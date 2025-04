Des tireurs d'élite ont pris position sur les toits dans les alentours de Saint-Pierre. Keystone

Snipers et avions de chasse pour les funérailles du pape

Le Vatican entame une ultime journée de préparatifs pour les obsèques du pape François. La sécurité a été largement relevée, avec des milliers de bénévoles et de forces de l'ordre mobilisés.

Le Vatican met vendredi la dernière main aux préparatifs des funérailles du pape François, qui se tiendront samedi matin sur la place Saint-Pierre, à Rome, tandis que pour une dernière journée, fidèles et touristes peuvent défiler devant son cercueil ouvert.

La plupart des 50 chefs d'Etat et des 10 monarques qui ont confirmé jusqu'ici leur présence aux obsèques du souverain pontife, dont le président américain Donald Trump et l'Ukrainien Volodymyr Zelensky, doivent arriver à Rome ce vendredi. Au moins 130 délégations étrangères seront présentes, dont celles de l'Argentin Javier Milei et du Prince William.

L'agence italienne de protection civile estime que «plusieurs centaines de milliers» de personnes se rendront dans la ville éternelle en ce week-end qui s'annonçait déjà très chargé en raison d'un jour férié.

Le cercueil sera fermé ce vendredi

Les autorités italiennes et vaticanes ont placé les alentours de Saint-Pierre sous haute protection, avec des milliers de bénévoles et de forces de l'ordre mobilisés, un système anti-drones, des tireurs d'élite sur les toits et des avions de chasse prêts à décoller.

Plus de 126 000 personnes ont déjà fait la queue pendant des heures pour rendre un dernier hommage à François, dont le cercueil sera fermé vendredi à 20 heures lors d'une cérémonie à laquelle assisteront les cardinaux.

Keystone

C'est le cardinal Kevin Farrell, le «camerlingue» qui gère les affaires courantes du Vatican jusqu'à l'élection d'un nouveau pape, qui présidera le «rite du scellement du cercueil».

Le premier pape sud-américain de l'Eglise catholique est décédé le lundi de Pâques à l'âge de 88 ans, moins d'un mois après sa sortie de l'hôpital romain où il était soigné pour une grave pneumonie.

Les fidèles ne disposent que de quelques secondes

L'Argentin, dont la santé était défaillante depuis longtemps et auxquels ses médecins avaient ordonné un strict repos, a défié leurs préconisations pour se présenter aux fidèles à Pâques, la fête la plus importante du calendrier catholique.

Les condoléances ont afflué du monde entier pour le défunt pape, un réformateur énergique qui a défendu les plus vulnérables et les plus marginalisés de la société au cours de ses 12 années à la tête des quelque 1,4 milliard de catholiques que compte la planète.

Le cercueil capitonné de rouge du jésuite argentin a été placé devant l'autel de la basilique Saint-Pierre. François, dont les mains enserrent un chapelet, porte ses habits pontificaux: une chasuble rouge, une mitre blanche et des chaussures noires.

Keystone

Un par un, les fidèles se recueillent depuis mercredi devant le cercueil, ne disposant que de quelques secondes. «C'était un moment bref mais intense à côté de son corps», a déclaré jeudi l'Italien Massimo Palo, 63 ans, après sa visite. «C'était un pape parmi son troupeau, parmi son peuple, et j'espère que les prochains papes seront un peu comme lui», a-t-il ajouté.

La tombe accessible dès dimanche matin

Après les funérailles, le cercueil de François sera transporté pour être inhumé, selon sa volonté, dans la basilique papale Sainte-Marie-Majeure, à Rome, dédiée au culte de la Vierge. Un groupe de «pauvres et de nécessiteux» sera présent sur les marches de la basilique pour accueillir le cercueil du pontife, qui était un ardent défenseur des laissés-pour-compte.

Sa tombe en marbre, avec pour seule inscription «Franciscus», François en latin, sera accessible au public à partir de dimanche matin.

Keystone

Après les obsèques, tous les regards se tourneront vers les 135 cardinaux-électeurs – soit ceux âgés de moins de 80 ans – réunis en conclave pour choisir le successeur de François.

La date du début du conclave n'est pas encore connue, mais en vertu des règles vaticanes, il devrait s'ouvrir entre le 15e et le 20e jour après son décès, soit entre le 5 et le 10 mai.

Les cardinaux, qui ont commencé à converger à Rome et se sont déjà vus à trois reprises, se réuniront dans la Chapelle Sixtine et procéderont à quatre scrutins par jour, deux le matin et deux l'après-midi.

Le cardinal italien Pietro Parolin, qui était le numéro deux de François, est donné favori par le bookmaker britannique William Hill, devant le Philippin Luis Antonio Tagle, archevêque métropolitain émérite de Manille. (jzs/ats)