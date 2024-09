Luis Armando Albino (à droite) a pu revoir son frère Roger avant sa mort. dr

Kidnappé à 6 ans, il retrouve sa famille après 70 ans

Aux Etats-Unis, Luis Armando Albino était porté disparu depuis plus de 70 ans. Il n'y avait aucune trace de lui. Jusqu'à ce que sa nièce passe un test en ligne.

Luis Armando Albino, un garçon de 6 ans né à Porto Rico en 1951, jouait dans une aire de jeux à Oakland, en Californie, lorsqu'une femme lui a promis des bonbons en espagnol et l'a kidnappé. Il a ensuite été emmené sur la côte est des Etats-Unis. Plus de 70 ans plus tard, sa famille l’a retrouvé. Les médias américains ont rapporté l'histoire de manière concordante.

Après son enlèvement, l'homme a d'abord vécu avec un couple qui l'a élevé et traité comme leur propre fils, a indiqué l'agence de presse AP. Il aurait ensuite travaillé comme pompier et servi comme soldat pendant la guerre du Vietnam. Le disparu serait également devenu père et grand-père.

Finalement, la nièce d'Albino, Alida Alequin, en collaboration avec la police, le FBI et le ministère américain de la Justice, à réussi a localiser son oncle sur la côte est des Etats-Unis.

Les membres de sa famille ont toujours cru qu'Albino était en vie. Il a toujours été dans le coeur de sa famille, selon sa nièce. C'est notamment elle qui a joué un rôle crucial dans la découverte de son oncle, a expliqué la police:

«Le résultat de cette histoire est ce que nous recherchons» Les agents de police

Un test adn

Son frère Roger Albino, qui était avec lui dans l'air de jeu, avait eu le bon réflexe. Au cours de plusieurs interrogatoires menés par les enquêteurs, il aurait parlé à plusieurs reprises d'une femme qui avait emmené son frère en voiture.

Finalement, c'est le hasard qui l'aurait mis sur la piste du disparu: «pour s'amuser ». Sa nièce a effectué un test ADN en ligne en 2020. Résultat: elle avait 22% de correspondance avec un homme – son oncle, expliquait-elle. Apparemment, Luis Armando Albino avait également fait un test. Même si les recherches ultérieures n'ont abouti à rien, Alida Alequin a été une fois de plus encouragée par le fait que son oncle puisse être retrouvé.

Dernière rencontre entre frères

Début 2024, Alequin et sa fille ont consulté les archives du journal local à la bibliothèque publique d'Oakland. Elles y ont découvert une photo de Luis et Roger Albino. En cherchant Luis Armando Albino sur Internet, elles ont trouvé d'autres photos qui montraient peut-être leur oncle. Ces photos leur ont permis de convaincre la police, qui a alors rouvert son enquête.

Un échantillon d'ADN prélevé sur Luis et sur la mère d'Alequin, la soeur du disparu, l'a confirmé: ils avaient le bon. «Nous n'avons commencé à pleurer qu'après le départ des enquêteurs», a raconté la nièce.

«Dans mon cœur, je savais que c'était lui» La nièce

En juin, Luis Albino, qui n'a pas souhaité parler aux médias, s'est rendu dans son pays d'origine et a retrouvé sa famille. A cette occasion, il a rencontré une dernière fois son frère Roger. Celui-ci est décédé en août. Sa mère était déjà décédée en 2005. «J'ai toujours été déterminé à le retrouver et qui sait, peut-être que mon histoire pourra aider d'autres familles qui traversent la même épreuve», a déclaré Alequin.

