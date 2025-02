Des débris de la fusée de Musk ont été retrouvés en Pologne

Une fusée Falcon 9 de SpaceX après son lancement de la base spatiale de Vandenberg, le 10 février 2025. Getty Images North America

Des débris de la fusée Falcon 9 de SpaceX sont entrés dans l'atmosphère au-dessus de la Pologne, a indiqué mercredi l'agence spatiale polonaise (POLSA). La police a rapporté la découverte de deux objets non-identifiés tombés dans l'ouest du pays.

L'agence «confirme que dans la nuit du 19 février 2025, entre 04h46 et 04h48, une rentrée incontrôlée dans l'atmosphère au dessus du territoire polonais d'un étage de la fusée porteuse FALCON 9 R/B a eu lieu», a indiqué POLSA dans un communiqué.

«Le corps de la fusée d'environ 4 tonnes provenait de la mission Space X Starlink Group 11-4 qui avait décollé de la base aérienne de Vandenberg en Californie le 1er février 2025» POLSA

L'entrée dans l'atmosphère a provoqué de spectaculaires trainées lumineuses visibles dans le ciel dans la nuit de mardi à mercredi dans l'ouest du pays.

Donald Trump et Elon Musk au lancement d'un vol test de SpaceX, en novembre dernier. Keystone

Dans la journée de mercredi, la police polonaise a fait état de la découverte de deux objets non-identifiés tombés près de Poznan (ouest) à quelques kilomètres l'un de l'autre. La chute des deux objets n'a fait ni dégâts ni blessés.

La police et les pompiers ont été mobilisés pour les sécuriser. Selon la police, les deux objets, d'environ un mètre sur un mètre et demi en matière composite, se ressemblent. Le premier a été retrouvé dans la matinée sur le terrain d'un entrepôt, et le deuxième dans l'après-midi dans la forêt. Après quoi, la porte-parole de l'agence spatiale polonaise n'a pas exclu qu'il pourrait s'agir des fragments de la fusée de SpaceX.

«Nous ne pouvons pas exclure la possibilité que l'objet qui a été trouvé près de Poznan provienne de la fusée Falcon 9 dont nous surveillions le vol» Agnieszka Gapys, citée par l'agence PAP, indiquant que POLSA était en contact avec SpaceX pour déterminer son origine

Selon les médias polonais, l'objet trouvé ressemble aux débris d'un réservoir de carburant sous haute pression de Falcon 9 qui sont tombés aux Etats-Unis il y a quatre ans. (mbr/ats)