qu'un homme ayant suivi un «entraînement de type militaire» avait été inculpé pour ingérence étrangère, soupçonné d'avoir cherché à informer la Russie des activités militaires ukrainiennes. Le citoyen russo-australien de 27 ans avait reçu une formation «de type militaire» en Russie et avait ensuite rejoint les forces armées ukrainiennes, a déclaré la commissaire de la police fédérale australienne, Krissy Barrett, lors d'une conférence de presse.

«Nous ne voulons pas que l'Australie devienne un refuge pour les personnes qui se livrent à des activités d'ingérence étrangère au nom d'autres pays», a-t-elle déclaré.
10:48
Le bilan s'alourdit en Ukraine: au moins 13 morts
Une nouvelle nuit de bombardements russes en Ukraine a fait au moins 13 morts à Kiev et dans sa région, a déploré jeudi le président Volodymyr Zelensky. Il a affirmé que Moscou «investit» dans des missiles balistiques et une escalade.

L'Ukraine réclame depuis des semaines aux Etats-Unis des systèmes de défense antiaérien pour intercepter les missiles russes, plus difficile à abattre que les drones.
5:54
Au moins neuf morts à Kiev et sa région dans des bombardements russes
Au moins huit personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi à Kiev et une autre dans sa région au cours de bombardements russes, ont indiqué jeudi matin les autorités locales. «Selon les chiffres actualisés, huit personnes ont été tuées dans la capitale à la suite de l'attaque de l'ennemi. Trente-trois habitants de la ville ont été blessés», a annoncé le maire de la capitale Vitali Klitschko sur Telegram.



Dans le district de Brovary, dans les environs de Kiev, une autre personne a été tuée, selon le chef de l'administration locale Timour Tkatchenko. Un précédent bilan donné par les services de secours faisait était de sept morts au total à Kiev et ses alentours. «Dans le district de Solomianskyi, les étages supérieurs d'un immeuble résidentiel de neuf étages se sont effondrés et un incendie s'est déclaré. A une autre adresse, des personnes sont prises au piège à l'intérieur d'un immeuble résidentiel», avait précisé plus tôt dans la nuit Klitschko.
21:17
Huit morts dans des attaques en Ukraine et en Russie
En Ukraine, un drone russe a visé un minibus dans la ville méridionale de Kherson, tuant quatre personnes et en blessant cinq, d'après les autorités locales de cette ville régulièrement prise pour cible. L'opérateur du drone russe «ne pouvait pas ignorer qu'il visait un véhicule civil» mais il a tout de même «largué l'engin explosif directement sur le toit du bus», a accusé sur Telegram le gouverneur régional Oleksandre Prokoudine.

A Jytomyr, dans le centre-ouest de l'Ukraine, un drone-missile Banderol russe a frappé le quartier général de la police, tuant deux agents et en blessant au moins 20 autres, a annoncé la police nationale.

En Russie, dans la région frontalière de Belgorod régulièrement ciblée par Kiev, un drone ukrainien a frappé une voiture civile, tuant une femme et blessant un homme, d'après les services de secours.
15:43
Corruption: Zelensky limoge une collaboratrice
Volodymyr Zelensky a limogé mercredi une haute responsable de la présidence ukrainienne, Iryna Moudra, après l'annonce par les instances anticorruption du pays d'une opération visant des membres du bureau du président et un député ukrainien. Cette opération intervient au lendemain de vives critiques de l'ex-ministre de la Défense Mykhaïlo Fedorov, limogé en juillet, qui a dénoncé la corruption en Ukraine et appelé à organiser des élections présidentielles. Le décret de Zelensky limogeant Iryna Moudra, qui occupait le poste d'adjointe au chef de cabinet, a été publié mercredi sur le site de la présidence.

Dans la matinée, l'agence anticorruption ukrainienne (NABU) et le parquet spécialisé dans ces affaires (SAP) avaient annoncé sur Telegram mener une «opération spéciale visant à démanteler une organisation criminelle qui opérait sous la direction d'un député ukrainien en exercice et d'un ancien député, avec la participation de hauts responsables de la présidence ukrainienne et d'autres personnes». Le député ukrainien Vadym Stolar a indiqué sur Facebook que son domicile a été perquisitionné par les enquêteurs et qu'il «collaborait pleinement avec les représentants» anticorruption.
15:42
L'ONU alarmée après l'interdiction d'Iabloko aux élections russes
L'ONU est «alarmée» après l'interdiction d'Iabloko aux élections législatives de septembre prochain en Russie. Mercredi à Genève, le haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk a aussi relayé cette inquiétude après la condamnation du vice-président du parti. Il demande aux autorités d'honorer les libertés fondamentales et le droit des citoyens de participer «librement et entièrement» aux scrutins. L'opposition pacifique ne doit pas être criminalisée, estime-t-il sur les réseaux sociaux.



Lundi, la Cour suprême russe avait validé l'interdiction de l'un des plus vieux partis politiques russes. Des dizaines de personnes ont été arrêtées en marge d'un rassemblement de soutien avant cette décision. De son côté, le vice-président d'Iabloko, Lev Chlosberg, a été condamné à 11 ans de prison. Il lui est reproché d'avoir dénoncé la guerre russe en Ukraine.
14:03
Gazoduc Nord Stream saboté: arrestation d'un Ukrainien en Croatie
Le parquet fédéral allemand a annoncé mercredi l'arrestation en Croatie d'un deuxième Ukrainien soupçonné d'être impliqué dans le sabotage du gazoduc russe Nord Stream, au nord de l'Allemagne, il y a bientôt quatre ans. Vladimir Z., plongeur de formation, «est fortement soupçonné d'avoir provoqué, en bande organisée, une explosion, commis un acte de sabotage anticonstitutionnel et de destruction d'une infrastructure», détaille un communiqué du parquet fédéral basé à Karlsruhe (ouest). Il s'agit de la deuxième arrestation dans cette affaire hautement sensible, qualifiée de «crime de guerre» de la part de l'Ukraine par le parquet allemand début juillet.

Selon le communiqué, Vladimir Z. faisait partie du commando dirigé par le ressortissant ukrainien Serhii K., arrêté en Italie en août dernier et extradé en Allemagne à l'automne. Cet ancien commandant de l'armée ukrainienne est accusé d'«attaques contre des infrastructures énergétiques civiles, et d'avoir provoqué une explosion et détruit des bâtiments».

12:20
Le Conseil fédéral prolonge le statut S jusqu'à mars 2028
Le statut S accordé aux Ukrainiens ne sera pas levé avant le 4 mars 2028. Le Conseil fédéral a prolongé mercredi ce statut d'un an, estimant que la situation en Ukraine ne semblait pas se stabiliser durablement. Des restrictions toucheront toutefois certains groupe
12:00
La Russie et l'Ukraine échangent des prisonniers de guerre
L'Ukraine et la Russie ont procédé mercredi à un nouvel échange de prisonniers de guerre impliquant 103 personnes dans chaque camp, a annoncé le ministère russe de la Défense, dans l'un des seuls domaines de coopération entre les deux pays belligérants. «Cent trois militaires russes ont été rapatriés. En échange, 103 prisonniers de guerre des forces armées ukrainiennes ont été remis», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Les militaires russes se trouvent actuellement en Biélorussie pour une prise en charge «médicale et psychologique», selon Moscou. Ils seront ensuite transférés vers la Russie. Le ministère russe a souligné que les Emirats arabes unis, comme lors de précédents échanges, avaient joué «un rôle de médiateur» dans ce rapatriement.
9:39
Quatre morts dans une attaque russe contre un bus
Une frappe de drone russe contre un bus a tué quatre personnes et en a blessé quatre autres mercredi matin dans la ville méridionale ukrainienne de Kherson, selon le bureau du procureur régional.

«Selon des informations préliminaires, l'attaque a tué quatre passagers civils», a indiqué cette source, affirmant que le bus circulait dans une rue de cette ville très régulièrement ciblée par des frappes russes. Des photos, publiées par les autorités régionales, montrent un minibus jaune aux vitres soufflées et au sol taché de sang.
9:36
L'ex-ministre de la défense appelle à des élections en Ukraine
Le populaire ex-ministre de la défense Mikhaïlo Fedorov, limogé en juillet par le président Volodymyr Zelensky, a appelé mardi à ouvrir la voie à des élections en Ukraine malgré l'invasion russe. Cela permettrait selon lui de «restaurer le processus démocratique».

«La démocratie ne peut pas être retenue en otage par la Russie», a affirmé Fedorov dans un discours diffusé mardi sur YouTube, remettant sur la table l'épineuse question de l'organisation d'élections, impossible sous la loi martiale en vigueur depuis le début de l'invasion russe de grande ampleur de l'Ukraine, en février 2022. «Nous nous battons précisément parce que nous voulons rester un Etat européen libre. (...) Ainsi, nous devons trouver un mécanisme légal, sûr et réaliste qui permettra à l'Ukraine de restaurer un processus démocratique complet même en pleine guerre prolongée», a-t-il déclaré.



Il reconnaît la complexité de l'organisation d'un scrutin en temps de guerre, citant notamment la difficulté de garantir le droit de vote des militaires, des électeurs dans les zones proches du front et des millions d'Ukrainiens réfugiés à l'étranger, des arguments déjà avancés par Volodymyr Zelensky pour expliquer l'absence d'élection présidentielle. «Mais complexité ne signifie pas impossibilité. L'Ukraine a fait à de nombreuses reprises ce que le monde croyait impossible. Nous pouvons trouver une solution ici aussi», a assuré M. Fedorov.
18:03
Poutine trouve un nouvel allié
Le président russe Vladimir Poutine a reçu mardi au Kremlin son homologue birman Min Aung Hlaing afin de consolider des liens économiques et sécuritaires. Le président de la Birmanie se rendait à Moscou pour la première fois depuis son investiture en avril. La Russie est l'un des rares pays à avoir soutenu la Birmanie après le coup d'Etat militaire de 2021 qui a renversé le pouvoir démocratiquement élu alors en place et déclenché une guerre civile, responsable de plus de 100 000 morts. Min Aung Hlaing, l'ex-chef de la junte, est allé dans la capitale russe plusieurs fois depuis ce putsch. Mais il s'agit de sa première visite depuis qu'il est devenu en avril le président de la Birmanie à la faveur d'élections qualifiées de simulacre par les pays occidentaux et des ONG.


Vladimir Poutine et Min Aung Hlaing

Les relations entre la Russie et la Birmanie «n'ont cessé de se renforcer au fil du temps et ont atteint ces dernières années un niveau de confiance tout particulier», s'est félicité Vladimir Poutine. Le chef de l'Etat russe a notamment cité leur partenariat dans les domaines économiques et de la sécurité. Min Aung Hlaing a lui aussi salué des liens «qui se développent rapidement». «Grâce au soutien de la Russie, et à votre soutien personnel, nous avons obtenu de nombreux résultats sur la scène internationale», a-t-il dit. «La Birmanie est un partenaire fiable pour la Russie en Asie du Sud-Est», a-t-il assuré, se réjouissant que Moscou ait de son côté «toujours soutenu» son pays.


Min Aung Hlaing à son arrivée au Kremlin.

Les deux pays ont signé en février un accord de coopération militaire d'une durée de cinq ans, sur lequel peu de détails sont connus. L'armée birmane utilise des avions de combat de fabrication russe contre des factions rebelles et a été accusée par l'ONU de prendre pour cible des civils. Au cours d'une autre réunion, le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a affirmé que la Russie poursuivait la mise en oeuvre d'«accords relatifs à la construction d'une centrale nucléaire de petite capacité en Birmanie».
21:04
Frappe ukrainienne sur des employés de Zaporijjia: un mort
Une frappe de drone a fait un mort et 17 blessés, majoritairement des employés de la centrale nucléaire de Zaporijjia occupée par la Russie, ont indiqué mardi les autorités russes. Elles ont accusé Kiev de l'attaque. «Les forces ukrainiennes ont mené une frappe ciblée sur un arrêt de transport de service à Energodar», faisant un mort, «un spécialiste du nucléaire» et 17 blessés, dont «la majorité sont des employés» de la centrale, ont indiqué les autorités de la centrale nucléaire installées par Moscou mardi sur Telegram. Conquise par l'armée russe en mars 2022 au début de l'offensive contre l'Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporijjia dans le sud du pays, la plus grande d'Europe, est depuis régulièrement au coeur d'inquiétudes quant à sa sécurité.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a «été informée qu'un drone a explosé à un arrêt de bus utilisé par les employés pour se rendre à la centrale nucléaire de Zaporijjia vers 06:00 (locales) aujourd'hui», a réagit de son côté l'AIEA sur X. «Le directeur général Rafael Grossi en appelle solennellement aux commandants militaires responsables afin qu'ils mettent immédiatement un terme à ces actes inacceptables» qui «constituent un grand risque pour la sécurité nucléaire», poursuit l'agence dans son communiqué. Kiev comme Moscou s'accusent de manière récurrente de procéder à des frappes sur ce site, situé à Energodar, au bord du Dniepr, le fleuve qui marque la ligne de front dans ce secteur.
11:39
L'ambassadeur japonais à Moscou convoqué
L'ambassadeur japonais en Russie s'est présenté mardi au ministère russe des Affaires étrangères, où il avait été convoqué après que la visite de Vladimir Poutine dans les îles Kouriles a réveillé un différend territorial entre les deux pays. Les relations russo-japonaises sont empoisonnées par un contentieux autour de quatre de ces îles dont s'est emparée l'armée soviétique en 1945, dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale.

Le président russe s'y est rendu pour la première fois la semaine dernière, provoquant la colère du Japon. La première ministre Sanae Takaichi a déclaré que les îles «font partie intégrante du territoire japonais». Tokyo avait convoqué l'ambassadeur russe, et Moscou a fait de même avec l'ambassadeur japonais Akira Muto. Il est reparti en fin de matinée du ministère des Affaires étrangères sans faire de commentaire.



La diplomatie russe a affirmé dans un communiqué lui avoir adressé «une vive protestation» concernant «les déclarations antirusses» de la première ministre japonaise et d'un de ses ministres. Moscou a assuré que la souveraineté russe sur les îles des Kouriles, que Tokyo revendique, est «inébranlable». La diplomatie russe a dit se réserver le droit de «prendre des contre-mesures adéquates» face au soutien du Japon à l'Ukraine et de sa participation aux sanctions occidentales décidées depuis l'offensive russe de 2022 contre ce pays.
11:34
Dix morts dans une frappe russe dans le nord-est de l'Ukraine
Une frappe de roquette russe a fait au moins 10 morts et une quinzaine de blessés mardi dans un village du nord-est de l'Ukraine, ont indiqué mardi les autorités régionales, Volodymyr Zelensky promettant de «répondre» à cette attaque. L'attaque s'est produite à Petcheniguy, une localité située à une soixantaine de kilomètres de la ville de Kharkiv, a précisé sur Telegram le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Synegoubov.

«Les Russes ont violemment attaqué un carrefour très fréquenté» où sont situés «le bureau de poste et des magasins, uniquement entourés de bâtiments résidentiels», a affirmé le président Volodymyr Zelensky. Des images du lieu de la frappe, publiées par les services d'urgence ukrainiens, montrent des secouristes évacuant des victimes, au milieu de bâtiments détruits et de voitures en feu.



«Nous répondrons évidemment à cette attaque russe», a ajouté Volodymyr Zelensky, appelant ses alliés à accroître leur pression sur Moscou.
6:13
Au moins 620 drones ukrainiens lancés sur la région de Moscou
Au moins 620 drones ukrainiens ont été lancés vers la région de la capitale russe dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé le maire de Moscou. Trois personnes ont été blessées, selon le gouverneur local.

Parmi ces appareils, 180 ont été détruits dans la région de Moscou entre lundi soir et mardi 05h00, a écrit Sergueï Sobianine sur le réseau social Telegram.

L'attaque a fait trois blessés, a rapporté pour sa part le gouverneur Andreï Vorobiov, soulignant qu'un drone avait frappé un entrepôt du géant du commerce en ligne russe Wildberries.
6:12
La Russie menace le Royaume-Uni
L'ambassade de Russie à Londres a prévenu lundi que le Royaume-Uni aurait à «répondre» des conséquences de sa collaboration militaire avec l'Ukraine. Selon le Sunday Times, des drones britanniques ont été utilisés par Kiev pour des frappes en profondeur en Russie.

Dans un communiqué publié lundi, l'ambassade de Russie à Londres a jugé que le Royaume-Uni se rendait ainsi «complice et coauteur» de ces frappes et «opte délibérément pour une escalade» du conflit.

«Les actions de Londres entraîneront inévitablement des conséquences desquelles il devra répondre. Plus son implication dans le conflit sera profonde et plus son soutien à la machine terroriste de Kiev sera important, plus le prix à payer sera élevé», prévient ce communiqué.

Selon le Sunday Times, l'une des deux entreprises fabriquant ces drones est une filiale de BAE Systems, mais le journal n'a pas nommé la seconde entreprise «pour des raisons de sécurité».

Londres reste «déterminé»
Le Royaume-Uni reste «déterminé à fournir l'équipement dont l'Ukraine a besoin pour se défendre contre l'invasion illégale [du président russe Vladimir] Poutine», a réagi un porte-parole du ministère britannique de la défense.

«La Russie ne doit avoir aucun doute quant à la détermination de ce gouvernement à s'opposer à l'agression russe, en Ukraine, ainsi que contre le Royaume-Uni et nos alliés», a-t-il ajouté.
17:04
Interpellations dans un rassemblement en soutien au parti antiguerre
La police russe a interpellé lundi à Moscou une soixantaine de personnes en marge d'un rassemblement de soutien au seul parti antiguerre, Iabloko, a indiqué un responsable de cette formation. Ce parti d'opposition est interdit de participation aux législatives. Plusieurs dizaines de personnes s'étaient rassemblées devant la Cour suprême, qui doit rendre lundi sa décision sur un appel formulé par Iabloko contre l'interdiction de participer au scrutin prévu en septembre. Ces sympathisants ont été éloignés du bâtiment par les forces de l'ordre, tout comme les journalistes venus couvrir la décision, dont une de l'AFP.

Une soixantaine de personnes, qui tentaient de s'approcher à nouveau de la Cour suprême, ont ensuite été interpellées, a indiqué à des médias le chef de l'antenne moscovite de Iabloko, Kirill Gontcharov. «Il y a beaucoup d'interpellés. On voit que les policiers sont très tendus aujourd'hui, comme le personnel du tribunal», a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par le média indépendant Novaïa Gazeta.

Des adolescents ont néanmoins déjà été relâchés, a-t-il précisé, affirmant que Iabloko n'avait pas appelé au rassemblement, mais simplement annoncé la date et l'heure de son appel. Durant l'audience à la Cour suprême, le dirigeant du parti, Nikolaï Rybakov, a qualifié ces interpellations d'«intimidation».
16:22
Un responsable du parti antiguerre condamné en Russie
Le vice-président du parti antiguerre russe Iabloko, Lev Chlosberg, a été condamné lundi à 11 ans et un mois de prison pour des propos critiquant l'offensive de Moscou en Ukraine.

Le tribunal de Pskov (nord-ouest) a jugé l'ancien député et responsable de ce parti d'opposition, le seul enregistré en Russie à s'opposer au conflit, coupable de fausses publications visant à discréditer l'armée russe. Le parti Iabloko a de son côté dénoncé une «tragédie de la désintégration de la justice russe contemporaine».

12:21
Attaque russe contre les infrastructures portuaires près d'Odessa
La Russie a, selon les autorités ukrainiennes, visé la nuit dernière les infrastructures portuaires du district d’Izmaïl, dans la région d’Odessa. Des incendies se sont déclarés mais ont depuis été éteints, ont indiqué les autorités sur Telegram.

Située près de la frontière roumaine, Izmaïl abrite le plus grand port ukrainien sur le Danube.
7:16
Six morts dans une frappe de missiles ukrainiens
Six personnes ont péri dans une frappe de missiles ukrainiens dans la région russe de Belgorod, près de la frontière, ont annoncé lundi les autorités locales. Plus de 200 drones ukrainiens ont été interceptés dans plusieurs régions de la Russie, a indiqué le ministère russe de la défense.

Outre les six morts, il a eu «quatre blessés, dont un enfant», a annoncé le gouverneur régional, Alexandre Chouvaïev, sur le réseau social Max. La frappe a touché la localité de Koloskovo, à une quinzaine de kilomètres de la frontière.
5:47
L'UE veut sanctionner plus d'entités russes
La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, annonce lundi dans la presse vouloir augmenter d'un tiers le nombre d'entités russes sanctionnées en raison de la guerre en Ukraine. L'UE a adopté 21 trains de sanctions contre la Russie depuis le début de la guerre.

«Pour cet automne, je propose la liste de sanctions la plus ambitieuse depuis le début de la guerre. Une fois adoptées, ces mesures augmenteraient immédiatement d'un tiers le nombre total d'entités russes sanctionnées», indique la diplomate dans l'édition du 17 août du journal allemand Die Welt.

Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, «les sanctions de l'UE ont déjà coûté très cher à la Russie, privant sa machine de guerre de plus de 1000 milliards d'euros», a-t-elle assuré.
13:47
Au moins 19 morts en Russie et en Ukraine dans des frappes
Au moins 19 personnes ont été tuées dimanche dans des frappes de drones et de missiles en Russie et en Ukraine, qui ont notamment détruit un marché du livre à Kiev. Moscou de son côté a fait face à l'une des attaques les plus massives depuis le début de la guerre.

En Russie, une vague de centaines de drones a causé la mort de cinq personnes dans une zone résidentielle de la région méridionale de Rostov, a rapporté sur Telegram le gouverneur Iouri Slousar. Trois autres personnes ont été tuées dans les régions de Belgorod et Moscou.

Le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov, a qualifié l'attaque d'«une des plus massives de mémoire récente». Le ministère russe de la Défense a indiqué avoir abattu 822 drones dans tout le pays au cours de la nuit.

A Podolsk, près de Moscou, un nouvel entrepôt du géant russe du e-commerce Wildberries, a été touché dans la nuit. «On travaillait tranquillement. L'évacuation a commencé, (j'ai) quitté les lieux. Il y a eu des bombardements. Beaucoup de gens se sont retrouvés sans emploi», a témoigné auprès de l'AFP un employé, Béka, 18 ans.

En Ukraine, des drones et missiles russes ont tué deux personnes et blessé 14 autres dans une aciérie d'ArcelorMittal à Kryvyï Rig (centre-est), la ville natale du président Volodymyr Zelensky. Cette usine, qui compte parmi les plus grands producteurs d'acier d'Ukraine, a annoncé avoir partiellement suspendu ses activités.

Une autre frappe sur Kryvyï Rig dans la soirée a fait un mort. Des frappes ont aussi visé d'autres régions, tuant deux personnes dans celle de Zaporijjia (sud) et une autre dans celle de Soumy (nord).
7:35
Moscou visée par 600 drones pendant la nuit, trois blessés (maire)
Moscou a été visée par 600 drones pendant la nuit de samedi à dimanche, une attaque d'une rare ampleur qui a fait au moins trois blessés, a indiqué le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine.

Sur ces 600 drones identifiés comme se dirigeant vers la ville, 201 ont été abattus dans la région entourant directement la capitale, a précisé le responsable sur la messagerie russe Max alors que l'Ukraine a intensifié ses attaques à longue portée sur le territoire russe, visant en particulier les infrastructures énergétiques ou de commerce électronique.


7:34
Des explosions à Kiev après une alerte aux missiles balistiques
Des explosions ont retenti à Kiev dans la nuit de samedi à dimanche après le déclenchement d'une alerte aux missiles balistiques dans la capitale ukrainienne, a constaté une journaliste de l'AFP.

«Kiev est attaquée avec des missiles balistiques. Restez aux abris!», a déclaré le maire Vitali Klitschko sur Telegram peu avant 03H00 locales (2H00 en Suisse).

L'administration militaire de la capitale a fait état d'un incendie dans un bâtiment non résidentiel dans le quartier Obolonsky. Les autorités de Kryvyï Rig, ville industrielle du centre de l'Ukraine où a grandi le président Volodymyr Zelensky, ont par ailleurs indiqué qu'une attaque aux missiles et drones y avait ciblé deux entreprises industrielles.

Côté russe, la défense antiaérienne a abattu au moins 38 drones menaçant Moscou dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué le maire de la capitale Sergueï Sobianine sur la messagerie MAX.
7:34
Des explosions à Kiev après une alerte aux missiles balistiques
Des explosions ont retenti à Kiev dans la nuit de samedi à dimanche après le déclenchement d'une alerte aux missiles balistiques dans la capitale ukrainienne, a constaté une journaliste de l'AFP.

«Kiev est attaquée avec des missiles balistiques. Restez aux abris!», a déclaré le maire Vitali Klitschko sur Telegram peu avant 03H00 locales (2H00 en Suisse).
17:45
La Suisse débloque 600 000 francs pour un monastère à Kiev
Endommagée par une frappe russe, la laure des Grottes de Kiev recevra 600 000 francs de la part de la Suisse. L'annonce a été faite samedi à Kiev par Jacques Gerber, délégué du Conseil fédéral pour l'Ukraine, à l'occasion du 975e anniversaire de l'ensemble monastique.

Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, la laure de Kiev-Petchersk compte parmi les principaux sites religieux et culturels du pays. Sa cathédrale de la Dormition et plusieurs bâtiments historiques ont été gravement touchés le 15 juin lors d'une attaque russe. Le même jour, le président de la Confédération Guy Parmelin et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky avaient évoqué à Genève un possible soutien helvétique pour évaluer les dommages.

Les travaux seront menés par l'Unesco en collaboration avec les autorités ukrainiennes. Jacques Gerber a souligné le rôle du patrimoine culturel dans «l'identité et la cohésion sociale» du pays. Cette aide s'inscrit dans le programme suisse pour l'Ukraine, doté de 1,5 milliard de francs pour la période 2025-2028.
5:51
Un drone abattu dans l'espace aérien letton
L'armée lettone a annoncé vendredi matin sur X qu'un drone, qui avait pénétré son espace aérien, a été abattu par des «avions de chasse alliés». En juin, déjà, des Rafale français de l'Otan stationnés dans les pays baltes avaient abattu un drone en Lettonie. Les Etats baltes, frontaliers de la Russie, enregistrent un nombre croissant d'intrusions et de chutes de ce type d'appareil sur leurs territoires.

La semaine dernière, dans l'aéroport allemand de Leipzig, hub logistique clé pour l'Otan et l'acheminement de matériel militaire et civil vers l'Ukraine, un drone transportant un «engin explosif non identifié» avait été découvert, provoquant une interruption temporaire du trafic.
5:50
Un mort et une quinzaine de blessés à Kramatorsk
Une personne est morte et une quinzaine d'autres ont été blessées dans des frappes russes jeudi soir à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé l'administration militaire régionale ukrainienne. «Au moins une personne a été tuée et 15 ont été blessées à la suite des frappes du soir contre la communauté de Kramatorsk», a annoncé le chef de l'administration militaire Vadym Filachkine sur Telegram, avant de préciser que l'armée russe a «attaqué Kramatorsk et la localité de Bilenke à huit reprises».

A Kramatorsk, ville de la région de Donetsk dans le Donbass, proche de la ligne de front, «des frappes ont été enregistrées sur des bâtiments résidentiels», selon M. Filachkine, qui a appelé les habitants locaux à «évacuer vers des régions d'Ukraine plus sûres». Parallèlement, à Zaporijjia dans le sud de l'Ukraine, deux personnes ont été blessées lors d'une autre attaque russe jeudi soir, selon Ivan Fedorov, le chef de l'administration militaire locale. «L'attaque ennemie a touché une chaussée à proximité d'un véhicule. Le véhicule a été endommagé. Une femme de 25 ans et un enfant de 5 ans ont été blessés», a-t-il rapporté.
12:20
Crimée: cinq morts dans une explosion après une attaque ukrainienne
Une explosion à la suite d'une attaque ukrainienne à Sébastopol a fait cinq morts, a annoncé jeudi le gouverneur local installé par Moscou dans cette ville de la péninsule de Crimée annexée par la Russie.

Quatre artificiers du ministère russe des Situations d'urgence et un agent de sécurité ont été tués dans l'explosion d'un engin après une attaque des forces ukrainiennes, a précisé Mikhaïl Razvojaïev sur Telegram.
12:19
Ukraine: le nombre de civils tués en juillet au plus haut
Le mois de juillet a été le plus meurtrier pour les civils en Ukraine depuis mai 2022, après quatre ans et demi d'invasion russe, selon un rapport publié jeudi par l'ONU.

La Russie a tiré en juillet un nombre record de missiles sur l'Ukraine, d'après une analyse par l'AFP des rapports quotidiens de l'armée de l'air ukrainienne, alors que Kiev presse le président des Etats-Unis, Donald Trump, de lui fournir davantage de moyens pour y faire face.
«Sur 962 blessés, seuls trois soldats présentaient des blessures par balle»
«Sur 962 blessés, seuls trois soldats présentaient des blessures par balle»
Au moins 437 civils ont été tués et 2610 blessés, soit une hausse de 30% par rapport à juin et de 70% par rapport à juillet 2025, s'est alarmée la Mission de surveillance des droits de l'Homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU). «Le nombre de personnes tuées est le plus élevé enregistré depuis mai 2022», a-t-elle dit.

Depuis le début de l'année, l'organisme onusien a recensé 12 477 victimes civiles (1839 morts et 10 638 blessés), soit une hausse de 44% par rapport à la même période l'an dernier, et plus du double par rapport à celle de 2024.
10:59
Deux cheminots tués dans une frappe russe contre un train
Un conducteur de train et son assistant ont été tués dans une attaque de drone russe contre un train de passagers dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a annoncé jeudi le directeur des chemins de fer nationaux ukrainiens. «Selon les premières informations disponibles, cette frappe n'a laissé aucune chance à l'équipage de notre locomotive, le conducteur et son assistant», a déclaré Oleksandre Pertsovsky sur les réseaux sociaux. «Il s'agit d'un acte terroriste quotidien effroyable et d'une attaque ciblée contre des civils», a-t-il dénoncé.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, dont l'authenticité n'a pas été vérifiée par l'AFP, montre un train arrêté en pleine voie, dont la locomotive, en proie aux flammes, présente un trou béant.

Selon Oleksandre Pertsovsky, le train transportait des voyageurs et s'apprêtait à entrer en gare afin d'évacuer les passagers en raison d'une menace de drone. «Les 340 passagers et le personnel de bord ont été évacués vers un lieu sûr. Aucun d'entre eux n'a été blessé», a-t-il assuré. Toujours selon cette source, la frappe a été menée par un drone «Shahed» équipé d'un moteur à réaction.
7:42
L'aide militaire à l'Ukraine rebondit en juin ralentit à long terme
Grâce à un nouveau prêt de l'Union européenne, l'aide militaire à l'Ukraine a atteint en juin son plus haut niveau depuis l'arrêt du financement américain, mais la tendance à long terme continue de marquer le pas, selon l'institut de recherche allemand Kiel Institute jeudi. L'aide militaire allouée à Kiev a atteint 7,2 milliards d'euros en juin, le montant le plus élevé depuis les 9,04 milliards alloués en avril 2024, avant que le financement américain se tarisse en février 2025.

C'est la troisième augmentation mensuelle la plus importante de l'aide militaire depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, selon les données du Kiel, qui recense l'aide militaire, financière et humanitaire promise et livrée à Kiev depuis le début de la guerre. Ce rebond est dû principalement au nouveau prêt de soutien à l'Ukraine, qui a contribué à porter à 4,3 milliards d'euros l'aide militaire allouée en mai et juin par les institutions européennes.
7:41
Poutine aux îles Kouriles, disputées avec le Japon
Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu pour la première fois jeudi dans les îles Kouriles, en Extrême-Orient, une visite qui a provoqué une vive protestation du Japon, qui revendique également cet archipel. Vladimir Poutine «s'est personnellement rendu pour la première fois dans les îles Kouriles», où il a inspecté le navire amiral de la flotte russe du Pacifique, a rapporté l'agence de presse TASS.

Après une visite à Ioujno-Sakhalinsk, sur l'île de Sakhaline, mercredi où il a visité un hôpital, le président russe s'est rendu jeudi à Itouroup, l'une des îles de l'archipel des Kouriles, selon une vidéo publiée par Moscou. Selon les médias russes, il y a notamment visité une usine de transformation de poisson, où on lui a offert du caviar, et une école.



Tokyo n'a pas tardé à réagir par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi. «Les Territoires du Nord constituent une partie inhérente du territoire du Japon, tant sur le plan historique qu'au regard du droit international, et le gouvernement du Japon proteste vigoureusement contre cette visite», a déclaré M. Motegi dans un communiqué, utilisant l'appellation japonaise de ces îles.
5:52
L'Ukraine a besoin d'au moins 5% des missiles Patriot de Washington
Volodymyr Zelensky demande aux Etats-Unis de vendre à l'Ukraine au moins 5% des missiles intercepteurs Patriot qu'ils possèdent pour contrer les attaques croissantes de missiles balistiques russes, dans une interview publiée jeudi.

«Cette année, (l'Ukraine) a deux fois et demi moins d'intercepteurs qu'en 2025», or «la Russie dispose chaque mois de deux fois plus de missiles balistiques qu'avant», a assuré le président ukrainien dans une interview à CNN. «Cette année, je demande à nos partenaires américains de nous vendre 5% des missiles (intercepteurs, ndlr) qu'ils ont en stock. S'ils nous en vendent 5%, nous passerons l'hiver et sauverons des vies», a déclaré Volodymyr Zelensky, précisant en recevoir actuellement 1%.



«S'ils peuvent nous en vendre 10%, nous détruirons tous les missiles balistiques russes», a-t-il poursuivi.
22:21
L'Ukraine restreint la diffusion de données sur les frappes russes
L'armée de l'air ukrainienne a annoncé mercredi qu'elle allait cesser de rendre publics des chiffres détaillés sur les frappes de missiles balistiques russes. Cette annonce est faite à un moment où la Russie intensifie ses attaques avec des armes que l'Ukraine a de plus en plus de mal à intercepter. Le commandement militaire a décidé d'introduire «certaines modifications» - comprendre des restrictions - dans les rapports matinaux sur ces tirs russes, a déclaré sur Facebook le chef de la communication de l'armée de l'air, Iouriï Ignat.

Les restrictions portent sur «le nombre des cibles lancées, abattues, neutralisées ou n'ayant pas atteint leurs objectifs», a-t-il ajouté. Les alertes en temps réel resteront inchangées et l'armée de l'air continuera de fournir des chiffres généraux sur les tirs de missiles russes, a précisé le responsable.

La Russie a tiré en juillet plus de 450 missiles de différents types contre l'Ukraine - dont près de 200 missiles balistiques. Les missiles balistiques volent à grande vitesse sur des trajectoires très inclinées, ce qui les rend bien plus difficiles à intercepter que les missiles de croisière ou les drones. Seuls des systèmes avancés, notamment les Patriot fabriqués aux Etats-Unis, peuvent les abattre.

Kiev a signalé une pénurie aiguë d'intercepteurs Patriot depuis que le conflit au Moyen-Orient a réduit ses approvisionnements, Washington en ayant besoin pour sa propre guerre contre l'Iran.

Volodymyr Zelensky a affirmé que les livraisons de missiles de défense antiaérienne par les partenaires de l'Ukraine avaient été divisées par trois depuis le début de l'année par rapport à la même période de 2025. Ces dernières semaines, la Russie a frappé la capitale ukrainienne Kiev avec des missiles balistiques une fois par semaine environ, tuant des civils et éventrant des immeubles résidentiels. Au cours d'une de ces attaques, dans la nuit du 5 août, l'Ukraine n'a réussi à intercepter aucun des 28 missiles balistiques russes tirés.
18:19
L'ONU appelle Moscou à autoriser le parti antiguerre aux élections
Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a appelé mercredi la Russie à lever l'interdiction faite au seul parti antiguerre, Iabloko, de participer aux élections législatives de septembre. La Cour suprême russe a interdit lundi à ce parti, Iabloko, de concourir à ce scrutin, privant les électeurs opposés au conflit en Ukraine, qui dure depuis quatre ans et demi, de la possibilité de demander à y mettre fin via leur bulletin de vote.

Cette juridiction a ainsi fait droit à la requête d'une formation nationaliste favorable au Kremlin qui avait déposé un recours contre le feu vert donné par la Commission électorale centrale. «Nous sommes profondément préoccupés par l'exclusion de Iabloko, l'un des plus anciens partis politiques russes, des élections législatives de septembre», a indiqué le Haut-Commissariat sur X. «Nous appelons les autorités à lever cette interdiction.»

La plupart des opposants au président Vladimir Poutine sont emprisonnés, en exil ou morts, et Iabloko est le seul parti libéral encore en activité en Russie. Cette formation avait reçu dans la perspective des prochaines législatives le soutien de plusieurs personnalités de l'opposition vivant désormais à l'étranger, dont Ioulia Navalnaïa, la veuve de l'opposant Alexeï Navalny qui s'est éteint en 2024 en prison, tous deux classés dans la catégorie des «extrémistes» en Russie.

Un sondage réalisé plus tôt cette année créditait cependant Iabloko de seulement 3% des intentions de vote, un score inférieur au seuil de 5% nécessaire pour entrer à la Douma.
14:28
L'Allemagne renforce ses espions sur fond de menace russe
Le gouvernement allemand a présenté mercredi une vaste réforme de ses services de renseignement, leur octroyant des pouvoirs élargis. Ce tournant est jugé nécessaire face à la multiplication des menaces depuis l'invasion russe de l'Ukraine.

«Nous ouvrons un nouveau chapitre pour les services de renseignement. Nous les transformons en véritables services secrets», a martelé le ministre de l'Intérieur, le conservateur Alexander Dobrindt, lors d'une conférence de presse à Berlin. «Pour la toute première fois depuis la création de ces services, nous leur attribuons des pouvoirs opérationnels», a-t-il ajouté.



Débattue depuis des mois, cette réforme, adoptée mercredi en conseil des ministres, devrait entrer en vigueur l'an prochain à condition de recevoir l'aval du parlement allemand.
10:57
Des échanges de frappes font quatre morts en Russie et en Ukraine
Des frappes ukrainiennes ont tué deux personnes, dont un enfant de 8 ans, dans la région russe méridionale de Krasnodar, tandis que des attaques russes ont fait deux morts et des blessés en Ukraine, ont indiqué mercredi les autorités des deux pays. L'enfant a été tué dans une attaque de drones contre la ville portuaire de Novorossiïsk, sur les rives de la mer Noire, selon le gouverneur régional Veniamine Kondratiev. Huit personnes ont été blessées, dont un mineur.

Des images publiées dans des médias russes, dont l'authenticité n'a pas été vérifiée par l'AFP, montrent un impact sur un immeuble d'habitation à la façade partiellement noircie. Des «débris de drones» sont tombés sur des bâtiments résidentiels et d'entreprise, a affirmé Veniamine Kondratiev, ajoutant que des centres d'hébergement temporaires ont accueilli 90 personnes.

Le président Volodymyr Zelensky a revendiqué sur X une frappe des forces armées ukrainiennes contre la base navale de Novorossiïsk, qu'il a qualifiée de «dernier grand bastion de la flotte russe en mer Noire», à plus de 300 km du front. Selon le dirigeant, des positions de défense aérienne et des infrastructures portuaires ont notamment été touchées.

Une autre attaque de drones a tué une personne dans le village de Volna, situé un peu plus au nord, près de la péninsule de Crimée annexée, d'après le gouverneur. Quatre personnes ont été blessées par d'autres frappes dans les villes d'Anapa et Guélendjik, toujours dans la région de Krasnodar, selon lui.
10:47
Poutine menace de saisir des navires occidentaux
Le président russe Vladimir Poutine a menacé mercredi de saisir des navires occidentaux en mesure de représailles à l'arraisonnement par des pays européens de bateaux soupçonnés d'appartenir à la «flotte fantôme» russe.

«Nous devrons répondre de manière symétrique», a affirmé Vladimir Poutine lors d'exercices navals dans l'Extrême-Orient russe, ajoutant que Moscou agirait «là où nous le jugerons nécessaire et approprié, n'importe où».

6:16
Encore un aéroport allemand perturbé par un drone inconnu
L'aéroport de Hanovre, en Allemagne, a été perturbé dans la nuit de lundi à mardi par un drone, a indiqué la police à l'AFP sans donner plus de détails, un nouvel incident une semaine après la découverte d'un drone explosif à l'aéroport de Leipzig. Les pistes de l'aéroport, situé au nord de cette ville du centre de l'Allemagne, ont été fermées pendant 90 minutes mardi au petit matin, puis le trafic a repris normalement, a indiqué une porte-parole à l'AFP.

«L'enquête sur le survol d'un drone à l'aéroport de Langenhagen mardi a été reprise par le service central de police judiciaire de Hanovre», a déclaré une porte-parole de la police locale à l'AFP. Aucune information supplémentaire n'a été transmise «pour ne pas compromettre les investigations».

Six vols, notamment vers la Turquie, l'Egypte, la Grèce et l'Espagne, ont ainsi été retardés de 15 à 50 minutes, indique l'aéroport. Un avion cargo en provenance de Paris a par ailleurs été dérouté vers l'aéroport de Nuremberg. L'hebdomadaire der Spiegel, qui avait en premier relayé l'incident, s'appuyant sur un rapport interne de la police, écrit qu'«une activité hybride ne peut être exclue».
22:14
Washington annonce la libération par la Russie d'un ancien Marine
Un ancien Marine américain détenu en Russie, Robert Gilman, dont la santé s'était dégradée, a été libéré, a annoncé mardi le gouvernement américain, précisant que sa libération avait été obtenue pour raisons «humanitaires» et sans concessions. «Après mes discussions avec le président (Vladimir) Poutine, la Russie a accepté de le libérer, en grande partie pour des raisons humanitaires», a écrit le président américain Donald Trump sur son réseau Truth Social, peu après que le département d'Etat a annoncé cette libération. Il a précisé avoir parlé à Robert Gilman dans l'avion du retour où il est accompagné de sa mère Nancy.

«Aujourd'hui, après plus de quatre années de détention en Russie, Robert Gilman est sur le chemin du retour afin d'être réunifié avec sa famille» et y suivre un traitement médicalisé, s'est félicité de son côté le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio dans un communiqué. Il a souligné que Gilman rejoignait «les plus de 100 Américains libérés lors du second mandat du président Trump». L'ex-Marine avait été condamné en 2022 par un tribunal du sud-ouest de la Russie à quatre ans et demi de prison pour «violences» contre un policier. La durée de sa peine avait ensuite été étendue à 10 ans pour violence envers le personnel pénitentiaire.

Des responsables américains ont assuré par ailleurs que sa libération «ne fait pas partie d'un échange et aucune autre concession n'a été faite». Les Etats-Unis et la Russie ont procédé par le passé à des échanges de prisonniers.
11:18
La Russie aurait utilisé des missiles balistiques nord-coréens
Le président Volodymyr Zelensky a accusé mardi Moscou d'avoir utilisé des missiles balistiques nord-coréens lors de frappes nocturnes sur la ville de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, qui ont fait au moins six morts. «La ville a été frappée par des missiles balistiques nord-coréens, des (missiles russes) Zircon et des bombes aériennes guidées», a déclaré M. Zelensky sur X, sans étayer ses accusations, dénonçant une «attaque brutale, conçue pour infliger un maximum de dégâts».

Selon les autorités mardi matin, au moins neuf personnes ont été tuées au total lors d'une nouvelle nuit de bombardements russes sur l'Ukraine. A Zaporijjia, «six personnes ont été tuées et 19 ont été blessées», a écrit sur Telegram le chef de l'administration militaire régionale, Ivan Fedorov, lors de frappes ayant endommagé notamment des immeubles résidentiels et d'autres bâtiments.



Ces attaques interviennent alors que Volodymyr Zelensky a affirmé lundi que la Russie se préparait à déployer davantage de soldats nord-coréens sur son territoire et avait reçu de nouveaux missiles balistiques en provenance de Pyongyang.

Le week-end dernier, Zelensky avait assuré qu'une décision avait été prise concernant le déploiement de 30 000 à 50 000 Nord-Coréens sur le sol russe. Il n'a pas précisé comment il avait obtenu ces chiffres. L'Ukraine, comme ses alliés occidentaux, ont déjà accusé la Russie par le passé d'utiliser des armes de fabrication nord-coréenne. La Corée du Nord est un allié de la Russie et les relations entre les deux pays se sont renforcées depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.

Le week-end dernier, Volodymyr Zelensky avait appelé la Corée du Sud à coopérer avec l'Ukraine, notamment en matière de systèmes de défense anti-aérienne. «La coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie est une question qui affecte directement notre sécurité et constitue une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU», a commenté à l'AFP une porte-parole de la diplomatie sud-coréenne. Séoul «suit de près» l'évolution de la situation. Selon un chercheur au sein du groupe de réflexion Korea Institute for National Unification, Hong Min, «la perspective de nouveaux déploiements nord-coréens est hautement plausible, étant donné la demande croissante de main-d'oeuvre de la Russie à mesure que la guerre s'éternise».
7:11
Selon Zelensky, la Russie va accueillir davantage de Nord-Coréens
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi que la Russie se préparait à déployer davantage de soldats nord-coréens sur son territoire et avait reçu de nouveaux missiles balistiques en provenance de Pyongyang. Zelensky a maintes fois mis en garde contre le renforcement des liens militaires entre Moscou et Pyongyang, tout en appelant souvent les Occidentaux à fournir davantage d'équipements de défense antiaérienne.

«C'est la première fois qu'ils (réd: les militaires russes) ne peuvent pas livrer la guerre sans renforts venus de Corée du Nord», a-t-il affirmé dans son allocution quotidienne. Les Russes «se préparent désormais à déployer un contingent supplémentaire de Nord-Coréens sur leur territoire. Ils ont reçu - imaginez un peu - des missiles balistiques supplémentaires de la Corée du Nord», a-t-il ajouté.



Le chef de l'Etat ukrainien n'a présenté aucune preuve ni aucun calendrier précis pour étayer ces affirmations. Il a toutefois exhorté le Japon et la Corée du Sud à fournir à son pays une aide en matière de défense antiaérienne, jugeant cela nécessaire pour contenir la puissance de Pyongyang, qui se renforce grâce à l'expérience acquise en soutenant Moscou.
6:12
Neuf morts dans une attaque russe sur Zaporijjia
Des attaques russes en Ukraine ont tué au moins neuf personnes au cours de la nuit, dont six à Zaporijjia, dans le sud-est du pays, ont annoncé les autorités mardi matin. Dans la grande ville de Zaporijjia, «six personnes ont été tuées et 19 ont été blessées», a écrit sur Telegram le chef de l'administration militaire régionale, Ivan Fedorov, rehaussant le bilan auparavant de cinq morts. D'après le responsable, l'armée russe a procédé à une frappe «massive» de missiles et de bombes aériennes guidées, endommageant des immeubles d'appartements et des bâtiments non-résidentiels Précédemment, il avait partagé une image de voiture totalement détruite par les flammes et parlé d'attaques contre des infrastructures industrielles.

L'armée russe a aussi procédé à une attaque de drones et d'artillerie contre cinq districts de la région de Dnipropetrovsk (est), a rapporté le chef de l'administration militaire locale. «Trois personnes ont été tuées», dont un adolescent de 15 ans, a détaillé Oleksandre Ganja sur Telegram, faisant également état de cinq blessés.



Plus au nord, à Kiev, une série d'explosions a retenti mardi peu après 00h00 (23h00 en Suisse lundi), ont constaté des journalistes de l'AFP, après que les autorités ukrainiennes eurent averti que plusieurs missiles étaient en approche. Au moins une personne a été blessée, a fait part l'administration militaire de la capitale ukrainienne sans fournir plus de précisions.

Son maire, Vitali Klitschko, a indiqué sur les réseaux sociaux que la «ville (était) sous attaque de missiles balistiques» russes, avant que l'alerte aérienne ne soit levée. Selon cette source, les secours ont été dépêchés dans le quartier de Chevtchenko, dans le centre de la capitale, sans donner plus de précision. Les sirènes d'alerte aérienne avaient commencé à retentir peu auparavant lorsque de fortes détonations ont été entendues dans la ville, a constaté l'AFP sur place.
14:33
L'Allemagne renforce sa police antidrones après l'incident de Leipzig
Berlin va doubler les effectifs de son unité de police antidrones, a indiqué lundi le ministère allemand de l'Intérieur, après la découverte la semaine dernière d'un drone explosif à l'aéroport de Leipzig, hub militaire clé pour l'Ukraine et l'Otan. «Le ministre (de l'Intérieur, Alexander Dodrindt) ordonnera aujourd’hui à la police fédérale de porter à 300 le nombre des forces spéciales engagées dans l'unité anti-drones», a déclaré une porte-parole du ministère, Sonja Kock, lors d'un point presse régulier du gouvernement allemand à Berlin. Jusqu'ici, cette unité employait environ 130 personnes, selon le site du gouvernement allemand.

Le nombre de sites dédiés à la défense contre les drones passera également de quatre à huit pour «être présents autant que possible sur l’ensemble du territoire allemand, afin de pouvoir intervenir rapidement et avec flexibilité en cas de besoin», a ajouté Kock.

11:20
13 morts dans une attaque de drones loin du front en Russie
Treize personnes ont été tuées lundi au Tatarstan, dans le centre de la Russie. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières survenues sur le territoire russe depuis le début de l'offensive de Moscou contre l'Ukraine en 2022. Cette attaque «massive», menée à la fois «contre des sites industriels comme civils» selon les autorités locales, a visé la ville industrielle de Nijnekamsk, située à plus d'un millier de kilomètres de la frontière ukrainienne.

Selon des informations disponibles vers 08H00 GMT, «13 personnes ont été tuées, dont un enfant», ont indiqué les autorités du Tatarstan dans un communiqué. Une quarantaine d'autres ont été blessées, selon la même source.

Une journée de deuil lundi au Tatarstan a été déclarée par le dirigeant local Roustam Minnikhanov. Pour sa part, le Comité d'enquête russe, chargé des principales investigations dans le pays, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour «attentat». «Selon les enquêteurs, les forces armées ukrainiennes ont visé avec des drones un secteur résidentiel, ainsi que des sites industriels à Nijnekamsk», a indiqué le Comité dans un communiqué.
8:38
La Russie a abattu 456 drones dans la nuit, plusieurs morts
La Russie a annoncé lundi avoir abattu dans la nuit 456 drones ukrainiens. Selon les autorités locales, ces attaques ont fait plusieurs morts dans deux régions russes. «Au cours de la nuit écoulée, les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 456 drones aériens ukrainiens», a indiqué le ministère russe de la Défense, en précisant que ces attaques ont visé une quinzaine de régions russes et la Crimée annexée.

Au Tatarstan, dans le centre de la Russie, les frappes «massives» ont visé la ville industrielle de Nijnekamsk, située à quelque 1600 km de la frontière ukrainienne, selon un communiqué des autorités régionales. L'attaque, toujours en cours à 07H30, «est menée contre des sites industriels comme civils. Malheureusement, il y a des morts», souligne le communiqué.

Pour leur part, les autorités de la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, ont fait état d'une femme tuée dans une attaque de drone visant une maison dans la localité de Novaïa Tavoljanka.
16:46
Damas a trouvé un accord avec Moscou sur le sort des bases russes
La Syrie a annoncé dimanche être parvenue à un accord sur l'avenir des deux bases russes dans le pays. Moscou les avait utilisées pour soutenir le président Bachar al-Assad pendant la guerre civile.

Les installations militaires de l'aéroport de Tartous et du port de Hmeimim, sur la côte méditerranéenne, seront transformées «en centres conjoints de formation (...), dans le cadre de nouveaux arrangements préservant les intérêts mutuels», a déclaré le ministère syrien des Affaires étrangères, cité par l'agence de presse officielle Sana.

L'accord, fruit d'un an et demi de négociations, «a fixé un délai n'excédant pas trois mois pour achever le processus», a précisé l'agence.
14:51
Ukraine : un entrepôt de l'OMS détruit
Un entrepôt de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) stockant des fournitures médicales dans la ville de Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine, «a été frappé et détruit», a déclaré dimanche le directeur général de cette agence de l'ONU.

«Vendredi dernier, l'entrepôt humanitaire de l'OMS à Dnipro, en Ukraine, a été frappé et détruit. A ce stade, aucune victime n'est à signaler», a annoncé sur X Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L'organisation recense les attaques contre les établissements de santé dans le monde, mais, conformément à ses règles, n'en attribue pas la responsabilité.

Un membre du personnel de l'OMS et des chauffeurs s'étaient rendus sur le site plus tôt dans la journée, a-t-il expliqué. «L'équipe a réussi à évacuer 130 des quelque 300 palettes et a quitté la zone avant l'attaque».

L'entrepôt «contenait des fournitures médicales humanitaires destinées aux établissements de santé de la ligne de front, principalement des fournitures d'urgence de l'OMS», a encore détaillé le dirigeant de l'agence.
13:42
L'armée russe se serait emparée de deux villages de la région de Donetsk
L'armée russe a affirmé dimanche s'être emparée de deux petits villages de la région ukrainienne de Donetsk (est), une revendication qui n'a pas été vérifiée indépendamment. L'un d'eux, Vassioutynské, est situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Kramatorsk, centre urbain et logistique ukrainien.
11:43
Des échanges de frappes font cinq morts en Ukraine et en Russie
Une frappe de drone russe a fait deux morts et «détruit quatre étages d'un immeuble résidentiel ordinaire» à Kharkiv, grande ville du nord-est, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. Vingt-trois personnes ont aussi été blessées, selon le gouverneur régional Oleg Synegoubov.

D'après le président ukrainien, huit personnes ont été blessées la nuit dernière à Odessa, où des frappes ont endommagé le réseau électrique, le port et des bâtiments résidentiels. Il a dénoncé une autre frappe «absolument brutale» ayant visé une infrastructure énergétique près d'un centre commercial à Pavlograd, dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est). Neuf personnes, dont quatre enfants, ont été blessées dans cette ville, selon lui.

En Russie, une attaque de drones ukrainiens contre la ville de Belgorod, près de la frontière, a tué trois personnes, selon le gouverneur par intérim de cette région, Alexandre Chouvaïev. Vingt-cinq personnes, dont des enfants de 4 et 9 ans, ont aussi été blessées, a-t-il ajouté.
21:49
Mer Noire: Ankara réclame un «moratoire» à la Russie et l'Ukraine
La Turquie a réclamé à la Russie à l'Ukraine la mise en place d'un «moratoire» sur les attaques visant les navires commerciaux en mer Noire, a indiqué samedi le ministre turc des Affaires étrangères.

Face à la recrudescence des attaques, la Turquie «a appelé à la mise en place d'un mécanisme permettant de décréter un moratoire», a déclaré Hakan Fidan lors d'une interview en direct à l'agence de presse officielle Anadolu.

«Le conflit s'est étendu à toute la mer Noire. Au début, ils visaient les ports et les navires militaires. Maintenant, ils attaquent tous les navires commerciaux, sans distinction», a déploré le ministre, en soulignant que «les navires (...) appartenant à des Turcs ou battant pavillon turc sont également touchés».

La Turquie, qui entretient des relations étroites avec Moscou et Kiev, avait déjà dénoncé mardi des attaques de drone survenues la veille en mer Noire contre deux navires appartenant à des armateurs turcs, faisant des blessés parmi l'équipage.
18:52
Drone en Bulgarie: Kiev dit n'avoir pas lancé d'engin délibérément
L'Ukraine a assuré samedi n'avoir pas visé «délibérément» la Bulgarie et promis une enquête, après la chute d'un drone correspondant à ceux utilisés par l'armée ukrainienne près d'un gazoduc dans ce pays.

«Nous sommes en contact étroit avec la partie bulgare afin de clarifier les circonstances», a affirmé à des journalistes le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Georgiï Tykhy. «Nous pouvons affirmer avec certitude que l'armée ukrainienne n'a délibérément dirigé aucun appareil vers la Bulgarie», a-t-il ajouté, sans confirmer formellement si le drone était bien ukrainien.

La ministre bulgare des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadrice ukrainienne à une réunion lundi après la chute de ce drone.

Plus tôt, le ministère bulgare de la Défense avait affirmé qu'il s'agissait d'un type de drone «largement utilisé par les forces armées ukrainiennes», ajoutant aussitôt que, «à l'heure actuelle, rien ne permet de penser qu'il s'agit d'un incident délibéré».
18:49
Bulgarie: un drone explose près d'un gazoduc, Sofia incrimine Kiev
Un drone s'est écrasé samedi en Bulgarie, près de la frontière avec la Roumanie où passe un gazoduc reliant la Turquie à l'Ukraine, les soupçons se portant sur l'Ukraine dont Sofia a convoqué l'ambassadrice. Kiev de son côté évoquant un incident «non délibéré».

Les débris analysés sont ceux d'un type de drone «largement utilisé par les forces armées ukrainiennes», a dénoncé le ministère bulgare de la Défense.

La ministre bulgare des Affaires étrangères Velislava Petrova a convoqué l'ambassadrice ukrainienne Olesya Ilashchuk lundi.

Kiev a assuré de son côté n'avoir pas visé «délibérément» la Bulgarie et promet une enquête. «Nous pouvons affirmer avec certitude que l'armée ukrainienne n'a délibérément dirigé aucun appareil vers la Bulgarie», a réagi le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Georgiï Tykhy, sans confirmer formellement si le drone était bien ukrainien.

Les incursions de drone sont devenues fréquentes en Roumanie, où le crash d'un engin à charge explosive fin mai sur un immeuble résidentiel a fait deux blessés, mais la Bulgarie, membre de l'Otan comme sa voisine, n'avait «jamais eu auparavant un incident de ce type avec un drone explosif», a déclaré à l'AFP l'ancien ministre de la Défense Todor Tagarev.

L'engin a «explosé à proximité immédiate du poste-frontière avec la Roumanie de Kardam», près de la mer Noire dans le nord-est du pays, et «à 1000 mètres» d'une station de compression du gazoduc transbalkanique, avait annoncé le Premier ministre bulgare Roumen Radev.
18:15
Bulgarie: le drone est du type «largement utilisé» par l'Ukraine
Le drone qui s'est écrasé samedi dans un champ bulgare près d'un gazoduc majeur est un drone leurre de type Maya, un aéronef «largement utilisé par les forces armées ukrainiennes», a indiqué le ministère bulgare de la Défense.

«À l'heure actuelle, rien ne permet de penser qu'il s'agit d'un incident délibéré», a ajouté dans un communiqué le ministère, se basant sur l'analyse initiale des débris de l'engin, retrouvés dans un champ tout près de la frontière roumaine.
15:37
L'Ukraine n'a «quasiment plus aucune centrale thermique intacte»
L'Ukraine ne dispose de «quasiment plus aucune centrale thermique intacte» à l'approche de l'hiver, en raison des frappes russes quasi quotidiennes, a affirmé samedi à Belgrade son président Volodymyr Zelensky.

«Les missiles russes visent précisément à rendre la vie des Ukrainiens insupportable», a-t-il assuré lors de son premier déplacement officiel en Serbie, allié traditionnel de Moscou. Il a dit avoir évoqué avec son homologue serbe Aleksandar Vucic «les défis auxquels l'Ukraine sera confrontée cet hiver».
13:10
Intrusion d'un drone dans l'espace européen depuis la Roumanie
Un drone transportant «une quantité importante d'explosifs» est entré en Bulgarie samedi matin et a explosé près de la frontière avec la Roumanie et d'un gazoduc transbalkanique. Il est ensuite tombé dans un champ sans faire de victime, a annoncé le Premier ministre bulgare Roumen Radev.

«Le drone a explosé à proximité immédiate du poste-frontière avec la Roumanie de Kardam», près de la mer Noire dans le nord-est du pays, «à 1000 mètres» d'une station de compression du gazoduc transbalkanique qui relie la Turquie à l'Ukraine, a déclaré M. Radev dans une vidéo diffusée par le gouvernement sur les réseaux sociaux.

«Il n'y a pas de victime», a-t-il ajouté, s'exprimant après une réunion extraordinaire du conseil de sécurité de son cabinet.

«Le bruit de ce drone a été enregistré par la police des frontières en Roumanie», puis «une forte explosion avec une fumée noire» a été remarquée par une patrouille de la police des frontières bulgare, a ajouté le Premier ministre bulgare. Selon lui, «une chose est sûre: le drone transportait une quantité importante d'explosifs, étant donné qu'il a été entendu à distance et qu'il a produit une telle fumée noire». (ats)
7:40
Au moins trois morts à Kiev dans des attaques russes
De nouveaux bombardements russes sur Kiev et sa région ont fait au moins trois morts et sept blessés dans la nuit de vendredi à samedi. Une dizaine d'explosions ont été entendues vers 2 heures dans la capitale ukrainienne.

L'administration militaire locale avait peu avant déclenché une «alerte aérienne due à l'usage de missiles balistiques», sans préciser le type d'engin utilisé.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui multiplie les voyages à l'étranger pour consolider le soutien international à son pays, est arrivé vendredi soir en Serbie pour sa première visite chez cet allié traditionnel de Moscou depuis l'invasion de 2022. Il doit s'entretenir samedi avec son homologue Aleksandar Vucic de l'économie et des «questions de sécurité».
8:25
Incendie dans un centre logistique de Wildberries en Russie
Un incendie s'est déclaré vendredi dans un centre logistique du géant russe de l'e-commerce Wildberries à Ekaterinbourg, dans l'Oural, après une nouvelle attaque contre des entrepôts de cette compagnie, dans le viseur des drones ukrainiens depuis mi-juillet.

«Des pompiers sont déployés dans le centre logistique de la compagnie à Ekaterinbourg, dans la région de Sberdlovsk, où un incendie s'est déclaré à cause d'une attaque», a annoncé Wildberries dans un communiqué. Le groupe assure que tout le personnel a été évacué à l'avance.

Selon le gouverneur régional, Denis Passler, trois drones ont chuté vendredi matin sur le toit de ce centre logistique, sans faire de victime.



Depuis mi-juillet, l'Ukraine a frappé une vingtaine de sites appartenant à Wildberries - plateforme de commerce en ligne très populaire, souvent qualifiée d«'Amazon russe» - presque aux quatre coins de la Russie et en Crimée annexée.

Les premières attaques dans la nuit de 17 au 18 juillet avaient fait huit morts et près de 90 blessés dans des sites de la région de Moscou et dans celle de Tambov (centre-ouest). Depuis, les frappes de drones ukrainiens ont ciblé des sites proches de Saint-Pétersbourg (nord-ouest), à Simferopol en Crimée, à Krasnodar et Volgograd (sud) ou encore à Samara (Volga).

Plus de quatre ans après le début de l'offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine, la diplomatie est au point mort et les deux pays font monter en puissance leurs frappes à longue portée, faisant un nombre croissant de victimes civiles.
8:24
L'ex-ambassadrice d'Ukraine aux Etats-Unis soupçonnée de corruption
L'ex-ambassadrice ukrainienne aux Etats-Unis, Olga Stefanichyna, a été mise en examen pour corruption dans son pays, ont annoncé jeudi les autorités. Elle avait été limogée lundi par le président Volodymyr Zelensky.

Stefanichyna, 40 ans, ancienne vice-première ministre et ex-ministre de la Justice, est soupçonnée d'«enrichissement illicite» à hauteur de 13,9 millions de hryvnias (près de 250 000 francs), a indiqué l'agence anticorruption ukrainienne NABU sur Telegram. L'accusation concerne des biens immobiliers de luxe non déclarés, dont la possession est incompatible avec les revenus officiellement déclarés par l'ancienne diplomate, selon le NABU.



Olga Stefanichyna, entendue par le tribunal spécialisé dans l'anticorruption mercredi, a écrit sur Facebook qu'elle abordait «ces événements avec calme et sans émotion inutile». Elle a assuré que «cette affaire ressemble davantage à une tempête dans un verre d'eau».
8:23
La Russie dit avoir abattu dans la nuit 605 drones ukrainiens
La Russie a annoncé jeudi avoir abattu dans la nuit 605 drones ukrainiens au-dessus d'une vingtaine de ses régions et de la péninsule de Crimée annexée.

«Au cours de la nuit écoulée (...), les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 605 drones aériens ukrainiens», a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Il a précisé que les attaques ont notamment visé la région de Tver où un centre logistique de Wildberries, géant de l'e-commerce russe, a été «légèrement endommagé» selon les autorités locales.
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