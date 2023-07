Une mystérieuse météorite est partie et revenue sur Terre

Une deuxième option serait son éjection de la Terre par une comète qui se serait écrasée à la surface de la planète. C'est la même explication qui a été avancée en 1971 pour une autre trouvaille d'exception. A l'époque, on avait découvert la plus vieille trace géologique de la Terre... sur la lune! En effet, un morceau de roche terrestre vieille de 4 milliards d'années avait été découvert sur la lune par l'équipe de la mission Apollo 14. Les scientifiques n'ont jamais trouvé un fragment aussi vieux sur notre propre planète.

Ça c'est ce que l'on sait. Pour le reste, les chercheurs se divisent sur le «comment». La première option, celle sur laquelle tablent les chercheurs à qui l'on doit cette découverte, est celle d'une éruption volcanique particulièrement puissante, suffisamment puissante pour éjecter des roches jusque dans l'espace. Problème? Aucune éruption connue n'aurait pu la projeter avec suffisamment de force. En effet, la plus puissante que l'on connait est celle du volcan Hunga Tonga en 2022, mais elle a culminé à «seulement» 57 kilomètres d'altitude, bien trop peu pour envoyer une matière de ce poids dans la stratosphère et la faire quitter l'orbite de l'attraction terrestre.

Pour découvrir l'origine d'une météorite, les scientifiques doivent étudier la composition des roches et les minuscules poches de gaz qu'elles contiennent. L'atmosphère de la «planète source» est comme capturée dans chacune de ses poches et permet dès lors de savoir avec certitude d'où elle provient.

Trois éléments le prouvent: l'hélium-3, le béryllium-10 et des traces de néon-21 à sa surface. Ces trois résidus chimiques démontrent que la roche a été exposée aux rayons cosmiques et qu'elle s'est vitrifiée à l'entrée dans l'atmosphère, soit que sa surface a fondu avec la chaleur due à la friction en pénétrant l'atmosphère.

«Nous considérons que NWA 13188 est une météorite, lancée depuis la Terre et plus tard réaccrétée à sa surface»

Jane Birkin détestait les chaussettes

Avant que les bobos ne s'accaparent les paniers en osier et les t-shirts blancs en lin à 500 euros, il y avait Jane Birkin. Eternelle, simple, iconique, sans froufrou ni chaussettes, ni... petite culotte.

Que le look faussement décontracté des Parisiennes d'aujourd'hui vous inspire ou vous agace, la responsable n'est pas à trouver dans un studio d'artiste de la butte Montmartre. Non. Elle est née et a grandi au Royaume-Uni, terre d'origine de la plus Française des Britanniques: Jane Birkin, actrice et chanteuse mythique, disparue le 16 juillet 2023, à l'âge de 76 ans.