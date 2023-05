La Chine réussit son lancement vers l'espace

La fusée Shenzhou-16 a décollé depuis la base de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine. Keystone

Le séjour doit durer six mois.

Trois astronautes chinois de la mission Shenzhou-16 ont décollé mardi matin à bord de la fusée Longue-Marche 2F pour la station spatiale chinoise Tiangong. Parmi eux figure le premier civil chinois à aller dans l'espace.

Le trio s'est envolé à 09h31 (03h31 en Suisse) du centre de lancement de Jiuquan, dans le désert de Gobi. Commandant de la mission, le vétéran Jing Haipeng (56 ans), dont c'est le quatrième vol spatial, est accompagné de l'ingénieur Zhu Yangzhu (36 ans) et de Gui Haichao (36 ans), professeur et premier civil chinois dans l'espace.

Spécialiste des sciences et de l'ingénierie spatiale, ce dernier sera plus particulièrement chargé des expériences dans la station. Il n'est pas issu des forces armées comme c'était systématiquement le cas jusqu'à présent.

Leur séjour dans Tiangong («palais céleste») doit durer six mois. Ils y retrouveront leurs trois collègues de la mission précédente, Shenzhou-15, qui y sont depuis déjà six mois et qui redescendront sur terre d'ici à quelques jours. (ats/jch)