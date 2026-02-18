pluie et neige
DE | FR
burger
International
Espagne

Espagne: une faille pour dormir gratuitement dans des palaces

hôtel de luxe à Madrid en Espagne
Le jeune homme a été arrêté alors qu'il séjournait dans un luxueux hôtel de Madrid (image d'illustration).Image: Shutterstock

Il a trouvé une faille pour dormir dans des palaces pour presque rien

En Espagne, un jeune hacker séjournait dans hôtels de luxe pour un centime la nuit. Il a été arrêté mercredi par la police nationale.
18.02.2026, 16:4218.02.2026, 16:42

Il avait trouvé la faille dans le système de paiement pour dormir gratuitement ou presque dans des palaces: la police nationale espagnole a annoncé mercredi l'arrestation d'un jeune hacker qui séjournait dans des hôtels de luxe pour un centime la nuit au lieu de 1000 euros.

«Le cybercriminel» sélectionnait «l'option de règlement via une célèbre plateforme internationale de paiement en ligne» puis «modifiait le processus de validation de la transaction, parvenant ainsi à ce que le système autorise l'opération après avoir saisi uniquement un centime», a détaillé la police nationale dans un communiqué.

«Vous avez sept jours…»: ils font chanter une grosse entreprise suisse

Le jeune Espagnol de 20 ans a été arrêté alors qu'il séjournait dans un luxueux hôtel de Madrid avec une réservation de quatre nuits pour un total de 4000 euros, qu'il avait payé en réalité 10 000 fois moins cher. Il était descendu plusieurs fois dans ce palace, causant un «préjudice économique de plus de 20 000 euros»", a précisé un porte-parole de la police.

En outre, le suspect, présumé auteur d'une escroquerie informatique, consommait des produits du minibar qu'il ne payait pas ensuite.

Plainte d'un voyagiste

La police nationale a affirmé dans son communiqué que c'est «la première fois que ce modus operandi était détecté». L'enquête a débuté à la suite d'une plainte déposée le 2 février par une agence de réservation de voyages.

Sur le site de réservation, l'opération apparaissait comme correctement formalisée pour le montant total du séjour, avec l'intitulé habituel de l'achat, «alors qu'en réalité le paiement effectif réalisé était d'un seul centime» d'euros. «L'irrégularité n'était pas détectée immédiatement, mais plusieurs jours plus tard, lorsque la plateforme de paiement virait à l'entreprise lésée le montant réel versé - un centime par réservation», a révélé la police nationale. (jzs/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Trump tacle de nouveau la Suisse et Karin Keller-Sutter
6
Trump tacle de nouveau la Suisse et Karin Keller-Sutter
Les gosses de riches iraniens mettent «profondément en colère»
Les gosses de riches iraniens mettent «profondément en colère»
de Natasha Hähni
Morandini sur CNews, c'est officiellement fini
3
Morandini sur CNews, c'est officiellement fini
Les causes de la mort de l'actrice Catherine O'Hara révélées
Les causes de la mort de l'actrice Catherine O'Hara révélées
Thèmes
Copin comme cochon: les vacances à Mykonos
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les Ukrainiens ont un nouvel «ennemi très insidieux»
En Ukraine, cet hiver est rude et a des incidences marquées sur les soldats et leur matériel.
L'unité de pilotes de drones d'Ali maniait un engin lorsque la caméra s'est soudainement figée à cause du froid, faisant échouer sa mission qui consistait à contrecarrer une attaque russe imminente. L'une des conséquences d'un hiver particulièrement rude pour l'Ukraine.
L’article