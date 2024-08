Carles Puigdemont aurait déjà fui l'Espagne

Le leader indépendantiste catalan, qui a fait une réapparition éclair à Barcelone après sept ans d'exil, «se trouve en dehors» de l'Espagne après sa nouvelle fuite, a assuré vendredi son avocat sur une radio catalane.

«Puigdemont se trouve en dehors de l'Etat», a déclaré sur Rac1 Gonzalo Boye, sans plus de précision. Son client est «celui qui doit rendre public» l'endroit où il se trouve, a-t-il ajouté, assurant que le célèbre indépendantiste prendrait la parole «aujourd'hui ou demain».

Jeudi soir, Gonzalo Boye avait déjà déclaré à la télévision publique catalane que Carles Puigdemont était «rentré chez lui» après son bref discours tenu près du Parlement catalan.

Pendant ce temps, le juge espagnol Llarena, qui a émis le mandat d'arrêt visant Carles Puigdemont pour son rôle dans la tentative de sécession avortée de la Catalogne en 2017, a officiellement demandé des explications à la police catalane et au ministre de l'Intérieur sur la fuite du leader indépendantiste. Il réclame notamment des éclaircissements sur le dispositif policier à Barcelone pour comprendre son «échec», et sur les moyens mis en oeuvre pour repérer et arrêter Puigdemont à la frontière.

Retour annoncé

Carles Puigdemont, qui a passé les sept dernières années hors d'Espagne, principalement en Belgique, mais aussi dans le sud de la France, avait annoncé son retour en Catalogne pour prendre part au vote d'investiture du nouveau président de la région.

Il s'est finalement contenté d'un bref discours prononcé près du Parlement sur une tribune, devant des milliers de sympathisants, avant de s'éclipser discrètement, parvenant à déjouer le dispositif policier censé permettre son arrestation.

Puigdemont lors de son discours jeudi, devant un parterre de partisans. Keystone

Malgré la loi d'amnistie négociée par le Premier ministre Pedro Sanchez en échange du soutien à son gouvernement du parti de Carles Puigdemont, ce dernier est toujours recherché par la justice espagnole.

Très critiquée par l'opposition, cette loi d'amnistie est au coeur de multiples débats juridiques et le 1er juillet, la Cour suprême a décidé qu'elle ne s'appliquait qu'à certains des délits reprochés au dirigeant indépendantiste. (mbr/ats)