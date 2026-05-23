De l’eau est aspergée sur une cuve ayant surchauffé dans une usine aérospatiale à Garden Grove, en Californie. Keystone

Une fuite en Californie entraîne l’évacuation de 40 000 personnes

Une fuite de méthacrylate de méthyle dans le comté d’Orange, en Californie, a forcé les autorités à évacuer des dizaines de milliers de personnes en raison d’un risque d’explosion et de nuage toxique.

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Environ 40 000 personnes ont reçu vendredi l'ordre d'évacuer leur domicile en Californie en raison d'une fuite d'un réservoir de produit chimique qui pourrait provoquer une explosion et envoyer des fumées toxiques au-dessus d'une vaste zone habitée.

Une cuve contenant 26 000 litres de méthacrylate de méthyle, un produit liquide et inflammable utilisé pour la fabrication du plastique, présente une fuite dans une localité du comté d'Orange, dans la banlieue sud de Los Angeles.

Elle pourrait provoquer une importante pollution chimique au sol ou déclencher une explosion, a expliqué Craig Covey, un responsable des pompiers. Il ajoute:

«Nous mettons en place ces évacuations pour se préparer à ces deux options: ça casse ou ça explose»

L'ordre d'évacuation concerne environ 40 000 personnes, parmi lesquelles des milliers refusent de partir, a affirmé Amir El-Farra, le chef de la police de Garden Grove, la localité où se déroule l'accident.

Des images aériennes des télévisions locales montrent plusieurs réservoirs cylindriques d'une taille comparable à une voiture être aspergés continuellement d'eau par des lances à incendie, sans pompier à proximité immédiate.

Des évacués se dirigent vers un autre centre d’hébergement après la fermeture d’un refuge, en Californie. Keystone

Si la citerne «venait à exploser et qu'il y avait un nuage de vapeur, vous seriez tous en sécurité tant que vous vous trouvez en dehors de la zone qui a été désignée comme zone d'évacuation», a déclaré Regina Chinsio Kwong, une responsable de santé locale.

Elle a appelé les habitants à signaler toute odeur suspecte.

Aucun blessé n'a été signalé pour l'instant par les autorités, qui n'ont pas communiqué sur l'origine de la fuite, signalée jeudi.

Les autorités travaillent à la mise en place de barrières pour éviter que le produit toxique ne pollue les cours d'eau ou l'océan, situé à quelques kilomètres.

L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) indique que le méthacrylate de méthyle est irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses chez l'être humain. Il peut aussi provoquer des réactions respiratoires et neurologiques en cas d'exposition aiguë ou prolongée, ajoute le site internet de l'EPA. (tib/ats)