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SpaceX veut une base spatiale à 100 milliards de dollars

FILE Elon Musk Becomes World s First Trillionaire After SpaceX Goes Public FILE Elon Musk Becomes World s First Trillionaire After SpaceX Goes Public. MIRACLE MILE, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - APRI ...
Elon Musk veut construire le «plus grand site de lancement de la planète».Image: www.imago-images.de

SpaceX dévoile un énorme projet à 100 milliards de dollars

L'entreprise d'Elon Musk veut construire une gigantesque base spatiale en Louisiane pour accueillir les futurs vols de sa mégafusée Starship. La construction devrait débuter l'an prochain.
26.08.2026, 08:5826.08.2026, 08:58

L'entreprise spatiale d'Elon Musk SpaceX a annoncé mardi vouloir construire une vaste base spatiale en Louisiane, dans le sud des Etats-Unis, pour au moins 100 milliards de dollars (80,3 milliards de francs).

Elle sera destinée à accueillir chaque année «des milliers de vols» de Starship, la mégafusée qu'elle développe actuellement au Texas pour mener des voyages vers la Lune et Mars ou encore envoyer des datacenters dans l'espace, a-t-elle détaillé. «Aujourd'hui marque un tournant décisif pour la Louisiane», a salué le gouverneur républicain Jeff Landry de l'Etat dans un communiqué.

Louisiana Gov. Jeff Landry speaks during an event with SpaceX announcing a deal to build a new spaceport in his state, Tuesday, Aug. 25, 2026, in Abbeville, La. (AP Photo/Gerald Herbert) SpaceX Louisi ...
Jeff LandryKeystone

Situé en bordure du Golfe du Mexique, rebaptisé «Golfe de l'Amérique» par l'administration Trump, le terrain choisi est plus de deux fois et demie plus grand que la capitale américaine Washington. La base spatiale qui y sera installée doit compter «à terme plus d'une douzaine de tours de lancement, ce qui permettra d'effectuer plus de 30 vols Starship par jour et en fera le plus grand site de lancement de la planète!», a assuré Elon Musk sur son réseau social X.

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La construction devrait débuter l'an prochain, avec un premier lancement de Starship prévu sur le site en 2029.

«Créer plus de 3000 nouveaux emplois»

L'entreprise spatiale de l'homme le plus riche au monde, entrée en Bourse cette année, est néanmoins connue pour ses promesses exagérées et ses échéances très optimistes souvent repoussées. Elle lance aujourd'hui ses fusées depuis la Floride, le Texas, et la Californie, mais seule la base texane dite Starbase sert aujourd'hui à Starship.

Cette mégafusée est la plus grande et la plus puissante jamais développée et SpaceX ambitionne de la rendre entièrement réutilisable. Pour mener à bien ce projet ainsi que la cadence très élevée de vol sur laquelle elle table, elle travaille à construire de nouveaux pas de tirs, mais cherche aussi depuis plusieurs années à trouver d'autres potentiels sites de lancement.

SpaceX veut construire une vaste base spatiale en Louisiane, dans le sud des Etats-Unis, pour au moins 100 milliards de dollars. (archives)
La mégafusée StarshipKeystone

«Il existe en fait peu d'endroits sur Terre où nous pouvons être en capacité de lancer Starship, de manière entièrement réutilisable et à un rythme soutenu (...) et la Louisiane s'avère être le candidat idéal», a expliqué Sheila McCorkle, une responsable des affaires juridiques et réglementaires chez SpaceX dans une vidéo.

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Faite en partenariat avec les autorités locales, l'annonce comprend l'engagement de SpaceX «à investir au moins 100 milliards de dollars et à créer plus de 3000 nouveaux emplois» dans l'Etat, le deuxième le plus pauvre des Etats-Unis, et à mener un projet de «restauration historique du littoral» pour lutter contre son érosion.

La vaste base spatiale imaginée disposera «d'installations de production de propergol, de production d'électricité, de capacités de transport maritime en eaux profondes, d'installations de préparation des véhicules et d'un aéroport», a détaillé SpaceX sur son site. Soit un site bien plus grand et ambitieux que celui déjà imposant construit par l'entreprise au cours de cette dernière décennie au Texas.

Trump veut lever les freins environnementaux

Ce nouveau projet devrait faire comme celui texan à une levée de boucliers d'organisations de défense de l'environnement, les deux bases étant situées à proximité de zones naturelles protégées.

L'administration Trump a néanmoins annoncé fin juillet vouloir lever les freins environnementaux à l'industrie spatiale, afin d'accélérer la cadence des lancements spatiaux et rivaliser avec la Chine. (jzs/ats/afp)

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