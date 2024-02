Les Américains veulent s'offrir la Lune pour la Saint Valentin

Avant l'échec en janvier de la mission d'Astrobotic, des tentatives de compagnies privées israélienne et japonaise s'étaient soldées en 2019 et 2023 par des crashs. Un petit engin spatial japonais nommé SLIM a bien réussi à se poser fin janvier sur la Lune, mais il n'a pas pu utiliser ses panneaux solaires immédiatement après son alunissage, comme il le prévoyait. (mbr/ats)

Si la mission de Intuitive Machines et SpaceX est un succès, il s'agirait du premier atterrissage d'un engin américain sur la Lune depuis la fin du programme Apollo, il y a plus de 50 ans , et du premier atterrissage sur la surface lunaire réussi par une entreprise privée.

L'annonce de la NASA intervient en effet un mois après l'échec d'une première mission privée, menée par un alunisseur de l'entreprise Atrobotic, lancé à bord d'une fusée Vulcan Centaur du groupe ULA, qui regroupe Boeing et Lockheed Martin. En raison d'une fuite de carburant en vol, l'appareil n'avait pas réussi à atteindre la Lune et avait été volontairement désintégré en rentrant dans l'atmosphère terrestre.

Le temps de la vengeance est fini

Alors qu'Harry vient d'accomplir un premier pas décisif dans sa direction, au tour du monarque de se montrer magnanime. La réconciliation tant attendue avec le fils rebelle ne tient qu'à lui.

«La balle est dans leur camp.» Voilà plus d'un an qu'un prince amer, mâchoires serrées et yeux embués, lâchait les chiens et cette punchline sur le plateau d'une chaîne britannique nationale. Ce 8 janvier 2023, ses mémoires explosives, Spare, étaient exposées sur les rayons des librairies du monde entier depuis deux jours. Sa série, Harry & Meghan, disponible sur Netflix depuis quatre petites semaines. Autant d'exutoires bruyants à des années de frustration péniblement ravalée par le cadet rebelle. Harry la grenade avait fini par exploser.