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La star Nirmal Purja disparaît dans une avalanche au Pakistan

Porté disparu depuis peu, Nirmal Purja s&#039;est fait connaître comme un spécialiste des ascensions rapides des sommets de plus de 8000 mètres (Archives).
Nirmal Purja est détenteur de multiples records.Keystone

Une star de l'alpinisme disparaît dans une avalanche au Pakistan

Une équipe d'alpinistes est portée disparue après une avalanche jeudi sur le Broad Peak. Le Népalais Nirmal Purja, célébrité du milieu, en faisait partie.
31.07.2026, 09:2831.07.2026, 09:28

Dix personnes, dont le grand nom népalais de l'alpinisme Nirmal Purja, sont portées disparues depuis une avalanche survenue dans le nord du Pakistan, alors qu'elles se trouvaient en pleine expédition, a annoncé le club alpin du pays jeudi soir.

«Le Club alpin du Pakistan (ACP) a reçu des informations particulièrement préoccupantes, selon lesquelles une avalanche a frappé une équipe d'alpinistes sur le Broad Peak (8047 m) dans la chaîne du Karakoram», a écrit l'organisation, ajoutant que l'expédition était menée par Nirmal Purja, 43 ans, injoignable depuis les faits. D'après le club alpin, les disparus sont originaires du Népal, du Pakistan, d'Oman, des Etats-Unis ou encore de Chine.

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Élevé dans un village du sud du Népal à l'écart des montagnes, au sein d'une famille modeste, «Nims» a servi parmi les Gurkhas de l'armée britannique puis au sein d'une unité d'élite de la marine du Royaume-Uni. Devenu alpiniste professionnel et guide, il a décroché de multiples records. En 2019, il a grimpé en six mois et six jours les 14 «8000» - les sommets les plus hauts de la planète, au-dessus de 8000 m d'altitude.

En 2021, avec une équipe de neuf autres Népalais, Purja a réalisé la première ascension hivernale du K2.

Un sommet des plus durs et techniques

Plus tôt cette semaine, Purja avait annoncé sur X qu'il était sur le point de devenir la première personne au monde à grimper les 14 «8000» deux fois sans oxygène d'appoint. «Broad Peak, je ne demande rien d'autre qu'un passage sûr à la montée et à la descente. Je ne prends aucune montagne pour acquise. Aucune. Dès que je quitte le camp de base, je me donne à 100%. Ca a toujours été comme ça. Et ça le restera toujours», avait-il écrit.

Et d'ajouter:

«Mon objectif n'a jamais été lié à moi-même. Il s'agit de ce que je représente. Il s'agit de VOUS montrer que vos propres montagnes - quelles qu'elles soient - peuvent être gravies»

Le Broad Peak est le 12e plus haut sommet du monde. Il est considéré comme l'un des plus durs et plus techniques pour les alpinistes parmi tous ceux dépassant 8000 m d'altitude. Sa première ascension a été réalisée par une équipe autrichienne en 1957.

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Le Club alpin du Pakistan a indiqué que deux hélicoptères de l'armée transportant des secouristes et de l'équipement spécialisé avaient été dépêchés pour appuyer les opérations de recherche. «Les hélicoptères viennent renforcer les efforts déployés sur le terrain pour venir en aide aux alpinistes (disparus) et améliorer l'efficacité des opérations dans cet environnement difficile de haute altitude», a fait savoir l'organisation. (jzs/afp)

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