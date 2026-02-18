Le jeune homme a été arrêté alors qu'il séjournait dans un luxueux hôtel de Madrid (image d'illustration). Image: Shutterstock

Il a trouvé une faille pour dormir dans des palaces pour presque rien

En Espagne, un jeune hacker séjournait dans hôtels de luxe pour un centime la nuit. Il a été arrêté mercredi par la police nationale.

Il avait trouvé la faille dans le système de paiement pour dormir gratuitement ou presque dans des palaces: la police nationale espagnole a annoncé mercredi l'arrestation d'un jeune hacker qui séjournait dans des hôtels de luxe pour un centime la nuit au lieu de 1000 euros.

«Le cybercriminel» sélectionnait «l'option de règlement via une célèbre plateforme internationale de paiement en ligne» puis «modifiait le processus de validation de la transaction, parvenant ainsi à ce que le système autorise l'opération après avoir saisi uniquement un centime», a détaillé la police nationale dans un communiqué.

Le jeune Espagnol de 20 ans a été arrêté alors qu'il séjournait dans un luxueux hôtel de Madrid avec une réservation de quatre nuits pour un total de 4000 euros, qu'il avait payé en réalité 10 000 fois moins cher. Il était descendu plusieurs fois dans ce palace, causant un «préjudice économique de plus de 20 000 euros»", a précisé un porte-parole de la police.

En outre, le suspect, présumé auteur d'une escroquerie informatique, consommait des produits du minibar qu'il ne payait pas ensuite.

Plainte d'un voyagiste

La police nationale a affirmé dans son communiqué que c'est «la première fois que ce modus operandi était détecté». L'enquête a débuté à la suite d'une plainte déposée le 2 février par une agence de réservation de voyages.

Sur le site de réservation, l'opération apparaissait comme correctement formalisée pour le montant total du séjour, avec l'intitulé habituel de l'achat, «alors qu'en réalité le paiement effectif réalisé était d'un seul centime» d'euros. «L'irrégularité n'était pas détectée immédiatement, mais plusieurs jours plus tard, lorsque la plateforme de paiement virait à l'entreprise lésée le montant réel versé - un centime par réservation», a révélé la police nationale. (jzs/afp)