La Toscane cache un potentiel supervolcan

Une découverte surprenante révèle la présence de 6000 km³ de magma sous la Toscane, sans aucun signe visible d’activité volcanique en surface.

Plus de «International»

Image: Shutterstock

Un vaste réservoir contenant environ 6000 km3 de magma a été identifié sous la Toscane, en Italie. Cette roche fondue se situe entre 8 et 15 kilomètres de profondeur, relève mardi l'Université de Genève (Unige) dans un communiqué.

La découverte est le fruit d'une collaboration entre L'Unige et les instituts italiens des géosciences et des ressources de la Terre (CNR-IGG) et de géophysique et de volcanologie (INGV). Les résultats des travaux de cette équipe scientifique italo-suisse font l'objet d'un article dans la revue Communications Earth & Environment.

Une découverte inattendue

Rien ne laissait supposer la découverte d'un tel réservoir de magma. Le paysage de Toscane ne présente en effet aucun indice visible d'un site volcanique classique, comme le parc de Yellowstone, aux Etats-Unis. Dans cette région italienne, il n'y a pas de dépôts éruptifs, de cratères, de déformations du sol ou d'émissions de gaz.



Le professeur Matteo Lupi, de L'Unige, explique:

«Nous savions que cette zone, qui s'étend du nord au sud de la Toscane, était active en termes de géothermie, mais nous ignorions qu'elle abritait un tel volume de magma, comparable au volume des systèmes de supervolcans comme Yellowstone»

Est-ce dangereux?

Ce magma ne présente pour l'heure aucun risque, rassure l'Unige. Il pourrait potentiellement donner naissance à un supervolcan, mais seulement dans plusieurs millions d'années.

La découverte de ce réservoir de magma a été faite grâce à la tomographie du bruit ambiant, une technique d'imagerie utilisée en sismologie. Il s'agit d'une radiographie de la structure interne de la croûte terrestre basée sur les vibrations naturelles de l'environnement.

Lorsque les vibrations se propagent à faible vitesse, elles peuvent indiquer la présence de matériaux fondus tels que le magma, explique l'Unige.

La tomographie permet de reconstituer une image en trois dimensions de la structure interne de la croûte terrestre. La technique peut être utilisée pour localiser des réservoirs géothermiques ou des gisements riches en lithium et en terres rares. (jah/ats)