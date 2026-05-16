«Timmy», la baleine secourue en Allemagne, retrouvée morte au Danemark

La baleine «Timmy» avait provoqué l'émotion lors de son sauvetage en mars dernier. Image: DPA

Timmy, la baleine à bosse dont le sauvetage en Allemagne avait été très médiatisé, a été retrouvée morte près d'une île danoise.

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Une baleine à bosse qui avait été secourue en Allemagne il y a deux semaines après s'être échouée, a finalement été retrouvée morte près d'une île danoise, a annoncé samedi l'Agence danoise de protection de l'environnement par l'entremise de Jane Hansen, cheffe de division:

«Il est désormais confirmé que la baleine à bosse échouée près d'Anholt est la même baleine qui s'était auparavant échouée en Allemagne et avait fait l'objet de tentatives de sauvetage»

La baleine, surnommée «Timmy» par les médias allemands, avait été repérée pour la première fois coincée sur un banc de sable le 23 mars. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle avait finalement été ramenée en mer du Nord sur une barge depuis la baie de Wismar, sur la côte baltique, puis relâchée le 2 mai. (btr/ats)