International

Espace

On vous parle du temps ou les deux «patates» de Mars étaient une lune



On vous parle du temps ou les deux «patates» de Mars étaient une lune

Image: Shutterstock

La paire de lunes à la forme patatoïde de la planète rouge auraient formé, à l'origine, un seul corps céleste. Retour sur l'aventure de Deimos et Phobos.

Il y a plus d'un milliard d'années, un bail donc, la planète rouge aurait possédé une seule lune. Oui, pour ceux qui l'ignorent, elle en a deux: Deimos et Phobos. Ces derniers sont probablement les restes d'une seule lune percutée par un corps céleste de plus grande taille, rapportent des chercheurs zurichois dans la revue Nature Astronomy.



Un peu d'histoire d'abord

Découverts en 1877, Phobos et Deimos ressemblent à deux pommes de terre avec un diamètre de 22 et 12 kilomètres respectivement. Celui de notre lune est de 3 474 kilomètres. Composés de matière poreuse, ces deux satellites naturels ont longtemps été considérés comme des astéroïdes capturés par la planète rouge. Mais leurs orbites presque circulaires et proches de l'équateur plaident en faveur d'une origine commune.

L'une s'en ira l'autre se crashera

En 2025, une sonde japonaise devrait ramener des roches de Phobos. Leur analyse devrait permettre aux scientifiques d'affiner leurs calculs, écrit mardi l'EPFZ dans un communiqué. Selon l'étude, Deimos s'éloigne lentement de Mars, tandis que Phobos devrait s'y écraser dans 39 millions d'années ou être désintégrée par les forces gravitationnelles. (jah/ats)

Davantage d'infos sur la science Envie d'escapade? Écoutez le premier son venant de Mars! Link zum Artikel Le phénotypage, ce nouvel outil d'analyse ADN pour élucider les crimes Link zum Artikel Les premières heures sur Mars du rover Perseverance Link zum Artikel La Nasa a caché un message secret sur le parachute de son rover Link zum Artikel Les six étapes majeures de la conquête de Mars Link zum Artikel Montrer tous les articles